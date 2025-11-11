Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao bước vào giai đoạn phát triển mới

Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao chính thức chuyển sang mô hình hiệp hội. Việc chuyển đổi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của TP. Hồ Chí Minh và khu vực, đồng thời tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh...

Ngày 11/11/2025, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) tổ chức đại hội bất thường nhiệm kỳ I (2025 – 2030) sau khi TP. Hồ Chí Minh mở rộng địa bàn và sắp xếp lại địa giới hành chính.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua văn kiện quan trọng, trong đó với 100% ý kiến tán thành chủ trương chuyển đổi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao thành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh và bầu Ban Chấp hành mới gồm 20 thành viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Dũng khẳng định: “Đại hội bất thường của Hội diễn ra trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh vừa hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, mở ra không gian phát triển mới, gắn kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Việc đổi tên thành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn mở rộng và thích ứng với yêu cầu phát triển mới của Thành phố”.

UBND TP. Hồ Chí Minh ủng hộ và đánh giá cao chủ trương này, bởi đây không chỉ là thay đổi danh xưng, mà còn là bước chuyển mang tính định hướng, mở rộng phạm vi hoạt động, hướng tới vai trò đầu mối liên kết doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam – nơi tập trung lực lượng sản xuất, xuất khẩu và đổi mới sáng tạo mạnh nhất cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Điểm lại các dấu mốc quan trọng của nền kinh tế cả nước và TP. Hồ Chí Minh gắn với hoạt động của Hội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhắc lại: Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN và AFTA, mở ra cơ hội hội nhập nhưng cũng đặt ra thách thức lớn về năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm, đặc biệt với doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh đó, năm 1996, Chương trình Hàng Việt Nam Chất lượng cao ra đời như một sáng kiến đột phá, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng, năng lực cạnh tranh và khơi dậy tinh thần “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”.

Đến năm 2010, TP. Hồ Chí Minh thành lập Hội Doanh nghiệp HVNCLC, với sứ mệnh hỗ trợ doanh nghiệp hội viên nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo đảm uy tín và giá trị thương hiệu và là biểu tượng tin cậy của người tiêu dùng Việt.

“Gần ba thập kỷ qua, chương trình đã trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo, tự cường và niềm tự hào hàng Việt, góp phần quan trọng cho Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Kỳ vọng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ là đội ngũ kế thừa và đổi mới, dẫn dắt Hiệp hội phát triển và thích ứng với thời kỳ hội nhập sâu rộng”, ông Dũng nhấn mạnh.

Theo ông Dũng, Ban Chấp hành mới đa dạng, đại diện nhiều địa phương, ngành hàng và thế hệ doanh nghiệp, thể hiện tinh thần “hệ sinh thái hàng Việt” kết nối doanh nghiệp lớn, nhỏ và khởi nghiệp hướng tới phát triển bền vững.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Dũng đề ra kỳ vọng lớn đối với Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập trung vào thúc đẩy phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động doanh nghiệp; nâng cao chuẩn chất lượng quốc tế chinh phục thị trường toàn cầu; tăng cường gắn kết các doanh nghiệp từ lớn đến khởi nghiệp; phát huy những giá trị đã được định hình; kiến nghị chính sách, đồng hành cùng Nhà nước.

Đồng thời, làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao nhiệm kỳ I (2025-2030) ra mắt đại hội.

Tại đại hội, Ban Chấp hành mới đã tiến hành họp bầu các chức danh chủ chốt và thông qua Nghị quyết đại hội; bà Vũ Kim Hạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ I (2025 - 2030).

“Đây sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển đổi pháp lý và tổ chức của Hội; đồng thời cũng là dịp để củng cố hệ thống, định hình tầm nhìn phát triển mới giai đoạn 2025 - 2030, tiếp tục sứ mệnh kết nối – nâng chuẩn – lan tỏa giá trị HVNCLC, hướng đến mô hình Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC TP. Hồ Chí Minh năng động, hội nhập và bền vững”, bà Vũ Kim Hạnh khẳng định.