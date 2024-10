Định giá nhóm VN30 đang rất rẻ

Chứng khoán ABS vừa có nhận định về thị trường chứng khoán tháng 10 với điểm nhấn hàng loạt tin tức vĩ mô tích cực.

Trên thế giới, lạm phát đang diễn biến theo đà giảm tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, UK,... củng cố xu hướng nới lỏng tiền tệ của các nước này. Nổi bật nhất là việc Fed đã cắt giảm mạnh tay lãi suất điều hành 50 điểm cơ bản trong tháng 9 và dự báo tiếp tục cắt giảm ít nhất thêm 25 điểm cơ bản trong kỳ họp tháng 11 tới.

Trong khi đó, Trung Quốc đưa ra gói kích thích kinh tế lớn nhất kể từ đại dịch để giúp nước này đạt mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2024. Chiến sự vẫn leo thang ở Trung Đông và Nga – Ukraina, tuy nhiên điểm tích cực là giá dầu cũng như giá vận tải biển không biến động quá nhiều.

Trong nước, mặc dù cơn bão Yagi gây tác hại to lớn, GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng ấn tượng 7,4% so với cùng kỳ. Tín dụng đã tăng trưởng mạnh trong nửa cuối tháng 9, kết thúc quý 3 tăng 9% so với đầu năm, hứa hẹn khả năng cao đạt mục tiêu tăng trưởng 15% cho cả năm 2024. Tỷ giá giảm, thị trường vàng được quản lý tốt.

Tâm điểm của thị trường chứng khoán trong tháng 10 sẽ là các bộ luật dự kiến được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 21/10/2024, trong đó sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật; cho ý kiến 12 dự án luật, trong đó có các luật quan trọng như Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Điện lực, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.... Dự án đường sắt cao tốc với dự toán 67 tỷ USD cũng có thể được thông qua trong kỳ họp này, là lực đẩy cho đầu tư công trong 2025.

Triển vọng kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết, ABS ước tính lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp nghiên cứu có thể tăng 20,6% trong nửa cuối năm, cao hơn mức tăng 5,8% đạt được trong nửa đầu năm 2024. Các ngành dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tích cực trong Q3/2024 bao gồm ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, hóa chất - phân bón, bán lẻ, vận tải biển, Công nghệ thông tin và viễn thông, may mặc, thực phẩm...

Về mặt định giá, P/E của VN-Index tăng nhẹ từ 14,01x cuối tháng 8 lên 14,05x cuối tháng 9, thấp hơn mức bình quân 14,07x của chỉ số này trong 1 năm qua. P/E kỳ vọng cho cả năm 2024 ở mức thấp hơn do kết quả kinh doanh cả thị trường được dự báo tiếp tục phục hồi trong nửa cuối năm.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 13,0x, thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (17,04x) và VNSML (15.49x).

ABS nhận định thị trường tiếp tục diễn biến trong vùng 1305-1185 điểm và có kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng cuối năm. Sẽ có hai kịch bản cho thị trường với quan điểm chung là ưu tiên mua mới.

Kịch bản 1: Thị trường điều chỉnh về vùng Hỗ trợ 1 tại 1260-1245 và cho tín hiệu rút chân, lực mua xuất hiện.

Kịch bản 2: Thị trường điều chỉnh sâu hơn phá qua ngưỡng Hỗ trợ 1 với lực bán mạnh, khi thị trường cho tín hiệu ở ngưỡng Hỗ trợ 2, nhà đầu tư nên mở mua thăm dò, và mua gia tăng khi thị trường cho tín hiệu lực cầu vào mạnh. Trong trường hợp thị trường giảm qua ngưỡng Hỗ trợ 2, nhà đầu tư mua lần 2 ở ngưỡng Hỗ trợ 3 là vùng giá 1186+/- điểm, xác định mốc 1164-1185 điểm là hỗ trợ cho giao dịch này.

"Thị trường chung đang cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn, sau khi chưa vượt qua được 1300 ở tháng 9. Nhà đầu tư chú trọng giao dịch ngắn hạn trong biên độ giá thị trường đi ngang, đưa ra quyết định mua khi thị trường di chuyển tới mốc hỗ trợ. Thanh khoản của thị trường giai đoạn vừa qua ở mức trung bình, do đó nhà đầu tư ưu tiên chú ý đến các cổ phiếu quy mô vừa trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, kho vận...", ABS khuyến nghị.