Thứ Hai, 19/01/2026

Đồ chơi tích hợp AI hiện diện khắp mọi nơi

Tuệ Mỹ

19/01/2026, 09:22

Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng chiếm lĩnh các kệ hàng đồ chơi, được quảng bá như một bước tiến tất yếu của ngành công nghiệp này. Khi bối cảnh giáo dục thay đổi, nhu cầu về đồ chơi thông minh giúp trẻ trau dồi các kỹ năng ngày càng gia tăng...

VnEconomy

Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến trên thị trường, được xem như một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp đồ chơi.

Theo Công ty nghiên cứu Sky Questt, thị trường đồ chơi thông minh toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 16,4 tỷ USD năm 2025 lên 63,34 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18,4% trong giai đoạn 2026 – 2033.

Sự gia tăng này phần lớn do các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến những món đồ chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính giáo dục.

Báo cáo từ Allied Market Research phân loại thị trường đồ chơi thông minh theo sản phẩm như robot, trò chơi tương tác và thiết bị giáo dục, và theo công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth, RFID hoặc NFC và AI. Khác với đồ chơi truyền thống, các sản phẩm mới được xây dựng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, tương tự như hệ thống chatbot dành cho người lớn.

Tại Triển lãm CES 2026, Lego đã giới thiệu hệ thống Smart Play với các mảnh ghép Lego tương tác, sử dụng công nghệ định vị từ trường gần và giao thức kết nối BrickNet. Tương tự, robot gấu trúc An'An' của Mind with Heart Robotics có thể phản ứng linh hoạt với người dùng nhờ các cảm biến và hệ thống AI cảm xúc.

Tại Trung Quốc, thị trường đồ chơi AI dự kiến sẽ đạt 14 tỷ USD vào năm 2030, với khoảng 1.500 công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Sản phẩm nổi bật như BubblePal và CocoMate đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng trò chuyện thông minh.

Phụ huynh ngày càng quan tâm đến những món đồ chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính giáo dục.
Phụ huynh ngày càng quan tâm đến những món đồ chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính giáo dục.

Tại Mỹ, công ty Curio đã giới thiệu Grem, một món đồ chơi nhồi bông có thể trò chuyện và học hỏi về tính cách của trẻ. Ngay cả Mattel cũng hợp tác với OpenAI để phát triển các sản phẩm như robot Miko và thú cưng Loona. Tuy nhiên, việc tích hợp AI vào đồ chơi cũng đặt ra những lo ngại về an toàn và quyền riêng tư, như trường hợp của gấu bông Kumma của Folotoy bị chỉ trích sau khi thất bại trong một cuộc thử nghiệm an toàn.

Tại Việt Nam, với tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi chiếm 36%, thị trường đồ chơi thông minh đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Metric, trong năm 2024, tổng số lượng đồ chơi giáo dục bán ra trên các sàn thương mại điện tử lớn đạt 12,5 triệu sản phẩm.

Dự báo từ EcommerceDB cho thấy thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 13% trong giai đoạn 2023 - 2027. Các doanh nghiệp Việt Nam như EduGrow và Antona & Winwintoys đang tận dụng lợi thế nội địa để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của trẻ em Việt Nam, đồng thời đưa ra mức giá hợp lý hơn nhờ lợi thế sản xuất trong nước.

VnEconomy

