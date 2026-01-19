Đồ chơi tích hợp AI hiện diện khắp mọi nơi

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 19/01/2026
Tuệ Mỹ
19/01/2026, 09:22
Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng chiếm lĩnh các kệ hàng đồ chơi, được quảng bá như một bước tiến tất yếu của ngành công nghiệp này. Khi bối cảnh giáo dục thay đổi, nhu cầu về đồ chơi thông minh giúp trẻ trau dồi các kỹ năng ngày càng gia tăng...
Đồ chơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng phổ biến trên thị trường, được xem như một bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp đồ chơi.
Theo Công ty nghiên cứu Sky Questt, thị trường đồ chơi thông minh toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 16,4 tỷ USD năm 2025 lên 63,34 tỷ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 18,4% trong giai đoạn 2026 – 2033.
Sự gia tăng này phần lớn do các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến những món đồ chơi không chỉ mang tính giải trí mà còn mang tính giáo dục.
Báo cáo từ Allied Market Research phân loại thị trường đồ chơi thông minh theo sản phẩm như robot, trò chơi tương tác và thiết bị giáo dục, và theo công nghệ như Wi-Fi, Bluetooth, RFID hoặc NFC và AI. Khác với đồ chơi truyền thống, các sản phẩm mới được xây dựng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn, tương tự như hệ thống chatbot dành cho người lớn.
Tại Triển lãm CES 2026, Lego đã giới thiệu hệ thống Smart Play với các mảnh ghép Lego tương tác, sử dụng công nghệ định vị từ trường gần và giao thức kết nối BrickNet. Tương tự, robot gấu trúc An'An' của Mind with Heart Robotics có thể phản ứng linh hoạt với người dùng nhờ các cảm biến và hệ thống AI cảm xúc.
Tại Trung Quốc, thị trường đồ chơi AI dự kiến sẽ đạt 14 tỷ USD vào năm 2030, với khoảng 1.500 công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Sản phẩm nổi bật như BubblePal và CocoMate đang thu hút sự chú ý nhờ khả năng trò chuyện thông minh.
Tại Mỹ, công ty Curio đã giới thiệu Grem, một món đồ chơi nhồi bông có thể trò chuyện và học hỏi về tính cách của trẻ. Ngay cả Mattel cũng hợp tác với OpenAI để phát triển các sản phẩm như robot Miko và thú cưng Loona. Tuy nhiên, việc tích hợp AI vào đồ chơi cũng đặt ra những lo ngại về an toàn và quyền riêng tư, như trường hợp của gấu bông Kumma của Folotoy bị chỉ trích sau khi thất bại trong một cuộc thử nghiệm an toàn.
Tại Việt Nam, với tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi chiếm 36%, thị trường đồ chơi thông minh đang có tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Theo báo cáo của Metric, trong năm 2024, tổng số lượng đồ chơi giáo dục bán ra trên các sàn thương mại điện tử lớn đạt 12,5 triệu sản phẩm.
Dự báo từ EcommerceDB cho thấy thị trường này sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm 13% trong giai đoạn 2023 - 2027. Các doanh nghiệp Việt Nam như EduGrow và Antona & Winwintoys đang tận dụng lợi thế nội địa để phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của trẻ em Việt Nam, đồng thời đưa ra mức giá hợp lý hơn nhờ lợi thế sản xuất trong nước.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 3-2026 phát hành ngày 19/1/2026 Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
https://premium.vneconomy.vn/an-pham-tap-chi-kinh-te-viet-nam.html
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 03-2026 phát hành ngày 19/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Việt Nam là nước nhiệt đới, nóng ẩm mưa nhiều – là một điều kiện thuận lợi cho rêu mốc phát triển trên bề mặt kiến trúc, đặc biệt là mái nhà. Việc lựa chọn và sử dụng một hình thức mái và vật liệu mái phù hợp chưa bao giờ là đơn giản…
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, năm 2025, điện ảnh Việt cho ra khoảng 55 phim với tổng doanh thu hơn 3.770 tỷ đồng, vượt xa khoảng 30 phim với doanh thu hơn 1.900 tỷ đồng doanh thu của năm 2024…
Giải thưởng “Best Distributor of the Year” tại LUXUO Asia Awards 2025 không chỉ ghi nhận thành tích kinh doanh của DAFC, mà quan trọng hơn, xác nhận một bước tiến chiến lược trong quá trình tiến hóa của doanh nghiệp...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: