Doanh nghiệp niêm yết

Digiworld cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đặt mục tiêu 31.500 tỷ đồng năm 2026

Hồng Minh

22/04/2026, 22:53

Digiworld đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi lần đầu tiên vượt ngưỡng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025. Năm 2026, công ty đặt mục tiêu doanh thu 31.500 tỷ đồng, cùng với những chiến lược mở rộng và củng cố vị thế trên thị trường…

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Digiworld báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội đồng cổ đông, chiều 22/4.
Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Digiworld báo cáo kết quả kinh doanh tại đại hội đồng cổ đông, chiều 22/4.

Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld, mã chứng khoán DGW: HoSE) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên.

Năm 2025, Digiworld đạt doanh thu 26.632 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 547 tỷ đồng, tăng 23%. Mảng điện thoại di động tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, theo sau là máy tính xách tay và máy tính bảng.

Đặc biệt, Digiworld đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế như AOC, Gigabyte, và Motorola, nhằm cung cấp thiết bị và giải pháp hạ tầng số, đồng thời đẩy mạnh ngành thiết bị gia dụng với các thương hiệu như Hòa Phát và Funiki.

Năm 2026, Digiworld đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, với doanh thu kỳ vọng đạt 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 660 tỷ đồng. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các thương hiệu công nghệ và đối tác quốc tế, tận dụng xu hướng đổi mới công nghệ để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Đáng chú ý, Digiworld đã công bố kế hoạch tái cấu trúc, chuyển sang mô hình “Holdings”, giúp tăng tính chuyên môn hóa và tối ưu nguồn lực toàn hệ thống. Theo đó, Digiworld sẽ hoạt động theo mô hình: công ty mẹ nắm giữ cổ phần, giữ vai trò định hướng chiến lược, quản trị tài chính, nhân sự, pháp lý và kiểm soát rủi ro chung cho các công ty con. Trong khi đó, các công ty con sẽ vận hành độc lập theo từng ngành hàng, tập trung vận hành, phát triển kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Kết thúc quý I/2026, Digiworld ghi nhận doanh thu 8.500 tỷ đồng, tăng 54%, và lợi nhuận đạt 200 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ sự đóng góp lớn của ngành máy tính xách tay và máy tính bảng, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành thiết bị văn phòng và gia dụng.

