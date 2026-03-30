Doanh nghiệp bán lẻ nỗ lực ổn định giá hàng hóa

Giá xăng dầu trong nước tăng theo xu hướng thế giới đã tạo áp lực lan tỏa đến chi phí sản xuất, vận chuyển và mặt bằng giá hàng hóa. Trong khi đó, việc người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưu tiên các mặt hàng thiết yếu thể hiện ngày càng rõ nét…
Thực tế cho thấy, ngoài lương thực – thực phẩm, nhu cầu với
các sản phẩm giặt xả, vệ sinh nhà cửa hiện tại đang gia tăng trong thời điểm
giao mùa. Ngoài ra, người dân ưu tiên các sản phẩm có giá hợp lý, săn khuyến
mãi nhiều hơn và giảm tần suất mua sắm không cần thiết. Trong bối cảnh đó, các
chuỗi bán lẻ hiện đại với ưu thế về hệ thống nhà cung cấp cùng kho bãi, vận
chuyển tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc bình ổn thị trường.
Ngày 29/3, ghi nhận tại siêu thị GO! Long Biên (Hà
Nội), rất nhiều mặt hàng thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh đang áp dụng giảm
giá sâu. Đơn cử, ở nhóm thực phẩm, nhiều mặt hàng bánh kẹo, cà phê được
giảm giá sâu tới 50%. Nhiều sản phẩm quen thuộc dành cho trẻ nhỏ cũng được
ưu đãi lên đến 30%, cùng các chương trình mua 2 tặng 1 áp dụng cho nhiều mặt
hàng ăn vặt được ưa chuộng. Ở nhóm gia vị và nhu yếu phẩm, mức giá cũng được điều
chỉnh cạnh tranh.
Thực tế, toàn hệ thống siêu thị GO! hiện đang triển khai
chương trình “Giá luôn bất bại - Thấy giá rẻ hơn hoàn ngay chênh lệch” từ nay đến
30/06/2026 trên toàn quốc. Chương trình áp dụng cho khoảng trên 20.000 mã hàng
tiêu dùng nhanh đóng gói và hóa mỹ phẩm.
Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền
thông tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết đơn vị lựa chọn chiến lược “tạo
độ trễ” trước áp lực tăng giá bằng cách nâng mức tồn kho lên khoảng 30% so với
bình thường. “Doanh nghiệp tối ưu logistics, duy trì tỉ lệ lấp đầy phương tiện
trên 85% để giảm chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa,” bà Vân nói.
Không chỉ riêng GO!, nhiều hệ thống bán lẻ lớn cũng đang đồng
loạt triển khai các giải pháp giữ giá. Đại diện Saigon Co.op cho biết đã tăng cường dự trữ hàng hóa tại các trung tâm phân
phối, đồng thời ưu tiên nguồn cung nội địa nhằm tối ưu chi phí vận chuyển. Nhờ
vậy, các mặt hàng thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá vẫn được đưa về siêu
thị mỗi ngày với mức giá tương đối ổn định.
Hiện hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op đang có chương
trình “Lễ hội giặt xả” với hơn 200 sản phẩm giảm giá sâu, kết hợp nhiều hình thức
ưu đãi, giúp người tiêu dùng chủ động dự trữ hàng thiết yếu với chi phí hợp lý.
Chương trình cũng được mở rộng với hơn 1.000 mặt hàng tiêu dùng nhanh và thực
phẩm thiết yếu, trong đó các mặt hàng tươi sống được giảm giá luân phiên, kéo
dài tới ngày 8/4.
Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Điều hành MM Mega Market
Việt Nam, cho biết nhằm hạn chế tác động đến người tiêu dùng, đơn vị tăng cường
nguồn cung trực tiếp và phát triển nhãn hàng riêng. Nhờ đó, MM Mega Market Vietnam hiện triển khai chương trình khuyến mãi quy mô lớn mang tên “Hàng tươi &
Giá tốt mỗi ngày”.
