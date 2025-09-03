Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước

Ngô Anh Văn

03/09/2025, 00:00

Trong 4 ngày nghỉ lễ mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, (từ 30/8 – 02/9), tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%.

Khách du lịch đến Sun World Bà Nà Hills.
Khách du lịch đến Sun World Bà Nà Hills.

Theo đánh giá của ngành Du lịch Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 02/9 năm nay, thời tiết ở Đà Nẵng thuận lợi, trời nắng đẹp, ban ngày không mưa, người dân được nghỉ 4 ngày, nên lượng khách du lịch đổ về thành phố nghỉ ngơi, vui chơi giải trí đông hơn so với kỳ nghỉ lễ 2/9 năm trước.

Tổng lượng khách trong 4 ngày đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24%, đặc biệt khách quốc tế tăng 49% so với cùng kỳ. Tổng thu du lịch đạt hơn 2,2 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2024.

Công suất khai thác phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 55-60%, trong đó công suất khối 4-5 sao và tương đương đạt 65-70%; nhiều khách sạn 4-5 sao ở địa bàn phường An Hải, phường Ngũ Hành Sơn, phường Hội An Đông, Hội An đạt công suất trên 80%.

Theo Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 29/8 – 02/9 (05 ngày dịp lễ Quốc khánh), tổng chuyến bay đến sân bay Đà Nẵng (số liệu cập nhật 1/9) là 687 chuyến, tần suất trung bình 137 chuyến/ngày (tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó có 395 chuyến nội địa (tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2024), tần suất trung bình nội địa là 79 chuyến/ngày; 292 chuyến quốc tế (tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024), tần suất trung bình quốc tế 58-59 chuyến/ngày. Tổng chuyến bay đến sân bay Chu Lai là 34 chuyến nội địa, tương đương cùng kỳ năm 2024.

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9/2025, khách du lịch rời sân bay Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Sau kỳ nghỉ lễ 2/9/2025, khách du lịch rời sân bay Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết dự kiến, trong ngày 03/9/2025, thành phố sẽ đón tàu biển Star Voyager với 1.500 khách du lịch đến tham quan thành phố Đà Nẵng.

Một số khu điểm du lịch đón được lượng khách lớn trong 4 ngày nghỉ lễ năm nay như: Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki, Công viên nước 365 VinWonders Nam Hội An, Khu phố cổ Hội An,…

Nhìn chung, hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay tại thành phố Đà Nẵng diễn ra khá sôi nổi, đặc sắc. Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng về nội dung và hình thức đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí của người dân và du khách.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí các cụm cờ, hoa, điện chiếu sáng, cụm check in góp phần đem đến hình ảnh thành phố tươi sáng, rực rỡ, tràn ngập sắc cờ hoa trong dịp Lễ trọng đại của đất nước. Công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tham quan, di tích, bảo tàng, các bãi biển du lịch được thực hiện tốt.

công suất khách sạn Đà Nẵng du lịch nghỉ lễ 02/9 tăng trưởng du lịch

