Thị trường điện máy gia dụng “đón hè” sớm

Hà Nội đang có những ngày với nhiệt độ cao hơn hẳn so với trung bình cùng thời điểm nhiều năm. Chiều nay, 24/3, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội có thể lên tới 33 độ C, trời khá nóng. Đến đầu tuần sau, dự báo nhiệt độ sẽ là 38 – 39 độ C, trời rất nóng…
Các nước trong khu vực cũng đang có nhiệt độ cao. Cơ quan
khí tượng Philippines (PAGASA) đã vừa thông báo rằng từ ngày 23/3, gió mùa Đông
Bắc chính thức kết thúc, chuyển sang mùa nóng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng
Thủy văn Quốc gia: 2026 có thể tiếp tục là một năm thời tiết diễn biến phức tạp,
với nguy cơ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng kéo dài và lượng mưa thiếu hụt tại một
số khu vực.
Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nhu cầu sử dụng các thiết
bị làm mát đã “nóng” sớm. Nắm bắt nhu cầu thị
trường, các hệ thống siêu thị điện máy trên địa bàn Hà Nội đã đồng loạt
triển khai nhiều chương trình chào hè, áp dụng đa dạng hình thức khuyến mại
hấp dẫn. Song song đó là chính sách giao hàng tận nhà,
miễn phí công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị cho khách hàng...
Tại hệ thống Điện máy Xanh, các mẫu điều hòa đến từ những
thương hiệu quen thuộc như Sunhouse, Panasonic, Daikin được giảm giá từ 10 -
42%. Ngoài ra, khi mua điều hòa, khách hàng còn được tặng kèm quạt đứng Midea
FS40-10NAVN(K) 55W và được hưởng chính sách bảo hành lên đến 4 năm, 8 lần bảo
dưỡng miễn phí, miễn phí vật tư lắp đặt tại nhà.
Tương tự, từ nay đến 31/3, MediaMart triển khai chương trình
khuyến mại “Xả kho hàng hiệu, quà tiền triệu”, áp dụng ưu đãi cho nhiều mặt
hàng điện máy, công nghệ và gia dụng. Bên cạnh ưu đãi trực tiếp, hệ thống này còn triển khai các hoạt
động đi kèm như “Đổi cũ lấy mới” với mức trợ giá tới 2 triệu đồng, hay chương
trình “Giải nhiệt mùa nóng, mua sớm giảm sâu” kèm quà tặng trị giá đến 3 triệu
đồng.
Trong đó, nhóm tủ lạnh và máy giặt ghi nhận sức hút nhờ
chính sách ưu đãi gia tăng quyền lợi cho người mua. Cụ thể, tủ lạnh 2 cửa
Toshiba Inverter dung tích 253 lít giảm 14%, còn 6,19 triệu, kèm quà tặng ấm
siêu tốc thủy tinh 1,8 lít Coex. Tủ lạnh 2 cửa Sharp Inverter 360 lít giảm 23%
xuống 9,49 triệu, tặng quạt cây 5 cánh Coex. Tủ lạnh
side by side LG Inverter 635 lít được giảm 36% giá chỉ 36,49 triệu, tặng kèm quạt
cây…
Tại các Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim, khu vực trưng bày các
thiết bị làm mát như máy lạnh, quạt phun sương, quạt điện… hiện đang được bố trí nổi bật,
thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm. Theo ghi nhận, thị trường
điện lạnh năm nay phân hóa rõ theo từng phân khúc giá, đáp ứng linh hoạt nhu cầu
của nhiều đối tượng khách hàng.
Ở phân khúc bình dân, các dòng máy lạnh có giá từ 6 - 7 triệu
đồng/sản phẩm của thương hiệu Casper hay Funiki… được khách hàng
trẻ, sinh viên quan tâm. Các dòng máy lạnh đời mới của các thương hiệu
Panasonic, Daikin, Toshiba… có giá từ 10 triệu đồng trở lên, bán khá chạy nhờ
chất lượng và độ bền vượt trội. Các sản phẩm đời mới được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại như lọc không khí, khử
mùi, tự động vệ sinh dàn lạnh, nhất là giúp tiết kiệm
40 - 50% điện năng so với máy lạnh thông thường.
