Doanh nghiệp là nguồn lực quan trọng thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) đóng vai trò then chốt trong việc trang bị cho thế hệ trẻ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích nghi và dẫn dắt sự đổi mới. Để chạy đà cho cuộc đua STEM, các doanh nghiệp lớn đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VỚI CỘNG ĐỒNG GIÁO DỤC

Theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 - 2035 và định hướng tới năm 2045, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực STEM (ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán) có trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là đội ngũ nhân lực tài năng có khả năng tham gia sâu vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ cao được ưu tiên.

Để chạy đà cho cuộc đua STEM, ngành Giáo dục rất cần trợ lực, mà nguồn lực quan trọng, chính là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp vừa là nhà tuyển dụng tương lai, vừa là nguồn lực cung cấp vốn, công nghệ cũng như môi trường đào tạo tiềm năng cho người học.

Một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu, đó là Samsung đã đang tham gia thúc đẩy giáo dục STEM tại Việt Nam thông qua các chương trình mang tính đột phá. Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow là một trong những chương trình tiêu biểu của Samsung, nhằm khuyến khích học sinh trung học cơ sở, và trung học phổ thông áp dụng kiến thức STEM để giải quyết các vấn đề xã hội.

Trong khuôn khổ cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) 2025, chuỗi sự kiện Roadshow tại 3 miền cùng hoạt động Solve for Tomorrow on Tour đã trở thành những điểm nhấn quan trọng, góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần sáng tạo công nghệ đến hàng chục nghìn học sinh, giáo viên trên cả nước.

Năm 2025, đánh dấu năm thứ ba Samsung triển khai chuỗi sự kiện roadshow khởi động cuộc thi SFT tại ba miền Việt Nam, với mục tiêu phổ biến giáo dục STEM và khơi dậy tiềm năng sáng tạo của học sinh. Các sự kiện lần lượt được tổ chức tại Hà Nội (tháng 3/2025), Đà Nẵng (tháng 5/2025) và TP. Hồ Chí Minh (tháng 5/2025), thu hút sự tham gia của hàng nghìn học sinh, giáo viên và các nhà lãnh đạo giáo dục.

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp kết nối trực tiếp với cộng đồng giáo dục và các em học sinh, mang đến những trải nghiệm công nghệ thực tế và định hướng nghề nghiệp cho các em.

LAN TỎA TINH THẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tại sự kiện ở Đà Nẵng, bà Lê Thị Bích Thuần, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng, cho rằng chương trình đã tạo ra một sân chơi học tập hữu ích, hiện đại và truyền cảm hứng cho học sinh Việt Nam nói chung và học sinh Đà Nẵng nói riêng.

Đồng thời tin rằng chương trình sẽ tiếp tục phát hiện và bồi dưỡng nhiều ý tưởng sáng tạo có tính ứng dụng cao, góp phần lan tỏa tinh thần khoa học công nghệ, và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng, địa phương và xã hội.

Học sinh được trải nghiệm tại cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow (SFT) 2025.

Tạ miền Nam, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang bày tỏ, do là một đơn vị tỉnh còn rất hạn chế về khoa học, kỹ thuật, vì thế, khi có sân chơi của Samsung Solve for Tomorrow, các thầy cô giáo và học sinh của Hậu Giang đã có cơ hội tiếp cận, và khơi dậy niềm đam mê khoa học.

Cùng với Roadshow khởi động chương trình khắp 3 miền, hoạt động Solve for Tomorrow on Tour cũng là một sáng kiến mới của Samsung, nhằm lan tỏa STEM mạnh mẽ hơn nữa.

Được triển khai từ ngày 26/4/2025, Solve for Tomorrow on Tour đã ghé thăm 14 trường học tại 10 tỉnh thành, mang đến các hoạt động tương tác như hội thảo định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ và sáng tạo robot.

Với gần 12.000 học sinh được tiếp cận, chương trình không chỉ giúp các em hiểu rõ hơn về vai trò của STEM trong cuộc sống, mà còn khơi dậy niềm đam mê với công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên Trường Trung họa phổ thông Lê Hồng Phong, Phú Yên, cho biết chương trình Samsung SFT on Tour đã mang đến một luồng gió mới. Các em học sinh trong trường đã không còn e ngại công nghệ mà trở nên tự tin hơn, sẵn sàng biến ý tưởng thành hiện thực.

Cuộc thi SFT 2025 không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các sự kiện, mà còn hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái giáo dục STEM bền vững. Dự kiến Samsung Solve for Tomorrow 2025 sẽ thu hút khoảng 160.000 học sinh đăng ký tham gia khóa học trực tuyến, cùng 2.400 bài thi tham dự được gửi từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.

Được biết, hiện số lượng bài dự thi tham gia vòng Sơ khảo SFT 2025 đang dần tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh đó, khóa đào tạo trực tuyến về tư duy thiết kế 4.0 - ứng dụng AI trong kỷ nguyên số - khóa học online nằm trong khuôn khổ cuộc thi cũng nhận được sự tham gia và hưởng ứng nhiệt tình của các bạn học sinh khắp 3 miền. Vòng sơ khảo cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 15/6/2025.

“Đào tạo và nuôi dưỡng nhân tài chính là bài toán quan trọng nhất của quốc gia. Đặc biệt, đào tạo nhân tài công nghệ là chìa khóa để mỗi quốc gia gia nhập hàng ngũ các nước phát triển trên toàn thế giới”, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh, bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế, doanh nghiệp này mong muốn có thể góp sức vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản của Việt Nam, thông qua việc bồi dưỡng nhân tài công nghệ, và rộng hơn nữa là chung tay ươm mầm lãnh đạo tương lai của Việt Nam.