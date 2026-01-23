Đồ hộp Hạ Long chưa thể xác định thời gian trở lại sản xuất - kinh doanh

Sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty

CTCP Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giải trình liên quan đến việc tạm dừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, cùng các nội dung xoay quanh việc tiêu hủy nguyên liệu, thành phẩm.

Cụ thể: ngày 8/9/2025, Phòng PC03 Công an TP. Hải Phòng phát hiện 02 xe ô tô của Lê Bá Doanh (tổng trọng lượng 790 kg) và của Trịnh Hà Việt (tổng trọng lượng 484,5 kg) chở thịt lợn nạc đã giết mổ, không có bì, không có nội tạng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi, theo Thông báo số 2586/TB-PC03(Đ2) ngày 11/9/2025.

Toàn bộ hàng trên 2 xe này đã bị tiêu hủy hoàn toàn, chưa đưa vào sản xuất. (Theo Mục 1.1, Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn ngày 19/11/2025.

Theo thông tin từ PC03 Công an TP. Hải Phòng, Doanh và Việt thu gom thịt lợn nạc trôi nổi và bán cho Bùi Đức Trọng, là một nhà cung cấp của Công ty. Vì vậy, theo khuyến nghị của cơ quan chức năng, trong ngày 8/9/2025, công ty đã khoanh vùng toàn bộ nguyên liệu mua của hộ ông Bùi Đức Trọng trong vòng khoảng 1 tuần trước đó (từ ngày 03-07/9/2025) để tiến hành xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm cho thấy hàng hóa trong kho của Công ty có 132.379,5 kg thịt lợn nạc bị dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 4.141,3 kg chả giò ré; 3.285,6 kg chả giò đặc biệt được sản xuất từ thịt lợn nạc của Bùi Đức Trọng bán cho công ty dương tính với dịch tả lợn Châu Phi; 13.661,8 kg bì xô heo đông lạnh của Bùi Đức Trọng bán cho công ty dương tính với vi khuẩn Salmonella spp; 8.205 kg da gà đông lạnh và 6.030 kg thịt gà xay đông lạnh (hàng nhập khẩu) cũng dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Toàn bộ 132 tấn thịt lợn nguyên liệu vi phạm và các hàng hóa trên đây đều bị phong tỏa ngay khi phát hiện sự việc và tiêu hủy sau đó, không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. (Theo Mục 1.1, Biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn ngày 19/11/2025).

Về thông tin chế biến 1,7 tấn pate thành phẩm, tương đương Khoảng 14.000 hộp đã bị tiêu hủy, công ty cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, theo khuyến nghị bằng văn bản của cơ quan chức năng ngày 11/9/2025 về nguy cơ nhiễm virus Dịch tả heo Châu Phi, nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn thành phố, công ty đã đề nghị tiêu hủy toàn bộ các lô hàng tồn kho có liên quan đến nguyên liêu thịt lợn, bao gồm cả sản phẩm sử dụng nguyên liệu trong nước và nguyên liệu nhập khẩu.

