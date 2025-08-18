Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Đầu tư

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Quốc Khánh

18/08/2025, 15:16

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8/2025 với tổng công suất lắp đặt 200 MW…

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8, tổng công suất 200 MW.
Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8, tổng công suất 200 MW.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn vừa ký Công điện số 135/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (gọi tắt là Dự án). 

Theo đó, Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng thuộc Danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 270/QĐ-TTg ngày 2/4/2024. Dự án này góp phần quan trọng tăng cường công suất nguồn cho hệ thống điện quốc gia và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tuy nhiên, đến nay công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thi công Dự án.

Công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam nêu rõ: Để bảo đảm đủ điều kiện tổ chức Lễ Khởi công vào ngày 19/8/2025, chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sớm triển khai thi công dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ khởi công vào ngày 19/8/2025 và triển khai thi công đồng loạt các vị trí, hạng mục công trình ngay sau khởi công nhằm đáp ứng tiến độ Dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tăng cường phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, chi trả tiền cho người dân và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng; bảo đảm tổ chức Lễ Khởi công trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Công điện số 129/CĐ-TTg ngày 7/8/2025.

Theo Quyết định 1522/QĐ-UBND, UBND tỉnh Đồng Nai cho EVN thuê 20,86 ha đất để thực hiện Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng, tại xã Trị An (xã Hiếu Liêm cũ), huyện Vĩnh Cửu.

Được biết, Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng có vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 200 MW, dự kiến hoàn thành và phát điện vào cuối năm 2027. Dự án sẽ tăng khả năng huy động công suất cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong những giờ cao điểm, góp phần cải thiện chế độ làm việc của hệ thống điện. Đồng thời, giúp giảm chi phí sản xuất của hệ thống điện quốc gia; tận dụng tối đa khả năng của dòng chảy thông qua việc hạn chế lượng xả thừa hằng năm; giảm phát thải CO2; giảm bớt cường độ làm việc tại các tổ máy của nhà máy hiện hữu, kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trước đó với sự hỗ trợ của Liên Xô từ năm 1984, phát điện tổ máy số 1 ngày 30/4/1988 và khánh thành 1991. Hiện nay, nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỷ KWh. Hồ chứa thủy điện Trị An có dung tích 2,7 tỷ m3. Ngoài đích chính là sản xuất điện, cung ứng cho lưới điện quốc gia, thủy điện Trị An còn thực hiện chức năng đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Trị An mở rộng Nhà máy Thủy điện Trị An

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với tổng công suất 200 MW

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để Tập đoàn Điện lực Việt Nam khởi công Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng ngày 19/8/2025 với tổng công suất lắp đặt 200 MW…

