Digesty ra mắt “phố AI” cho người Việt, trải nghiệm mới mẻ

Thay vì một chatbot truyền thống, nền tảng Digesty của Icetea AI & Robotics xây dựng mô hình “Phố AI đa trải nghiệm” với nhiều gian hàng như Ảnh viện, Quầy Tarot, Trạm viết. Sản phẩm hướng đến Gen Z và dân văn phòng, chú trọng trải nghiệm gần gũi, chuẩn văn hóa Việt và đảm bảo tính chân thật trong xử lý thông tin.

Chị Sekie Trần, phụ trách dự án. Ảnh: Icetea AI & Robotics.

KHÁC BIỆT “PHỐ AI” THAY VÌ CHATBOT

Các nền tảng chatbot hiện nay đã làm tốt vai trò công cụ hỗ trợ công việc, đặc biệt trong tìm kiếm thông tin và xử lý nội dung. Tuy nhiên, tại Digesty, đội ngũ phát triển nhìn nhận AI ở góc độ rộng hơn, không chỉ phục vụ hiệu suất mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm sống hàng ngày. Vì vậy, thay vì xây dựng giao diện hội thoại chung, họ lựa chọn mô hình “Phố AI đa trải nghiệm”, nơi mỗi “gian hàng” đại diện cho một nhu cầu cụ thể như giải trí, sáng tạo, học tập hay cập nhật thông tin.

Cách tiếp cận này giúp người dùng không cần suy nghĩ quá nhiều về việc “nên hỏi gì”, mà có thể bắt đầu ngay từ những ngữ cảnh quen thuộc. Hiện tại, Digesty nhận được phản hồi mạnh nhất từ Gen Z, nhóm người trẻ quen với công nghệ và có nhu cầu khám phá bản thân, tìm kiếm sự đồng cảm. Bên cạnh đó, dân văn phòng cũng là đối tượng được mở rộng, vừa cần công cụ AI hỗ trợ công việc nhanh gọn, vừa muốn có trải nghiệm nhẹ nhàng giải trí sau giờ làm.

Một TALK do Icetea AI & Robotics tổ chức tại trụ sở Công ty. Ảnh: Icetea AI & Robotics.

Digesty không sao chép mô hình quốc tế mà xây dựng dựa trên thói quen và văn hóa sử dụng của người Việt. Quầy Tarot hướng đến cảm giác đồng cảm, tích cực, không mang tính tín ngưỡng. Trạm Viết phục vụ các nhu cầu thực tế như viết email, sửa lỗi, đổi văn phong, hiểu được sắc thái tiếng Việt từ formal đến casual. Giao diện được thiết kế như một khu phố, giúp trải nghiệm AI trở nên trực quan, giống như đi dạo và thử từng thứ một.

HONESTY LÀ NGUYÊN TẮC XỬ LÝ THÔNG TIN

Cái tên Digesty là sự kết hợp giữa Digest (tóm tắt, tiêu hóa thông tin) và Honesty (chân thật). Đây là nguyên tắc quan trọng khi xây dựng nền tảng, đặc biệt trong các tính năng liên quan đến tin tức và tóm tắt nội dung, những lĩnh vực dễ xảy ra sai lệch. Để đảm bảo điều này, Digesty áp dụng ba lớp kiểm soát.

Thứ nhất, nguồn tin cậy. AI của nền tảng ưu tiên quét và trích xuất dữ liệu từ báo chí chính thống và tài liệu có kiểm chứng. Thứ hai, cơ chế đối chiếu (fact check). Các thuật toán so sánh đa nguồn được sử dụng để giảm thiểu hiện tượng “ảo giác” (hallucination) thường gặp ở AI. Thứ ba, sự minh bạch. Trong mỗi bản tóm tắt hay xử lý tài liệu, Digesty cố gắng giữ trọn vẹn ngữ cảnh gốc và cung cấp nguồn trích dẫn rõ ràng để người dùng có thể đối chiếu.

Giao diện Digesty.vn trên thiết bị di động. Ảnh: Icetea AI & Robotics.

Về cạnh tranh với các ông lớn AI toàn cầu, đại diện Digesty cho rằng khó có thể cạnh tranh trực tiếp ở tầng công nghệ lõi. Thay vào đó, lợi thế của công ty Việt Nam mới thành lập (tháng 4/2025) là hiểu người dùng bản địa và khả năng thử nghiệm nhanh.

Họ không cố gắng thuyết phục bằng công nghệ phức tạp, mà đi từ những giá trị đơn giản, dễ dùng mỗi ngày. Trong tương lai gần, Digesty sẽ ra mắt tính năng Digest (tóm tắt tài liệu) vào quý 2/2026 và tiếp tục mở thêm các gian hàng về học tập, xử lý thông tin và cá nhân hóa nội dung.

Icetea AI & Robotics là công ty công nghệ Việt Nam thành lập tháng 4/2025, chuyên nghiên cứu và phát triển các dự án AI và Robot. Ngoài Digesty, công ty đang phát triển aicademy Workspace (giải pháp AI quản trị nhân sự cho doanh nghiệp, ra mắt quý 2/2026), agentinfra (nền tảng backend as a service cho nhà phát triển), và nghiên cứu robotics với định hướng trợ lý ảo vật lý tích hợp AI đa phương thức.