Với trọng tâm là các sản phẩm thực phẩm tươi sống chuẩn sạch
và đặc quyền “Mua 2 tính tiền 1”, MM Mega Market tập trung trợ giá mạnh cho
các sản phẩm rau củ quả Đà Lạt đạt chuẩn VietGAP, các dòng trái cây nhập khẩu hay
các loại thủy hải sản. Còn với chính sách “Mua nhiều lợi nhiều”, các mặt
hàng từ gạo ST25 Lúa Tôm MM, dầu ăn Happy Price đến sữa Milo UHT 180ml đều có mức
giá chiết khấu thêm khi mua từ 3 sản phẩm...
Với vai trò doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, Tổng công ty
Thương mại Sài Gòn (SATRA) đã chủ động tăng cường dự trữ các mặt hàng thiết yếu,
tập trung vào 12 nhóm lương thực, thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn, thịt, rau,
củ, quả... và các nhóm hàng phục vụ nhu cầu học tập, tiêu dùng cơ bản của người
dân.
Doanh nghiệp cũng phát huy tối đa lợi thế hệ thống kho bãi, trung tâm
thương mại và siêu thị tự chọn như những “trung tâm phân phối” để rút ngắn khâu
trung gian, giảm chi phí logistics, qua đó góp phần hạ áp lực lên giá thành sản
phẩm.
Ở góc độ dài hạn, các siêu thị hướng đến giảm phụ thuộc vào
hàng nhập khẩu. Ông Nguyễn Minh Tâm, đại diện WinCommerce, cho rằng Việt Nam có
nhiều sản phẩm nội địa, đặc sản vùng miền có thể thay thế, giúp giảm chi phí
logistics và chủ động nguồn cung.
Tuy nhiên, để thực hiện cần tháo gỡ rào cản
thủ tục đưa hàng vào hệ thống phân phối hiện đại, nhất là với doanh nghiệp vừa
và nhỏ. Vì vậy, WinCommerce kiến nghị đơn giản hóa quy trình công bố chất lượng
để hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.
Mới đây, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị các hệ thống phân phối, siêu thị hỗ
trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu cho nông dân. Hiện nhiều siêu thị trên cả nước đã vào cuộc triển khai
chương trình hỗ trợ tiêu thụ dưa hấu Gia Lai với giá dưới 10.000 đồng/kg.
Tại
Co.opmart TP.HCM, dưa hấu Gia Lai được bán với giá 6.900 đồng/kg (giá gốc
10.500 đồng/kg), thu hút nhiều người mua. Tại hệ thống Central Retail Việt Nam,
dưa hấu được bán không tính lợi nhuận, giá 7.500 đồng/kg tại các siêu thị GO!
khu vực miền Trung và 8.500 đồng/kg tại miền Nam, miền Bắc. Chương trình dự kiến
kéo dài đến khi kết thúc vụ thu hoạch tại Gia Lai.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh giá xăng dầu có nguy cơ
tác động trực tiếp đến chi phí vận chuyển và chuỗi cung ứng, việc các doanh
nghiệp bán lẻ chủ động giảm giá, tăng khuyến mãi và giữ ổn định nguồn hàng đóng
vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lạm phát và ổn định tâm lý thị trường.
Khi giá tại hệ thống siêu thị được duy trì hợp lý, người tiêu dùng sẽ
giảm lo ngại về việc tăng giá dây chuyền, từ đó góp phần giữ nhịp tiêu dùng ổn
định.
Tại TP.HCM, Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Nguyên Phương
cho biết chương trình bình ổn thị trường của thành phố đang phát huy hiệu quả
tích cực. Sở Công thương thành phố sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác truyền
thông, quảng bá, đẩy mạnh các chương trình kích cầu tiêu dùng, nhằm tiết giảm
chi phí, hạn chế áp lực tăng giá và cải thiện sức mua trên thị trường.
Đồng thời, cơ quan quản lý cũng tăng cường vai trò điều phối
giữa nhà cung cấp và hệ thống phân phối; khi doanh nghiệp cung ứng cam kết giữ
giá ổn định, các hệ thống bán lẻ sẽ ưu tiên tăng sản lượng thu mua, góp phần giảm
chi phí và giữ vững mặt bằng giá.
