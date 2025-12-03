Doanh nghiệp bán lẻ nâng cấp hạ tầng để phát triển bền vững

Trung tâm mua sắm Big C Thăng Long đã chính thức được nâng cấp hạ tầng, đổi tên thành thành GO! Thăng Long, đánh dấu cột mốc chuyển mình sau 20 năm hiện diện tại Hà Nội...

GO! Thăng Long có tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư cho cải tạo nâng cấp là hơn 200 tỷ đồng) với không gian hơn 35.000m được làm mới hoàn toàn.

Ông Olivier Langlet - Tổng Giám đốc tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết sự chuyển đổi và nâng cấp này thể hiện cam kết lâu dài của Central Retail trong đóng góp vào sự phát triển của Hà Nội, đặc biệt là góp phần tạo thêm sức hút thương mại và sự sôi động cho khu vực phía Tây Nam thành phố.

Đáng chú ý, theo đại diện Central Retail, 90% sản phẩm tại GO! Thăng Long đến từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp Việt Nam.

Trong bối cảnh các trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn định hướng thói quen tiêu dùng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho hay Chính phủ Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến thị trường nội địa với 106 triệu người tiêu dùng.

Theo ông Linh, hạ tầng thương mại hiện đại được xem là một trụ cột chiến lược, phù hợp với Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sắp tới, Bộ Công Thương sẽ trình lên Thủ tướng Chính phủ những chính sách quan trọng, như việc chuyển đổi gần 7.000 chợ truyền thống thành các cửa hàng tiện ích.

"Đây là một bước đi chiến lược nhằm tiếp tục cải thiện hạ tầng thương mại, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và hiện đại hóa thị trường bán lẻ", ông Linh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Linh cũng bày tỏ mong muốn các nhà bán lẻ như Central Retail sẽ tiếp tục phát triển các trung tâm thương mại, mua sắm ở vùng sâu vùng xa, nơi cơ sở hạ tầng vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, việc đưa GO! Thăng Long vào hoạt động sau quá trình cải tạo với tổng vốn đầu tư hơn 650 tỷ đồng diễn ra đúng thời điểm Hà Nội đang triển khai quyết liệt "Chiến dịch 45 ngày đêm" để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, phát triển hạ tầng thương mại dịch vụ, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% của Thành phố trong năm 2025.

"Ngành Công Thương được giao nhiều nhiệm vụ trọng tâm và đã triển khai đồng bộ các giải pháp mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại, tăng cường kết nối cung cầu, thúc đẩy thương mại số và trợ doanh nghiệp phục hồi nhanh," ông Hiệp cho biết.

"Trong chiến lược phát triển thương mại dịch vụ, Hà Nội xác định các trung tâm thương mại hiện đại như GO! Thăng Long có vai trò quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 8% năm 2025 và hướng tới tăng trưởng hai chữ số giai đoạn 2026-2030."

Trong khi đó, báo cáo thị trường Bất động sản Q2/2025 của Savills cho thấy phân khúc bán lẻ tại Hà Nội đang ghi nhận nhiều chuyển biến đáng chú ý. Những thay đổi này không chỉ về vị trí địa lý mà còn trong tư duy phát triển và mô hình vận hành. Thay vì tập trung quanh khu vực trung tâm truyền thống, nhu cầu bán lẻ đang dần dịch chuyển ra các khu vực ngoài trung tâm.

Cùng lúc, các nhà phát triển cũng bước vào cuộc đua tái định hình không gian trải nghiệm mua sắm hiện đại và toàn diện hơn. Dự kiến, khoảng 172.000 m2 không gian bán lẻ mới sẽ hoàn thành trước năm 2027, góp phần đáng kể vào nguồn cung mới của toàn thị trường Hà Nội.

Tính đến hết tháng 9/2025, trùm bán lẻ Central Retail đến từ Thái Lan cho biết đang có 43 trung tâm thương mại (mall) tại Việt Nam của thương hiệu GO!, mục tiêu là nâng lên thành 44 vào cuối năm 2025.

Doanh thu tại Việt Nam trong thời gian này đạt 35,3 tỷ baht (khoảng 28,9 nghìn tỷ đồng), giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2024.

Tập đoàn vừa đưa ra kế hoạch 3 năm, thay thế kế hoạch tăng trưởng cũ được đưa ra vào giữa năm nay. Riêng với thị trường Việt Nam, Central Retail sẽ gấp đôi chi phí vốn đầu tư (capital expenditure) so với kế hoạch cũ, nhằm mở thêm 10-12 trung tâm thương mại GO! và 23-25 siêu thị go! trong 3 năm tới cùng mức tăng trưởng trên 10%.

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2025 ước đạt 598,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,2% so với tháng trước và 7,2% so với cùng kỳ năm 2024. Các nhóm hàng tiêu dùng và dịch vụ đều ghi nhận mức tăng khá như: May mặc tăng 12,3%; đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; lương thực - thực phẩm tăng 8,4%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 14,1%; du lịch lữ hành tăng 18,8%.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định với tốc độ đô thị hóa nhanh và thu nhập người dân ngày càng cải thiện, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư bán lẻ.

"Thói quen tiêu dùng cũng đang dịch chuyển theo hướng đòi hỏi dịch vụ cao cấp, tiện nghi và trải nghiệm toàn diện, khiến các nhà phát triển buộc phải nâng cấp sản phẩm và chiến lược vận hành," ông cho biết. "Trong thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận nguồn cung bán lẻ mới từ các chủ đầu tư quốc tế uy tín."

Tuy nhiên, ông Powell cũng khẳng định bài toán cho các chủ đầu tư trong thời gian tới không chỉ nằm ở quy mô hay thương hiệu, mà nằm ở việc quản trị hiệu quả, vận hành chuyên sâu và liên tục đổi mới theo nhu cầu thị trường.

Thực tế cho thấy, tại Hà Nội đã có những trung tâm thương mại thành công vượt trội, nhưng cũng có không ít dự án hoạt động kém hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy thấp, lượng khách thưa vắng. Điều này đòi hỏi sự tái cấu trúc quyết liệt, định hướng rõ ràng và sự tham gia của các đơn vị vận hành chuyên nghiệp để đảm bảo hiệu quả đầu tư và phát triển bền vững.