Trang chủ Thị trường

Việt Nam và Hoa Kỳ định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định

Huyền Vy

05/02/2026, 07:44

Buổi tọa đàm giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hàng không thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) nhằm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định; đồng thời thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, công nghệ cao, hàng không…

Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế – thương mại ổn định, cân bằng và có thể dự báo.
Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng khuôn khổ hợp tác kinh tế – thương mại ổn định, cân bằng và có thể dự báo.

Theo thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương), chiều ngày 2/2/2026, tại Washington D.C., Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi tọa đàm với Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hàng không thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Đây là hoạt động đối thoại doanh nghiệp trọng tâm bên lề Vòng đàm phán thứ 6 Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam – Hoa Kỳ, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc củng cố và nâng tầm quan hệ kinh tế - thương mại song phương theo hướng ổn định, thực chất và bền vững.

Phát biểu tại tọa đàm, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng khẳng định: “Hoa Kỳ là một trong những đối tác kinh tế – thương mại quan trọng hàng đầu của Việt Nam”.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Đại sứ Brian Mc Feeters, Chủ tịch kiêm CEO Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC). Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng và Đại sứ Brian Mc Feeters, Chủ tịch kiêm CEO Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC). Ảnh: MOIT.

Theo Quyền Bộ trưởng, quan hệ song phương cần được định hình trên tầm nhìn dài hạn, không chỉ dựa trên quy mô thương mại hay dòng vốn đầu tư, mà trên mức độ bổ trợ ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế, vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu và sự gắn kết lợi ích chiến lược giữa hai nước. Trên nền tảng đó, Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ xây dựng một khuôn khổ hợp tác kinh tế – thương mại ổn định, cân bằng và có thể dự báo, tạo niềm tin lâu dài cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Khẳng định Việt Nam sẵn sàng mở rộng hơn nữa nhập khẩu hàng hóa từ Hoa Kỳ, đặc biệt thông qua các hợp đồng mua sắm máy móc, thiết bị và công nghệ cao, Quyền Bộ trưởng cho biết thực tế thời gian qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai nhiều hợp đồng quy mô lớn, tiêu biểu như việc VietJet ký hợp đồng mua 200 máy bay và Vietnam Airlines ký hợp đồng mua 50 máy bay của Boeing, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ theo hướng cân bằng, bền vững và cùng có lợi.

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trao đổi với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại tọa đàm. Ảnh: MOIT.
Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng trao đổi với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại tọa đàm. Ảnh: MOIT.

Trao đổi về các vấn đề năng lượng được doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm, với sự tham gia của các tập đoàn lớn trong lĩnh vực dầu khí, LNG và năng lượng tái tạo, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh: “Bảo đảm an ninh năng lượng là một trong những ưu tiên trọng tâm của Việt Nam trong quá trình phát triển”. Điện khí LNG được xác định là nguồn năng lượng chuyển tiếp quan trọng trong giai đoạn tới, góp phần bảo đảm cân đối cung – cầu và hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng, trong khi điện gió ngoài khơi và các nguồn năng lượng sạch là định hướng chiến lược dài hạn. Trên tinh thần đó, Bộ Công Thương đang tập trung hoàn thiện khung pháp lý về điện, khí và năng lượng tái tạo theo hướng minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược và hiệu quả kinh tế.

Trong lĩnh vực công nghiệp và hàng không, trao đổi với đại diện các tập đoàn Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng khẳng định: Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác lâu dài trong phát triển công nghiệp hiện đại, logistics và kết nối hàng không. Việt Nam ưu tiên thu hút đầu tư có chọn lọc vào các ngành công nghiệp nền tảng, giá trị gia tăng cao, gắn với phát triển chuỗi cung ứng, công nghiệp hỗ trợ, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Boeing tiếp tục mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giao máy bay theo các hợp đồng đã ký kết, qua đó hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam mở rộng đội bay và nâng cao năng lực khai thác.

Đại diện doanh nghiệp USABC trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: MOIT.
Đại diện doanh nghiệp USABC trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: MOIT.

Đối với các nội dung liên quan đến công nghệ cao và kinh tế số, trao đổi với các tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng nhấn mạnh bán dẫn, công nghệ cao và kinh tế số là những lĩnh vực ưu tiên chiến lược của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch trong sản xuất và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn cho nhà đầu tư.

Liên quan đến logistics, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ thị trường, Quyền Bộ trưởng đánh giá cao vai trò của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong việc nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng, tăng cường minh bạch thị trường và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư quốc tế.

Sau phiên tọa đàm toàn thể, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Apple, Excelerate Energy và ExxonMobil nhằm trao đổi cụ thể và đi sâu hơn về định hướng hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và năng lượng; đồng thời trực tiếp lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp và làm rõ các ưu tiên chính sách, cam kết của Việt Nam trong việc tạo lập môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi cho các dự án dài hạn.

Kết luận buổi làm việc, Quyền Bộ trưởng khẳng định: Chính phủ Việt Nam coi cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ là đối tác quan trọng, lâu dài và tin cậy; cam kết tiếp tục tăng cường đối thoại chính sách, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong khuôn khổ pháp luật và đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hài hòa lợi ích, cùng phát triển. Đây là nền tảng quan trọng để quan hệ kinh tế – thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục được củng cố theo hướng ổn định, thực chất và bền vững trong thời gian tới.

