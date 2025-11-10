Doanh nghiệp bán lẻ hướng đến mùa tiêu dùng cuối năm

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là kết thúc năm 2025. Trong thời gian này các doanh nghiệp bán lẻ trên cả nước đang tập trung chuẩn bị hàng hóa, đưa ra nhiều chương trình khuyến mại đa dạng để gia tăng doanh thu cho dịp mua sắm cao điểm cuối năm...

Ngay từ những ngày đầu tháng 11, các hệ thống siêu thị, đơn vị bán lẻ không chỉ tăng gấp đôi lượng hàng hóa thiết yếu, giữ mạch nguồn cung với người dân phải ứng phó bão số 13. Cùng với đó, các doanh nghiệp còn tăng thêm nhiều khuyến mại để hỗ trợ người dân trong mùa mưa bão và hướng tới mùa tiêu dùng cuối năm.

TĂNG NGUỒN CUNG CÙNG TĂNG KHUYẾN MÃI

Đơn cử tại hệ thống siêu thị GO!, đơn vị đã sớm tăng lượng hàng tươi sống, rau củ quả và nhu yếu phẩm lên gấp đôi so với thông thường. Ngoài ra, từ nay đến 19/11/2025, siêu thị áp dụng khuyến mại sâu như giảm 10% cho toàn bộ mặt hàng tươi sống khi khách mua sắm trước 10 giờ sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

WinMart cũng giảm từ 14 – 20% cho người dân mua rau sạch WinEco, thịt mát MEATDeli và các sản phẩm chăm sóc gia đình như nước xả Downy, sữa Vinamilk. Còn đại diện MM Mega Market Việt Nam thì cho biết đơn vị tăng sản lượng rau củ quả lên tới 30% so với ngày thường. Thịt, thủy hải sản và thực phẩm khô đang có nhiều ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Tương tự, từ nay đến hết ngày 19/11, hệ thống Co.op Mart cũng triển khai chương trình ưu đãi để hỗ trợ người dân mùa mưa bão với hơn 5.000 mặt hàng giảm giá tới 50%. Trong đó, nhóm thực phẩm tươi sống giảm 35%, rau an toàn như rau mầm, cải kale áp dụng mua 1 tặng 1 và hoàn tiền 5% cho nhóm thực phẩm, hóa phẩm, hàng gia dụng...

Các doanh nghiệp tăng thêm nhiều khuyến mại để hướng tới mùa tiêu dùng cuối năm.

Với "Tuần lễ tươi ngon", các mặt hàng tươi sống, nhãn riêng Co.op và "Tick xanh trách nhiệm" luân phiên giảm đến 35% hoặc đồng giá hoặc mua 1 tặng 1 hoặc tặng quà nông sản. Đặc biệt "Deal khủng cuối tuần" được diễn ra từ thứ Sáu đến Chủ nhật, giảm giá sốc, riêng khách hàng thành viên giảm đến 50%.

Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông Nguyễn Thị Kim Dung cho biết, với tinh thần tri ân, ngày 11/11, hệ thống siêu thị Co.op Mart tổ chức chương trình "Độc thân ngọt ngào" mang đến cơ hội nhận quà cho 11 khách hàng đầu tiên tại mỗi siêu thị có hóa đơn chứa hai số 1. Song song đó, hơn 4 triệu khách hàng thành viên được ưu tiên quà tặng gắn liền đời sống gia đình. “Từ nay tới cuối năm, tất cả ưu đãi triển khai đồng thời trên kênh trực tuyến (online) lẫn tại cửa hàng, siêu thị,” bà Nguyễn Thị Kim Dung thông tin.

Không chịu thua kém, hệ thống siêu thị Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “Đặc quyền thành viên” với rất nhiều ưu đãi lên đến 50% cho nhiều mặt hàng. Đồng thời, Lotte Mart cũng áp dụng siêu ưu đãi cho các sản phẩm cá hồi phi lê Sai Gon Food, bình giữ nhiệt Inox304 Elmich, nước xả vải Comfort… Không chỉ giảm giá sản phẩm Việt, Lotte Mart cũng áp dụng ưu đãi cho nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc.

"CÚ HÍCH" CHO THỊ TRƯỜNG

Hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, các chương trình giảm giá quy mô lớn sẽ đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng, trong đó thương mại điện tử đang là kênh quan trọng góp phần thúc đẩy tiêu dùng. Do đó, Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025 do Bộ Công thương tổ chức sẽ được khai màn từ ngày 13/11 đến ngày 17/11/2025 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ lên tới 100%. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Thương mại điện tử và Công nghệ số - eComDX, nhấn mạnh Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam 2025 được thiết kế với chuỗi hoạt động trọng tâm nhằm củng cố niềm tin thị trường và nâng tầm thương hiệu Việt trên không gian số.

Cùng với đó, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, kích cầu nội địa, thúc đẩy tiêu dùng và hoạt động thương mại, TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND về tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung Hà Nội năm 2026.

Chương trình được xem là một trong những hoạt động trọng điểm nhằm tạo “cú hích” cho thị trường, khuyến khích mua sắm, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị phần, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng GRDP của Thủ đô trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026 – 2030.

Hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, các chương trình giảm giá quy mô lớn sẽ đóng vai trò chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng.

Theo kế hoạch, Chương trình Khuyến mại tập trung Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức từ quý 2 đến quý 4/2026 trên phạm vi toàn thành phố. Sự kiện dự kiến thu hút từ 1.000 đến 2.000 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia. Bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị tổng hợp, siêu thị điện máy, chợ, cửa hàng tự chọn, doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh hàng tiêu dùng, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn, vận chuyển, ngân hàng, viễn thông, công nghệ thông tin, xây dựng và thương mại điện tử…

Một điểm nhấn quan trọng của Chương trình Khuyến mại tập trung Hà Nội năm 2026 là việc đẩy mạnh các hình thức khuyến mại sáng tạo, hướng đến tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Thành phố định hướng phát triển các mô hình kinh doanh đa dạng, hiện đại, kết nối nhanh hơn giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, góp phần xây dựng thị trường hàng hóa bền vững, thúc đẩy tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp – thương mại – dịch vụ – du lịch, đồng thời bình ổn giá cả, ổn định thị trường.

Chương trình Khuyến mại tập trung Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức từ quý 2 đến quý 4/2026 trên phạm vi toàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều sự kiện quy mô lớn sẽ được tổ chức xuyên suốt như Hội chợ Khuyến mại tập trung Hà Nội 2026, Hội chợ Khuyến mại Chuyển đổi số – Tiêu dùng xanh, Hội chợ Khuyến mại hàng hiệu Hà Nội 2026 (Hanoi Brand Promotion Day 2026), và sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ” – Hanoi Midnight Sale 2026 diễn ra vào những tháng cuối năm.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ tiến hành kiểm tra thực tế tại các điểm khuyến mại tập trung nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và uy tín của doanh nghiệp tham gia.

Để tạo thuận lợi cho người tiêu dùng, VNPT Hà Nội và Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội sẽ phối hợp tổ chức tư vấn, giải đáp thông tin về Chương trình Khuyến mại tập trung qua Tổng đài 024.1081. Việc cung cấp thông tin kịp thời, minh bạch được kỳ vọng giúp người dân nắm bắt cơ hội mua sắm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng với mức giá ưu đãi, đồng thời tăng tính kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.