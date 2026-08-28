Thị trường tháng 9: Áp lực điều chỉnh sau thời điểm nâng hạng?

Thanh khoản có thể cải thiện, nhóm cổ phiếu trong danh mục 27 mã vừa được đưa vào FTSE All-Cap cùng các cổ phiếu có trọng số cao trong các chỉ số liên quan thường được chú ý. Tuy nhiên Chứng khoán MBS cho rằng nửa sau tháng 9 áp lực điều chỉnh sẽ tăng lên...

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch hiện đặt cược khả năng chỉ 38% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9. Trong 1 tháng trở lại đây, Dollar Index đã giảm gần 2% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Trên thị trường năng lượng, giá dầu cũng giảm 3,4% trong cùng thời gian .

Thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm trong tháng 8 (tính đến ngày 25/8): Chỉ số chứng khoán thế giới (MSCI All Country World Index) ghi nhận mức tăng 3,8% trong vòng 1 tháng. Các thị trường lớn khác cũng có hiệu suất khá tích cực như: Chứng khoán Mỹ (S&P500: 3,6%), Châu Âu (1,8%), Đài Loan (3,5%), Việt Nam (7,3%), …

Diễn biến kinh tế vĩ mô Việt Nam trong tháng 7 và nửa đầu tháng 8/2026 ghi nhận những tín hiệu tích cực ngoài mong đợi, buộc các định chế tài chính quốc tế phải đồng loạt “đảo chiều” nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm.

Standard Chartered đã có bước điều chỉnh rất mạnh khi nâng dự báo GDP năm 2026 của Việt Nam từ 7,2% lên 9,5%. UOB cũng tăng mức dự báo từ 7% lên 8,5% nhờ đà tăng trưởng vượt mong đợi của chu kỳ công nghệ và AI.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, IMF nâng dự báo lên 7,5%, trong khi ADB giữ nguyên ở mức 7,2%.

Quả ngọt lớn nhất của tiến trình cải cách thể chế và nỗ lực nâng hạng chính là việc FTSE Russell chính thức công bố danh mục 27 cổ phiếu Việt Nam lọt vào FTSE All-Cap trong kỳ rà soát bán niên ngày 21/08/2026.

Đây là bước đệm lịch sử chuẩn bị cho ngày Việt Nam chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) vào ngày 21/09/2026. Sự kiện nâng hạng giúp mở rộng đại diện thị trường toàn cầu trong rổ FTSE All-World từ 48 lên 49 quốc gia, định vị lại vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

Nhận định về triển vọng thị trường, Chứng khoán MBS cho rằng tháng 9/2026 được kỳ vọng là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng với tâm điểm là sự kiện nâng hạng chính thức của FTSE Russell vào ngày 21/09. Đây là thời điểm dòng vốn ngoại có thể gia tăng đáng kể khi các quỹ thụ động và chủ động điều chỉnh danh mục để phản ánh vị thế mới của Việt Nam trong rổ FTSE All-World (từ 48 lên 49 quốc gia).

Áp lực bán ròng đã dịu bớt rõ rệt trong tháng 8 (chỉ còn khoảng 2.000 tỷ đồng đến ngày 25/8 so với mức trung bình 13.600 tỷ đồng của tháng 6-7), tạo nền tảng cho khả năng dòng tiền ngoại quay lại mạnh hơn trong nửa đầu tháng 9.

Nửa đầu tháng 9 (đến khoảng 15-18/9), thị trường có xu hướng thuận lợi nhờ kỳ vọng nâng hạng. Thanh khoản có thể cải thiện, nhóm cổ phiếu trong danh mục 27 mã vừa được đưa vào FTSE All-Cap cùng các cổ phiếu có trọng số cao trong các chỉ số liên quan thường được chú ý.

Nửa sau tháng 9 (sau ngày 21/09): Áp lực điều chỉnh tăng lên. Dựa trên những nhận định này, MBS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 9 gồm: VHM, VCB, TCB, STB, FPT, GMD, PVD, VRE, VSC, VGI.