Doanh nghiệp niêm yết Đông Nam Á "bay" hơn 200 tỷ USD vốn hóa trong một tháng chiến sự Iran

Ngọc Trang

31/03/2026, 14:25

Theo dữ liệu từ QUICK FactSet, vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết tại Đông Nam Á đã giảm ít nhất 216,9 tỷ USD kể từ khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư xấu đi rõ rệt trong bối cảnh dòng chảy hàng hóa, đặc biệt là dầu thô và khí đốt, qua eo biển Hormuz bị gián đoạn nghiêm trọng.

Tính đến ngày 26/3, tổng vốn hóa của khoảng 3.500 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Việt Nam là 1,92 nghìn tỷ USD, giảm 10,2% so với ngày 27/2 - một ngày trước khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Đông Nam Á chứng kiến tác động rõ rệt từ căng thẳng Trung Đông sớm hơn nhiều nền kinh tế khác ở châu Á, do mức dự trữ dầu tương đối thấp gây sức ép lớn đối với các lĩnh vực phụ thuộc vào năng lượng như hóa dầu và du lịch.

Indonesia là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất về vốn hóa thị trường với mức giảm 115,5 tỷ USD. Thái Lan đứng tiếp theo với 48,9 tỷ USD, trong khi Philippines và Việt Nam mỗi nước mất hơn 16 tỷ USD.

Tính đến ngày 26/3, tức gần một tháng sau khi xung đột Iran bùng phát, VN Index của Việt Nam và Jakarta Composite Index của Indonesia đều mất 13% so với trước xung đột. Trong khi đó, chỉ số Nikkei Stock Average của Nhật Bản giảm 9%, còn S&P 500 giảm 6%.

Theo phân tích của tờ báo Nikkei Asia dựa trên thông báo của các chính phủ và truyền thông địa phương, lượng dự trữ dầu mỏ của các nước Đông Nam Á vào thời điểm cuối tháng 3 nhìn chung ở mức tương đối thấp.

Indonesia chỉ có lượng dự trữ dầu đủ dùng khoảng 30 ngày, tính cả phần do khu vực tư nhân nắm giữ và các sản phẩm dầu mỏ. Philippines có mức tương đương khoảng 45 ngày, còn Malaysia khoảng 50 ngày. Thái Lan có lượng dự trữ lớn nhất Đông Nam Á, đủ dùng khoảng 103 ngày, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với Nhật Bản và Hàn Quốc - hai nước đều có dự trữ dầu trên 200 ngày.

“So với nhiều khu vực khác, Đông Nam Á dễ tổn thương hơn trước tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu thô, và tác động từ tình trạng này cũng nhanh chóng lan sang doanh nghiệp cũng như các hộ gia đình”, ông Shuhei Hashimoto, chuyên gia về kinh tế Đông Nam Á tại công ty tư vấn Đức Roland Berger, nhận xét với Nikkei Asia.

Nhóm doanh nghiệp hóa dầu đang chịu áp lực nặng nề nhất về vốn hóa thị trường. Tại Indonesia, công ty Chandra Asri Pacific - doanh nghiệp lớn nhất ngành hóa dầu nước - đã mất 27% giá trị vốn hóa trong giai đoạn từ 27/2 đến 26/3, xuống còn 25,2 tỷ USD.

Tại Thái Lan, vốn hóa của tập đoàn năng lượng PTT giảm 12% còn 30 tỷ USD, trong khi tập đoàn vật liệu Siam Cement giảm 18% còn 7,1 tỷ USD.

Chandra Asri và Siam Cement Group đều đã ban hành tuyên bố bất khả kháng, cho phép tạm miễn nghĩa vụ cung ứng đối với một số sản phẩm hoặc tại một số khu vực nhất định. Nguyên nhân là hai doanh nghiệp này gặp khó trong việc nhập khẩu các nguyên liệu đầu vào quan trọng của ngành hóa dầu như naphtha và ethylene.

Không chỉ hóa dầu, nhóm doanh nghiệp liên quan tới du lịch - một ngành kinh tế trụ cột của Đông Nam Á - cũng chịu tác động rõ rệt từ căng thẳng ở Trung Đông. Do lo ngại về nguồn cung nhiên liệu, nhiều hãng hàng không trong khu vực dự kiến cắt giảm các chuyến bay nội địa trong thời gian tới.

Tại Thái Lan, vốn hóa của công ty vận hành sân bay Airports of Thailand - đơn vị khai thác các sân bay lớn của nước này - giảm hơn 10% còn 22 tỷ USD. Chính phủ Thái Lan ước tính lượng khách du lịch nước ngoài đến nước này trong năm nay có thể thấp hơn tới 25% so với dự báo trước đó nếu tác động tiêu cực từ xung đột Trung Đông kéo dài.

Iran kích hoạt mô hình "kinh tế tự cường" giữa xung đột

08:58, 31/03/2026

Iran kích hoạt mô hình

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

08:25, 31/03/2026

Tổng thống Trump phát cảnh báo mới tới Iran

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

13:36, 30/03/2026

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

Đồng yên Nhật “thoát hiểm” sau cảnh báo can thiệp, USD không ngừng mạnh lên

Trong khi đồng USD tiến tới hoàn tất tháng tăng giá mạnh nhất trong vòng 10 tháng trở lại đây, đồng yên Nhật phiên sáng nay (31/3) đã thoát khỏi mức đáy của gần 2 năm nhờ cảnh báo can thiệp từ nhà chức trách Nhật Bản...

Giá nhôm tăng mạnh nhất 4 năm do xung đột Iran

Giá nhôm đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022 sau khi Iran tấn công hai nhà sản xuất lớn ở Trung Đông vào cuối tuần qua, làm dấy lên lo ngại xảy ra khủng hoảng nguồn cung toàn cầu...

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc báo lãi lần đầu tiên kể từ năm 2022

Từng là một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc xét theo doanh số, Country Garden bắt đầu rơi vào thua lỗ từ năm 2022 và chỉ mới ghi nhận lãi trở lại trong năm 2025...

Năng lượng hydro khó “bán”, Trung Quốc vẫn tăng tốc đầu tư

Dù chi phí cao, hạ tầng còn hạn chế và hiệu quả kinh tế chưa rõ ràng nhưng Trung Quốc vẫn đẩy mạnh phát triển năng lượng hydro như một "canh bạc dài hạn" với kỳ vọng chiếm lợi thế khi công nghệ và thị trường chín muồi...

Trung Quốc có thể nối lại nhập khẩu dầu thô và LNG Mỹ

Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị nối lại hoạt động nhập khẩu dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng giữa lúc thị trường toàn cầu biến động mạnh vì xung đột Iran...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thế giới

Nợ công toàn cầu tăng lên 111 nghìn tỷ USD trong 25 năm như thế nào?

eMagazine

Châu Âu đồng hành cùng Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng

Thế giới

Mức tăng giá nhiên liệu tại các quốc gia do xung đột Iran

1

Đà tăng trong nghi ngờ tiếp diễn, cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền

Chứng khoán

2

Xuất khẩu rau quả tăng trưởng mạnh, sầu riêng tiếp tục dẫn dắt

Thị trường

3

Hỗ trợ đặc thù cho người sử dụng đất trong vùng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Bất động sản

4

Bộ Y tế siết chặt hậu kiểm với hàng loạt nhóm thực phẩm

Dân sinh

5

Giá vàng trong nước biến động thất thường vào phiên cuối tháng 3

Tài chính

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