Cụ thể, các sản phẩm bị tiêu hủy gồm 134 thùng 10 hộp (48 hộp/thùng) Pate cột Đèn loại 90g/hộp và 156 thùng 23 hộp (48 hộp/thùng) Pate cột Đền loại 150g/hộp, với tổng số lượng gần 14.000 hộp, tương đương khoảng 1,7 tấn pate thành phẩm, theo biên bản tiêu hủy vật chứng, tài sản nhiễm vi rút, vi khuẩn lập ngày 19/11/2025 theo quy định của Cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, CAN cho biết đây là các thành phẩm còn tồn kho tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, không được sản xuất từ số nguyên liệu vi phạm nói trên, đã được kiểm nghiệm cho kết quả âm tính với vi rút Dịch tả lợn Châu Phi theo thông báo kết luận Giám định số 29910/TB-CSKT ngày 06/10/2025 của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thận trọng, công ty vẫn chủ động đề xuất và thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Về khối lượng khoảng 1,7 tần thành phẩm tiêu hủy, công ty đánh giá khối lượng này là không lớn so với tổng quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh, không làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp và không phát sinh ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như khả năng hoạt động liên tục của công ty. Do vậy, công ty nhận định sự kiện này không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất - kinh doanh theo nghĩa “ảnh hưởng trọng yếu" quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Tại thời điểm tháng 9/2025, khi vụ việc xảy ra, trên cơ sở rà soát và đánh giá tác động tổng thể của vụ việc đối với toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh và công ty nhận thấy việc tiêu hủy nêu trên không làm gián đoạn hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty trên phạm vi toàn hệ thống; Giá trị nguyên liệu bị tiêu hủy chưa gây ảnh hưởng trọng yếu đến dòng tiền, khả năng thanh toán, kết quả kinh doanh và kế hoạch sản xuất chung của công ty, xét trên tổng quy mô doanh thu, chi phí và năng lực vận hành của công ty.

Ban lãnh đạo công ty biết hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty vẫn được duy trì bình thường. Do vậy, công ty nhận định sự kiện này chưa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tài chính hoặc hoạt động sản xuất - kinh doanh theo nghĩa "ảnh hưởng trọng yếu" quy định tại Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

Tuy nhiên, sau khi bị các cơ quan báo chí phản ánh và hàng loạt khách hàng và các đối tác có động thái yêu cầu hoàn tra hàng và dừng hợp tác, công ty nhận thấy vụ việc đã vượt ngoài khả kiểm soát, ảnh hưởng tới uy tín và hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty nên đã thực hiện công bố thông tin theo công văn số 03/2026/CV-ĐHHL ngày 8/1/2026.

Về việc “tạm dừng ngắn hạn hoạt đông sản xuất tại Nhà máy Đồ hộp Hạ Long - Hải Phòng, dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12/01/2026” là do:

Một là, hệ thống chứng nhận quản lý ISO của công ty bị thu hồi theo Quyết định số 2026-002/QĐ-CERT ngày 10/01/2026;

Hai là, Chứng nhận an toàn thực phẩm FSSC 22000 (phiên bản 6) bị đình chỉ hiệu lực.

CAN cho biết việc các chứng nhận nêu trên bị thu hồi/đình chỉ dẫn đến việc sản phẩm của công ty sản xuất trong giai đoạn này không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về chứng nhận chất lượng theo quy định, do đó không đủ điều kiện đưa ra lưu thông trên thị trường.

Tại thời điểm này, công ty đã thông báo thời gian tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh là tối đa 14 ngày để triển khai các biện pháp khắc phục và cải thiện nhằm sớm được tái cấp các chứng nhận nói trên. Đồng thời, ưu tiên một số hành động như:

Một là, kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành, bảo đảm hoạt động quản trị doanh nghiệp được duy trì ổn định trong giai đoạn hiện nay;

Hai là, rà soát toàn bộ chuỗi cung ứng, đồng thời cải tiến và hoàn thiện các quy trình sản xuất;

Ba là, xây dựng và triển khai các biện pháp phòng ngừa tái diễn, bao gồm tăng cường kiểm soát nhà cung cấp, công tác kiểm dịch nguyên liệu, quy trình đánh giá tiếp nhận nguyên liệu, bổ sung đánh giá rủi ro và tổ chức đào tạo lại cho người lao động...

Tuy nhiên, sau khi rà soát, đánh giá lại tình hình, công ty nhận thấy các hành động để khắc phục cần nhiều thời gian và các điều kiện chủ quan - khách quan, dẫn tới việc tạm dừng sản xuất sẽ kéo dài không chỉ dừng lại ở 14 ngày như đã thông báo trước đó.

Vì vậy hiện tại, công ty vẫn chưa thể xác định cụ thể thời điểm tiếp tục hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Hiện giá cổ phiếu CAN đã hồi phục nhẹ lên 30.100 đồng/cổ phiếu.