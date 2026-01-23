Thứ Sáu, 23/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời gian trở lại sản xuất - kinh doanh

Hà Anh

23/01/2026, 16:27

Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty

Sơ đồ giá cổ phiếu CAN trên HNX.
Sơ đồ giá cổ phiếu CAN trên HNX.

CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giải trình liên quan đến việc tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, cùng các nội dung xoay quanh việc tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm.

Cụ thể: ngày 8/9/2025, Phòng PC03 Công an TP. Hải Phòng phát hiện 02 xe ô tô của Lê Bá Doanh (tổng trọng lượng 790 kg) và của Trịnh Hà Việt (tổng trọng lượng 484,5 kg) chở thịt lợn nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi, theo Thông báo số 2586/TB-PC03(Đ2) ngày 11/9/2025.

Toàn bộ hàng trên 2 xe này đã bị tiêu hủy hoàn toàn, chưa đưa vào sản xuất. (Theo Mục 1.1, Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn ngày 19/11/2025.

Theo thông tin từ PC03 Công an TP. Hải Phòng, Doanh và Việt thu gom thịt lợn nạc trôi nổi và bán cho Bùi Đức Trọng, là một nhà cung cấp của Công ty. Vì vậy, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, trong ngày 8/9/2025, công ty đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của hộ ông Bùi Đức Trọng trong vòng khoảng 1 tuần trước đó (từ ngày 03-07/9/2025) để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng hóa trong kho của Công ty có 132.379,5 kg thịt lợn nạc bị dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 4.141,3 kg chả giò ré; 3.285,6 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn nạc của Bùi Đức Trọng bán cho công ty dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 13.661,8 kg bì xô heo đông lạnh của Bùi Đức Trọng bán cho công ty dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh (hàng nhập khẩu) cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa trên đây đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. (Theo Mục 1.1, Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn ngày 19/11/2025).

Về thông tin chế biến 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương Khoảng 14.000 hộp đã bị tiêu hủy, công ty cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, theo khuyến nghị bằng văn bản của cơ quan chức năng ngày 11/9/2025 về nguy cơ nhiễm virus Dịch tả heo Châu Phi, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn thành phố, công ty đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liêu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.

Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng 10 hộp (48 hộp/thùng) Pate cột Đèn loại 90g/hộp và 156 thùng 23 hộp (48 hộp/thùng) Pate cột Đền loại 150g/hộp, với tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm, theo biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn lập ngày 19/11/2025 theo quy định của Cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, CAN cho biết đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi theo thông báo kết luận Giám định số 29910/TB-CSKT ngày 06/10/2025 của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về khối lượng khoảng 1,7 tần thành phẩm tiêu hủy, công ty đánh giá khối lượng này là không lớn so với tổng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục của công ty. Do vậy, công ty nhận định sự kiện này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất - kinh doanh theo nghĩa “ảnh hưởng trọng yếu" quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Tại thời điểm tháng 9/2025, khi vụ việc xảy ra, trên cơ sở rà soát và đánh giá tác động tổng thể của vụ việc đối với toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh và công ty nhận thấy việc tiêu hủy nêu trên không làm gián đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty trên phạm vi toàn hệ thống; Giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa gây ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất chung của công ty, xét trên tổng quy mô doanh thu, chi phí và năng lực vận hành của công ty.

Ban lãnh đạo công ty biết hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn được duy trì bình thường. Do vậy, công ty nhận định sự kiện này chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất - kinh doanh theo nghĩa "ảnh hưởng trọng yếu" quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Tuy nhiên, sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty nên đã thực hiện công bố thông tin theo công văn số 03/2026/CV-ĐHHL ngày 8/1/2026.

Về việc “tạm dừng ngắn hạn hoạt đông sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/01/2026” là do:

Một là, hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo Quyết định số 2026-002/QĐ-CERT ngày 10/01/2026;

Hai là, Chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) bị đình chỉ hiệu lực.

CAN cho biết việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến việc sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, do đó không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường.

Tại thời điểm này, công ty đã thông báo thời gian tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa 14 ngày để triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện nhằm sớm được tái cấp các chứng nhận nói trên. Đồng thời, ưu tiên một số hành động như:

Một là, kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động quản trị doanh nghiệp được duy trì ổn định trong giai đoạn hiện nay;

Hai là, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất;

Ba là, xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn, bao gồm tăng cường kiểm soát nhà cung cấp, công tác kiểm dịch nguyên liệu, quy trình đánh giá tiếp nhận nguyên liệu, bổ sung đánh giá rủi ro và tổ chức đào tạo lại cho người lao động...

Tuy nhiên, sau khi rà soát, đánh giá lại tình hình, công ty nhận thấy các hành động để khắc phục cần nhiều thời gian và các điều kiện chủ quan - khách quan, dẫn tới việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài không chỉ dừng lại ở 14 ngày như đã thông báo trước đó.

Vì vậy hiện tại, công ty vẫn chưa thể xác định cụ thể thời điểm tiếp tục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hiện giá cổ phiếu CAN đã hồi phục nhẹ lên 30.100 đồng/cổ phiếu.

Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ, công ty tạm dừng hoạt động 14 ngày

19:34, 12/01/2026

Đồ hộp Hạ Long nói gì về vụ thịt heo nhiễm dịch tả?

09:56, 10/01/2026

Từ khóa:

CAN chứng khoán Dịch tả lợn Châu Ph Đồ hộp Hạ Long dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tạm dừng sản xuất - kinh doanh vi khuẩn Salmonella spp

Đọc thêm

Platinum Victory muốn thoái 6% vốn tại Vinamilk sau 8 năm nắm giữ

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/1 đến ngày 26/2. Nếu thành công, quỹ ngoại này sẽ thôi không làm cổ đông lớn tại VNM sau 8 năm nắm giữ cổ phiếu VNM.

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Giám đốc SCD Vũ Thành Chung từ chức sau 5 tháng điều hành

Theo Giám đốc công ty cho biết dù đã nỗ lực hết mình nhưng kết quả kinh doanh của công ty không có nhiều khởi sắc trong những tháng vừa qua ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung của công ty trong năm 2025.

VMSC tiếp tục thoái vốn tại MSB theo phương thức khớp lệnh

Mục đích thoái vốn là thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư theo đề án cơ cấu lại giai đoạn đến hết 2025 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng)...

PNJ lấy ý kiến cổ đông phát hành gần 171 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 5.119 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố kế hoạch lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành gần 171 triệu cổ phiếu mới, nhằm tăng vốn điều lệ lên 5.119 tỷ đồng.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

eMagazine

Du lịch di sản: Bảo tồn để phát triển

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Thế giới

So sánh tiềm năng đất hiếm của Greenland với các quốc gia khác trên thế giới

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

eMagazine

Điện toán biên bước chuyển trong đổi mới điện toán

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản đột ngột giảm mạnh, cổ phiếu chứng khoán ngược sóng

Chứng khoán

2

Trái táo Pháp chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và châu Á

Tiêu & Dùng

3

Quan niệm sai lầm “gầy là khỏe”

Sức khỏe

4

Lãi suất huy động có thể tăng thêm cao nhất 1,5% trong năm 2026?

Chứng khoán

5

Biến đổi khí hậu thách thức sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy