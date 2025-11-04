Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu giảm gấp 5 lần tăng, thanh khoản sụt giảm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Kim Phong
04/11/2025, 12:04
Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…
VN-Index chốt phiên sáng giảm rất nhẹ 4,47 điểm, thậm chí có lúc còn tăng hơn 11,8 điểm (+0,73%). Dù vậy độ rộng tại đỉnh chỉ số lúc 9h55 độ rộng cũng chỉ có 101 mã tăng/156 mã giảm. Đến cuối phiên sàn HoSE còn 51 mã tăng/257 mã giảm.
Chỉ số được nâng đỡ khá tốt ở nhóm cổ phiếu lớn. VIC tăng 3,84%, VCB tăng 0,17% và VHM tăng 1,02%. Ngoài ra còn có MBB tăng 1,52% và LPB tăng 1,97%. Chỉ riêng các cổ phiếu này đã đỡ được gần 8 điểm cho VN-Index.
VN30-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,11% với 10 mã tăng/16 mã giảm. Các blue-chips có vẻ ổn định tốt hơn nhưng thực chất cũng phân hóa sức mạnh rất rõ. 7 cổ phiếu trong nhóm xanh tăng vượt 1% và cũng 12 mã trong nhóm đỏ giảm quá 1%. Điểm số được co kéo giữa các trụ tạo sự ổn định có phần giả tạo.
Thực vậy, phần còn lại của thị trường rất tệ. Trong 257 cổ đỏ của VN-Index có tới 116 mã giảm quá 2%. Đó là chưa kể hơn 70 cổ phiếu khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Nói đơn giản thì dù điểm số có vẻ dao động ít nhưng danh mục sẽ thua lỗ khá nặng.
Nhóm giảm quá 2% đang chiếm tới 44,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, xác nhận áp lực bán tương đối lớn. Không chỉ các blue-chips như SHB, FPT, HDB, MWG bị bán mạnh. Nhóm midcap cũng khá nhiều cổ phiếu bị xả như DXG giảm 3,98%, CII giảm 3,13%, KDH giảm 3,38%, VSC giảm 5,09%, GMD giảm 4,67%, HAH giảm 5,75%, VCG giảm 3,85%, CTD giảm 6,97%... Các cổ phiếu này khớp cả trăm tỷ đồng mỗi mã.
Thị trường chưa đến nỗi chứng kiến trạng thái giảm sàn la liệt. Mới có 5 mã rơi hết biên độ, đều thanh khoản không lớn. Tuy vậy biên độ giảm 2% cũng đã là rất đáng kể, nhất là khi hôm nay đã bước sang phiên giảm mạnh thứ 4 liên tiếp. Rất nhiều cổ phiếu giảm liên tục 1-2% trong những phiên này và tạo mức thua lỗ lớn.
Hiện tượng đỡ trụ chỉ đem lại cảm giác an toàn về chỉ số. VN-Index đang lùi xuống 1612,53 điểm, tức là vẫn chưa tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1600 điểm. Dù vậy cổ phiếu đã đua nhau lao dốc, phản ánh một tâm lý chán nản là sợ hãi. Về chỉ số, thị trường cũng tạo một nhịp phục hồi xanh giống hôm qua nhưng thời gian rất ngắn và độ rộng cho thấy đa số cổ phiếu “từ chối” nhịp tăng này. Có lẽ “cú đánh úp” cuối phiên hôm qua là bài học xương máu và nhà đầu tư rất thận trọng trong việc mua vào.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 2% so với sáng hôm qua và đại đa số giao dịch ở vùng đỏ rất sâu. Nhà đầu tư không vội vàng mua vào mà chờ đợi giá giảm xuống giá mục tiêu. Với biên độ rơi vượt 2% mà thanh khoản không tăng mạnh lên được thì chỉ có thể là do các lệnh chờ còn thấp hơn nữa.
Nhóm đi ngược dòng đang xuất hiện một số cổ phiếu chứng khoán, nhưng không mang tính đại diện. SSI tăng 1,85%, DSE tăng 1,45%, SHS tăng 1,44%, VND tăng 0,8%, VCI tăng 0,28%, VIX tăng 0,19% chỉ là sắc xanh hiếm hoi trong số lượng cổ phiếu đỏ gấp nhiều lần. Cổ phiếu ngân hàng cũng vậy, LPB, MBB, TPB, ACB, VCB chỉ là số ít. Bất động sản tụ lại ở nhóm Vin với VIC, VHM, VRE cũng “chìm nghỉm” trong sắc đỏ của hàng chục mã khác.
Với số cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng quá ít, cơ hội không còn là việc giữ cổ phiếu mạnh hơn thị trường mà là mã nào đỡ xấu hơn. Với mức giảm liên tục nhiều phiên gần đây, thị trường đang có áp lực cắt lỗ lớn và ngay sáng nay đã có hiện tượng gia tăng dần từ phía bán. Chỉ là bên mua đỡ giá quá sâu nên thanh khoản chưa lên được.
Tín hiệu tích cực khá bất ngờ sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 452,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Một nửa số này đến từ VIX với +272,2 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ vài cổ phiếu được mua đáng kể là MBB +91,1 tỷ, CII +53,6 tỷ, ACB +42,2 tỷ, VCI +30,9 tỷ, VSC +30,7 tỷ, VPB +28 tỷ… Phía bán ròng có HDB -63 tỷ, STB -31,9 tỷ, SHB -25,5 tỷ.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa giới thiệu nền tảng giao dịch mới gồm ứng dụng SH Smart và website SH Smart - bước chuyển mình quan trọng trong hành trình chuyển đổi số, hiện thực hóa chiến lược Service Branding, mang đến trải nghiệm giao dịch thông minh, liền mạch và cá nhân hóa cho nhà đầu tư.
Về dài hạn từ 2026 trở đi, dự báo sẽ có "sóng lớn", với tổng dòng vốn ngoại ước 3-5 tỷ USD từ FTSE và MSCI nếu đáp ứng các yêu cầu của tổ chức này, cộng thêm 1,5-2 tỷ USD/phiên từ quỹ chủ động. VN-Index được dự báo có thể lên 2.200 điểm.
Các quỹ ETF ngoại hút ròng gần 2 tỷ đồng, tập trung toàn bộ ở quỹ CSOP FTSE Vietnam 30 ETF (+9,2 tỷ đồng). Mặc dù giá trị hút ròng không đáng kể nhưng đảo chiều xu hướng rút ròng so với các tuần trước đó.
Đối với các quỹ chủ động, từ bây giờ họ đã bắt đầu quan sát và sau tháng 3/2026 khi có thông tin thuận lợi để tháng 9 chính thức nâng hạng, các quỹ chủ động sẽ bắt đầu giải ngân tiền, lúc đó họ sẽ lựa chọn cổ phiếu vào trong rổ lựa chọn của họ.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: