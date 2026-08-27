Thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư thận trọng trước kỳ nghỉ lễ

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/8/2026.

Theo BSC, thanh khoản giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng và hiện tượng "tăng điểm trong nghi ngờ" khi dòng tiền mua đuổi giá cao chưa thực sự quyết liệt.

Kết phiên ngày 27/8, VN-Index tăng 10,24 điểm, tương đương 0,56% lên mốc 1831,56 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 0,68 điểm, tương đương 0,24% lên mốc 282,64 điểm.

Xu hướng tăng ngắn hạn vẫn được bảo lưu nhưng sụt giảm thanh khoản và biến động giằng co cho thấy tâm lý thận trọng đang hiện hữu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Mặc dù xu hướng tăng ngắn hạn vẫn đang được bảo lưu nhưng sự sụt giảm của thanh khoản kết hợp cùng biến động giằng co mạnh cho thấy tâm lý thận trọng đang dần hiện hữu. Lực cầu có dấu hiệu suy yếu khi chỉ số tiến sát các vùng cản mạnh phía trên đòi hỏi nhà đầu tư cần duy trì sự cảnh giác cao độ.

Chiến lược tối ưu hiện tại là tiếp tục nắm giữ danh mục đang có vị thế tốt và hạn chế tối đa việc giải ngân mua đuổi giá cao. Nhà đầu tư nên chủ động chốt lời từng phần đối với các mã đã đạt mục tiêu lợi nhuận hoặc chạm các vùng kháng cự mạnh, đồng thời thiết lập các ngưỡng quản trị rủi ro chặt chẽ nhằm bảo vệ thành quả trong trường hợp thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh bất ngờ”.

Thanh khoản giao dịch sụt giảm, phản ánh tâm lý thận trọng và hiện tượng "tăng điểm trong nghi ngờ"

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co quanh vùng 1815 – 1840 trong phiên hôm nay trước khi đóng cửa tại 1831,56 điểm, tăng 10,24 điểm (+0,56%) so với phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành Dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành Hàng cá nhân & Gia dụng và Hóa chất. Ở chiều ngược lại, ngành Bất động sản dẫn đầu đà tăng.

Về giao dịch khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên HSX và UPCoM, bán ròng trên HNX. Chỉ số hình thành cây nến xanh đóng cửa phía trên dải trên Bollinger Bands (1825,77 điểm), cho thấy quán tính tăng điểm trong ngắn hạn vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, thanh khoản giao dịch sụt giảm xuống dưới mức trung bình 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng và hiện tượng "tăng điểm trong nghi ngờ" khi dòng tiền mua đuổi giá cao chưa thực sự quyết liệt. Chỉ số có thể xuất hiện các nhịp rung lắc, kiểm định lại vùng 1820 – 1825 điểm trước khi hướng lên thử thách vùng 1850 – 1860 điểm.”.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng giá tiếp theo quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tích cực, vượt lên vùng kháng cự mạnh quanh 1800 điểm, cũng như đường xu hướng điều chỉnh, tích lũy kéo dài từ tháng 5/2026 đến nay. VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng giá tiếp theo quanh 1850 điểm. Trong khi VN30 đang vượt lên kháng cự mạnh vùng giá trung bình 200 phiên và đang hướng đến vùng kháng cự rất mạnh 2000 điểm - 2025 điểm, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026.

Thị trường đang có giai đoạn phục hồi, tăng giá tốt khi VN-Index tạo vùng đáy quanh 1720 điểm, hướng đến vùng đỉnh cũ lịch sử 1850 điểm - 1900 điểm. Thị trường bắt đầu phân hóa với thanh khoản giảm trở lại khi hướng đến các vùng kháng cự mạnh. Cho thấy lực cầu, dòng tiền ngắn hạn đang thận trọng trở lại. Chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư xem xét gia tăng tỉ trọng khi rung lắc, điều chỉnh. Tổng vốn hóa thị trường hiện tại khoảng 425+-tỉ USD, tương ứng 83%+-/GDP 2025. Đây không phải là vùng định giá quá hấp dẫn của thị trường. Nhà đầu tư cần đánh giá thận trọng hơn nếu xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng đầu tư.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index tiếp tục tăng với mục tiêu tăng ngắn hạn lên vùng 1870 - 1880 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 10,2 điểm (+0,6%), đóng cửa tại mức 1831,6 điểm. Chỉ số mở cửa tăng điểm mạnh nhờ đà tăng của các cổ phiếu như VIC và TCB, tuy nhiên nhanh chóng giảm quay về vùng tham chiếu khi gặp áp lực bán lớn trong phiên. Mặc dù vậy, động lực tăng từ cổ phiếu VIC vào cuối phiên giao dịch vẫn giúp cho chỉ số đóng cửa vượt qua mốc 1830 điểm.

