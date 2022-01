Năm 2021, Digiworld báo lãi hơn 640 tỷ nhờ laptop, máy tính bảng

Công ty Cổ phần Thế Giới Số - Digiworld (mã DGW-HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lập kỷ lục với con số lần lượt: 7.922 và 327 tỷ đồng.

Như vậy, so với cùng kỳ, công ty ghi nhận tăng trưởng 97% doanh thu và 230% lợi nhuận.

Cả năm 2021, Digiworld đã đạt 20.846 tỷ doanh thu, 640.6 tỷ lợi nhuận, tăng 66.3% và 153.2% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh năm 2021 của DGW

Công ty đạt 137% kế hoạch doanh thu và 213.5% kế hoạch năm lợi nhuận theo như kế hoạch kinh doanh – 15.200 tỷ doanh thu và 300 tỷ lợi nhuận. Cụ thể:

- Ngành hàng máy tính xách tay & máy tính bảng: mảng này có sự tăng trưởng vượt trội nhất với 3.340 tỷ doanh thu – tăng 179% so với cùng kỳ. Sự tăng trưởng này nhờ việc hạ nhiệt của các biện pháp giãn cách xã hội, Digiworld có thể đáp ứng được lượng cầu tắt nghẽn trong Quý 3/2021 và cả lượng đơn hàng lớn của thời điểm “Back to school” quý 4 – mùa xu hướng học tập làm việc tại lên ngôi, máy tính càng thêm thiết yếu. Kết thúc 2021, mảng này ghi nhận tổng doanh thu 7.899 tỷ đồng, đạt 158% kế hoạch năm.

- Ngành hàng điện thoại di động: đây là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất cho quý 4 và cả năm 2021, cụ thể là 3497 tỷ đồng – tăng 57% so với quý4/2020. Sau quý 3 – quý thấp điểm của mảng sản phẩm này trong năm và cũng là lúc bị ảnh hưởng khi điện thoại di động không là thiết yếu thì vào quý 4, Mobile Phones đã trở lại vượt trội cùng lượng lớn nhu cầu bị tắc nghẽn từ trong dịch. Và doanh thu khủng của mảng này có sự đóng góp không nhỏ từ việc ra mắt các sản phẩm mới của các hãng như Xiaomi, Apple, Huawei với các sản phẩm Mi, Redmi 11, iPhone 13. Trong quý 4/2021 này, Xiaomi giữ vững vị trí thứ 3 với thị phần 13% - tăng 3% so với cùng kỳ và Apple đạt xấp xỉ 8,5% thị phần. Cả năm 2021, mảng này có doanh thu 9857 tỷ đồng – đạt 131% kế hoạch năm.

- Ngành hàng thiết bị văn phòng: doanh thu Q4/2021 của ngành hàng này đạt 992 tỷ, tăng 95% so với Q4/2020 và tăng gần 112% so với Q3/2021. Giống với các sản phẩm ICT khác, nhu cầu của các mặt hàng IoT kẹt lại trong dịch đã được đáp ứng vào đầu quý 4/2021. Ngoài ra, các sản phẩm IoT như Home Appliance, Smart watch của Xiaomi, Huawei và Apple ngày càng được ưa chuộng, các hãng cũng ra mắt nhiều mẫu mã mới vào cuối năm nhằm đáp ứng nhiều khân khúc khác nhau nên các dòng sản phẩm này có sự góp phần nhiều vào kết quả của ngành thiết bị văn phòng. Kết thúc năm tài chính 2021, doanh thu mảng này là 2840 tỷ đồng – đạt 129.1% kế hoạch năm.

- Ngành hàng tiêu dùng: mảng này đạt 93 tỷ doanh thu - ghi nhận tăng trưởng 14.8% so với cùng kỳ. Bởi trong Q4/2021, tình hình Covid đã hạ nhiệt, các sản phẩm chống dịch được Digiworld bổ sung vào mảng này từ quý trước chưa mang về kết quả cao như mong đợi. Nhưng với sống chung với dịch và sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu, Digiworld kỳ vọng các sản phẩm chống dịch vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, đặc biệt là sau khi Digiworld bổ sung thêm các sản phẩm mới cho phân khúc này. Cả năm 2021, mảng này ghi nhận 376 tỷ doanh thu – đạt 75.2% kế hoạch năm.

Cũng theo DGW, nhìn chung vào quý 4/2021 – thời điểm các lệnh giãn cách được gỡ bỏ, các hoạt động kinh doanh trở lại bình thường, vận chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng hơn đã giúp Digiworld có thể hoàn thành đáp ứng nhu cầu lớn các mặt hàng ICT. Ngoài ra, việc cải thiện biên lợi nhuận gộp từ mảng máy tính xách tay và máy tính bảng trong xu hướng ngắn và trung hạn (do nhu cầu cao và nguồn cung hạn chế) từ Q2/2021 đã giúp Digiworld mang về những con số doanh thu, lợi nhuận cao kỷ lục chưa từng có cũng như phần trăm tăng trưởng ấn tượng.

Trong năm 2022, Digiworld vẫn sẽ tiếp tục hoạt động tích cực, tiếp tục đa dạng hơn các mảng kinh doanh cũng như không ngừng học hỏi để kinh doanh tốt nhất cho các nhãn mới để lại đạt và vượt những mục tiêu của năm 2022.



Trên thị trường, cổ phiếu DGW đã giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp về 88.800 đồng/cp kết phiên 24/1 sau thông tin Digiworld không còn là nhà phân phối độc quyền của Xiaomi tại Việt Nam. Cụ thể, Synnex FPT vừa ký thoả thuận hợp tác chiến lược để trở thành nhà phân phối chính hãng sản phẩm điện thoại và đồ gia dụng thông minh Xiaomi tại Việt Nam.

Do đó, SSI Research đã có khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu DWG với giá mụa tiêu 1 năm là 120.400 đồng/cổ phiếu do DGW không còn là nhà phân phối độc quyền điện thoại di động Xiaomi, SSI Research điều chỉnh giảm P/E mục tiêu từ 17x xuống 14x và đưa ra mức giá mục tiêu mới là 120.400 đồng/cổ phiếu.



Đồng thời, với tiềm năng tăng giá là 18% so với mức giá hiện tại, chúng tôi hạ khuyến nghị đối với cổ phiếu DGW xuống trung lập (từ khả quan) và thị trường có thể cần một thời gian để định giá tác động của tin tức này và phản ánh vào giá cổ phiếu.