Ngoài máy lạnh, các sản phẩm quạt điện và quạt điều hòa cũng
được nhiều người tiêu dùng tham khảo. Hiện
các dòng quạt điện của thương hiệu Asia, Senko… có giá từ vài trăm ngàn đồng đến
hơn 1 triệu đồng/sản phẩm. Năm nay, các dòng quạt
điện cao cấp của thương hiệu Panasonic, Mitsubishi… có kiểu dáng và màu sắc đẹp,
động cơ vận hành êm ái, có giá từ 1,2 triệu đồng/sản phẩm, cũng bán khá chạy.
Hiện các thương hiệu như Kangaroo, Sunhouse, Boss… đưa ra thị
trường các dòng quạt điều hòa, quạt phun sương, với nhiều cải tiến về kiểu dáng
và công nghệ giúp giảm tiếng ồn, tạo luồng gió mạnh
và lan tỏa xa hơn. Cùng với đó,
quạt còn được tích hợp tính năng lọc không khí, điều khiển từ xa… Có giá 2 - 3
triệu đồng, những sản phẩm này thích hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.
Song song với kênh siêu thị truyền thống, các hệ thống siêu
thị điện máy cũng khuyến mại mạnh cho các dòng sản phẩm điện lạnh trên các sàn
thương mại điện tử và mạng xã hội để người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Dịch vụ
vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị làm mát hiện cũng đang sôi động, với giá dịch vụ
trên dưới 200.000 đồng/lần, tùy thiết bị và nhu cầu của khách hàng. Theo các
chuyên gia, việc bảo dưỡng định kỳ không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, mà
còn góp phần giảm tiêu hao điện năng trong quá trình sử dụng.
Đáng lưu ý, trước áp lực chi phí nhiên liệu, nhu cầu mua bếp
điện tại các siêu thị, trung tâm điện máy đang tăng mạnh. Thông tin từ đại
diện ngành hàng gia dụng của FPT Shop, bếp điện hiện được chia thành hai dòng
chính là bếp từ và bếp hồng ngoại với mức giá tương đương.
Bếp đơn có giá dao động
từ 560.000 đồng đến 1,8 triệu đồng tùy thương hiệu, trong khi bếp đôi có giá từ
3 triệu đồng đến khoảng 21 triệu đồng. Ngoài ra, một số sản phẩm kết hợp cả bếp
từ và bếp hồng ngoại cũng được nhiều khách hàng lựa chọn để tăng tính linh hoạt
khi sử dụng.
Theo đại diện các doanh nghiệp, dù đối mặt với áp lực chi
phí tăng cao, các nhà bán lẻ điện máy vẫn nỗ lực kìm giá nhằm kích cầu trong bối
cảnh sức mua trên thị trường còn yếu. Trong khi trên thực tế, nhiều hãng điện tử
đã thông báo tới các nhà bán lẻ về kế hoạch điều chỉnh giá sản phẩm, do chịu
tác động từ chi phí nguyên vật liệu, vận chuyển và tỷ giá tăng, trong bối cảnh xung
đột Trung Đông còn kéo dài.
Một số hãng như Xiaomi đã thông báo tăng giá 4% – 20%, trong
khi nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh dự kiến tăng 3% – 10% từ đầu tháng 4.
Các sản phẩm sử dụng nhiều nguyên liệu như tủ lạnh, máy lạnh có thể tăng mạnh
hơn do giá đồng leo thang, còn tivi dự kiến tăng 5% – 15% vì thiếu chip và RAM.
Đáng chú ý, nhóm laptop chịu áp lực tăng giá rõ rệt khi linh kiện khan hiếm,
giá RAM và SSD tăng mạnh, khiến nhiều mẫu máy đã điều chỉnh giá và có thể tiếp
tục tăng 10% – 20% trong thời gian tới.
Theo các hệ thống bán lẻ điện máy, dù nhiều hãng đã phát đi
thông báo tăng giá, nhưng mặt bằng giá bán lẻ hiện vẫn chưa có biến động đáng kể
nhờ lượng hàng tồn kho còn lớn. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giá thường có độ
trễ khoảng một tháng do nhà sản xuất cần thông báo trước để các nhà bán lẻ chủ
động kế hoạch nhập hàng và đàm phán với nhà cung cấp.
13:47, 23/03/2026