VN-Index tiếp tục tăng và phù hợp với quan điểm trước đó của chúng tôi với mục tiêu tăng ngắn hạn lên vùng 1870 - 1880 điểm. Trong đó, lực kéo từ nhóm Vingroup cùng một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang có thông tin hỗ trợ tiếp tục là động lực chính hỗ trợ cho chỉ số. Chúng tôi chỉ lưu ý một số nhóm ngành như Ngân hàng và Dầu khí đã tăng chậm lại chủ yếu do chịu áp lực bán chốt lời trên đường hồi phục và có thể hạn chế đến tốc độ tăng chung của thị trường.

Hiện tại, chỉ số sắp tiến đến vùng mục tiêu nêu trên và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro không còn quá hấp dẫn, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu với mục tiêu chốt lời một phần quanh vùng mục tiêu nêu trên”.

Chỉ số VN-Index sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1840-1850 điểm trong phiên cuối tuần nhưng sẽ điều chỉnh trở lại sau đó

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục tăng phiên thứ 2 liên tiếp với thanh khoản tiếp tục sụt giảm xuống dưới trung bình 20 phiên phản ánh dòng tiền suy yếu trước kỳ nghỉ lễ. Độ rộng thị trường đang có dấu hiệu thu hẹp nhưng tâm lý thị trường vẫn tích cực cho nên chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ duy trì quán tính tăng lên vùng 1840-1850 điểm trong phiên cuối tuần nhưng sẽ điều chỉnh trở lại sau đó. Khu vực 1790-1810 điểm đang là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư có thể xem xét chốt hạ phần tỷ trọng trong phiên cuối tuần để có sức mua trở lại trong trường hợp thị trường điều chỉnh. Đồng thời, nhà đầu tư có thể mua mới sau kỳ nghỉ lễ”.

Lưu ý khả năng rung lắc xảy ra trong phiên tiếp theo - cũng là phiên giao dịch cuối cùng trước kì nghỉ lễ

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến tương tự Spinning Top thể hiện sự giằng co, lưỡng lự trên thị trường trước kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng MACD và RSI vẫn duy trì xu hướng đi lên góp phần củng cố cho động lực của chỉ số chung. Tuy nhiên, đường +DI và ADX chưa có sự đồng thuận trên mốc 25 và đà đi lên của VN-Index cũng thiếu vắng sự củng cố tương ứng về khối lượng giao dịch, do đó cần lưu ý khả năng rung lắc xảy ra trong phiên tiếp theo - cũng là phiên giao dịch cuối cùng trước kì nghỉ lễ.

Ở khung đồ thị giờ, đường histogram ở chỉ báo MACD hình thành phân kỳ âm và chỉ báo RSI cũng đã ở vùng điểm cao nên rủi ro rung lắc trong phiên là điều khó tránh. Chỉ số chung vẫn đang trong đà đi lên cùng với sự mở rộng của dải mây Senkou-span A hướng lên nên xu hướng trong ngắn hạn của VN-Index vẫn là tăng điểm.

Nỗ lực ở nhóm vốn hóa lớn đã giúp VN-Index nối tiếp đà tăng điểm và đang tiến gần lên vùng kháng cự 1850-1860. Tuy nhiên thị trường chung chưa có sự đồng thuận khi dòng tiền lớn vẫn tập trung ở một số cổ phiếu/nhóm ngành riêng lẻ. Đồng thời, kỳ nghỉ lễ 2/9 đang đến gần cũng tạo tâm lý “nghỉ ngơi”, do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư bên cạnh việc duy trì tỷ trọng ở những mã đã khả dụng trong danh mục và giữ vững xu hướng tăng điểm, thì có thể chọn lọc và giải ngân thăm dò ở những mã đang kiểm tra lại vùng hỗ trợ cứng và hạn chế mua đuổi cổ phiếu ở vùng giá cao để tránh tâm lý chốt lời trước kỳ nghỉ dài ngày”.

Đà tăng chậm lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Áp lực rung lắc trong phiên tiếp tục được hấp thụ hiệu quả, giúp VN-Index nối dài đà tăng hướng lên vùng 1830 – 1870. Chiều ngược lại, khu vực 1810 – 1820 kỳ vọng duy trì vai trò điểm tựa ngắn hạn cho chỉ số”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.