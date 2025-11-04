Đỡ trụ vô vọng, cổ phiếu giảm gấp 5 lần tăng, thanh khoản sụt giảm

Ba cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn HoSE sáng nay vẫn duy trì được sắc xanh, níu giữ VN-Index chỉ giảm nhẹ 0,28%. Tuy nhiên riêng nhóm giảm vượt 2% đã lên tới gần 120 cổ phiếu…

VN-Index chốt phiên sáng giảm rất nhẹ 4,47 điểm, thậm chí có lúc còn tăng hơn 11,8 điểm (+0,73%). Dù vậy độ rộng tại đỉnh chỉ số lúc 9h55 độ rộng cũng chỉ có 101 mã tăng/156 mã giảm. Đến cuối phiên sàn HoSE còn 51 mã tăng/257 mã giảm.

Chỉ số được nâng đỡ khá tốt ở nhóm cổ phiếu lớn. VIC tăng 3,84%, VCB tăng 0,17% và VHM tăng 1,02%. Ngoài ra còn có MBB tăng 1,52% và LPB tăng 1,97%. Chỉ riêng các cổ phiếu này đã đỡ được gần 8 điểm cho VN-Index.

VN30-Index cũng chỉ giảm nhẹ 0,11% với 10 mã tăng/16 mã giảm. Các blue-chips có vẻ ổn định tốt hơn nhưng thực chất cũng phân hóa sức mạnh rất rõ. 7 cổ phiếu trong nhóm xanh tăng vượt 1% và cũng 12 mã trong nhóm đỏ giảm quá 1%. Điểm số được co kéo giữa các trụ tạo sự ổn định có phần giả tạo.

Thực vậy, phần còn lại của thị trường rất tệ. Trong 257 cổ đỏ của VN-Index có tới 116 mã giảm quá 2%. Đó là chưa kể hơn 70 cổ phiếu khác giảm trong biên độ 1% tới 2%. Nói đơn giản thì dù điểm số có vẻ dao động ít nhưng danh mục sẽ thua lỗ khá nặng.

Nhóm giảm quá 2% đang chiếm tới 44,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, xác nhận áp lực bán tương đối lớn. Không chỉ các blue-chips như SHB, FPT, HDB, MWG bị bán mạnh. Nhóm midcap cũng khá nhiều cổ phiếu bị xả như DXG giảm 3,98%, CII giảm 3,13%, KDH giảm 3,38%, VSC giảm 5,09%, GMD giảm 4,67%, HAH giảm 5,75%, VCG giảm 3,85%, CTD giảm 6,97%... Các cổ phiếu này khớp cả trăm tỷ đồng mỗi mã.

Thị trường chưa đến nỗi chứng kiến trạng thái giảm sàn la liệt. Mới có 5 mã rơi hết biên độ, đều thanh khoản không lớn. Tuy vậy biên độ giảm 2% cũng đã là rất đáng kể, nhất là khi hôm nay đã bước sang phiên giảm mạnh thứ 4 liên tiếp. Rất nhiều cổ phiếu giảm liên tục 1-2% trong những phiên này và tạo mức thua lỗ lớn.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Hiện tượng đỡ trụ chỉ đem lại cảm giác an toàn về chỉ số. VN-Index đang lùi xuống 1612,53 điểm, tức là vẫn chưa tới ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1600 điểm. Dù vậy cổ phiếu đã đua nhau lao dốc, phản ánh một tâm lý chán nản là sợ hãi. Về chỉ số, thị trường cũng tạo một nhịp phục hồi xanh giống hôm qua nhưng thời gian rất ngắn và độ rộng cho thấy đa số cổ phiếu “từ chối” nhịp tăng này. Có lẽ “cú đánh úp” cuối phiên hôm qua là bài học xương máu và nhà đầu tư rất thận trọng trong việc mua vào.

Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm nhẹ 2% so với sáng hôm qua và đại đa số giao dịch ở vùng đỏ rất sâu. Nhà đầu tư không vội vàng mua vào mà chờ đợi giá giảm xuống giá mục tiêu. Với biên độ rơi vượt 2% mà thanh khoản không tăng mạnh lên được thì chỉ có thể là do các lệnh chờ còn thấp hơn nữa.

Nhóm đi ngược dòng đang xuất hiện một số cổ phiếu chứng khoán, nhưng không mang tính đại diện. SSI tăng 1,85%, DSE tăng 1,45%, SHS tăng 1,44%, VND tăng 0,8%, VCI tăng 0,28%, VIX tăng 0,19% chỉ là sắc xanh hiếm hoi trong số lượng cổ phiếu đỏ gấp nhiều lần. Cổ phiếu ngân hàng cũng vậy, LPB, MBB, TPB, ACB, VCB chỉ là số ít. Bất động sản tụ lại ở nhóm Vin với VIC, VHM, VRE cũng “chìm nghỉm” trong sắc đỏ của hàng chục mã khác.

Với số cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng quá ít, cơ hội không còn là việc giữ cổ phiếu mạnh hơn thị trường mà là mã nào đỡ xấu hơn. Với mức giảm liên tục nhiều phiên gần đây, thị trường đang có áp lực cắt lỗ lớn và ngay sáng nay đã có hiện tượng gia tăng dần từ phía bán. Chỉ là bên mua đỡ giá quá sâu nên thanh khoản chưa lên được.

Tín hiệu tích cực khá bất ngờ sáng nay là nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng 452,1 tỷ đồng trên sàn HoSE. Một nửa số này đến từ VIX với +272,2 tỷ đồng. Ngoài ra chỉ vài cổ phiếu được mua đáng kể là MBB +91,1 tỷ, CII +53,6 tỷ, ACB +42,2 tỷ, VCI +30,9 tỷ, VSC +30,7 tỷ, VPB +28 tỷ… Phía bán ròng có HDB -63 tỷ, STB -31,9 tỷ, SHB -25,5 tỷ.