Thị trường tiếp tục “xanh vỏ”, tiền dịch chuyển sang cổ phiếu vừa và nhỏ

Số cổ phiếu giảm giá nhiều gần gấp đôi số tăng không ngăn cản được VN-Index tăng trong phiên sáng nay. Chỉ riêng VIC tăng mạnh 3,26% lên sát đỉnh cao lịch sử cũng đủ đảm bảo cho điểm số xanh.

VN-Index kết phiên sáng tăng 0,26% tương đương 4,85 điểm với 113 mã tăng/197 mã giảm, duy trì trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của chỉ số, có 4 mã xanh là VIC tăng 3,26%, VHM tăng 0,28%, GAS tăng 0,19% và VPB tăng 1,56%.

Dù các trụ đỡ điểm rõ rệt nhưng đây cũng là tín hiệu tốt: Áp lực giảm giá ở nhóm còn lại không quá lớn vì VIC đem về khoảng 9 điểm mà thôi. VN30 ghi nhận 8 mã tăng/19 mã giảm, chỉ số giảm nhẹ 0,16%. Với số đỏ áp đảo mà điểm số không mất nhiều thì áp lực từ phía giảm cũng nhẹ, bao gồm cả biên độ lẫn vốn hóa.

Thực vậy, trong VN30 có 6 cổ phiếu giảm quá 1% thì HPG là trụ duy nhất, giảm 1,36%. Còn lại là VNM giảm 2,55%, VJC giảm 1,4%, VRE giảm 1,34%, SHB giảm 1,24% và HDB giảm 1,06%. Nhóm tăng giá ngoài VIC và VPB chỉ thêm PLX tăng 1,39% và TPB tăng 1,09%.

Điểm đáng lưu ý là thanh khoản rổ VN30 sụt giảm rất nhiều, cả buổi sáng mới khớp được hơn 6.315 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tuần. Tỷ trọng thanh khoản của nhóm blue-chips này chỉ chiếm 47% tổng giá trị khớp sàn HoSE, trong khi sàn này lại tăng giao dịch 7,4% so với sáng hôm qua (VN30 giảm 15%). Điều này nghĩa là thanh khoản đang dịch chuyển sang các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Khá nhiều cổ phiếu tầm trung đang nhận được dòng tiền tốt và giá tăng khá. Nhóm thanh khoản vượt 200 tỷ đồng xuất hiện VCI tăng 2,69%, PVT tăng 4,89%, BSR tăng 3,17%, DPM tăng 2,64%, POW tăng 3,19%, VCK tăng 207%. Toàn sàn HoSE có 21 cổ phiếu khớp lệnh từ 200 tỷ đồng trở lên thì 12 mã xanh và 8 mã đỏ. Có thể thấy dù độ rộng tổng thể của VN-Index khá kém (tỷ lệ tăng/giảm là 0,57/1) nhưng riêng trong nhóm có dòng tiền tốt nhất, ưu thế vẫn nghiêng về nhóm tăng. Chỉ riêng 21 mã này đã chiếm 55% tổng thanh khoản sàn HoSE.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Như vậy khi nhìn vào trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” của thị trường sáng nay thì cũng không hẳn là tiêu cực, nếu tính tới trạng thái phân bổ dòng tiền. Đó là chưa kể tới những mã đỏ có thanh khoản cao cũng giảm không nhiều như MSN, VCB, MBB, MWG, GEX, DGC… những cổ phiếu đều khớp vượt mức trăm tỷ đồng.

Dĩ nhiên với độ rộng kém như vậy thì xác suất cao là nhà đầu tư phải chứng kiến danh mục của mình suy yếu. Một số thực sự chịu áp lực bán mạnh như GEL giảm 3,17% với thanh khoản 306,5 tỷ đồng; DXG giảm 4,44% với 273,1 tỷ; CII giảm 1,93% với 158,3 tỷ; DIG giảm 2,28% với 147,6 tỷ; PDR giảm 2,96% với 140,6 tỷ… HoSE đang có 89 cổ phiếu giảm quá 1% và tập trung 25,8% giao dịch sàn, một tỷ trọng khá cao.

Ở nhóm tăng giá, cổ phiếu midcap đang nổi bật. Nhóm VN30 chỉ đóng góp 4 cổ mã trong 50 mã tăng vượt 1%. Điều duy nhất chưa tích cực là mức độ tập trung vốn quá cao ở số ít cổ phiếu. Dĩ nhiên trạng thái này hoàn toàn có thể thay đổi sang phiên chiều, tương tự những những ngày trước, khi dòng tiền hành động dứt khoát hơn.

Một tín hiệu khá lạc quan trong giao dịch của khối ngoại là áp lực bán giảm rất nhiều. Khối này xả tổng cộng 1.989 tỷ đồng trên HoSE, chưa bằng một phần ba mức bán sáng hôm qua. Vị thế ròng đạt -500 tỷ đồng, cũng thấp hơn nhiều hai phiên trước. FPT bị xả chậm lại đáng kể, chỉ còn -130,7 tỷ đồng. Phía ngược lại cũng không có giao dịch mua nào nổi bật như các phiên trước, lớn nhất là VPB +124,1 tỷ và GMD +116,5 tỷ.