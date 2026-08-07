Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ
CChu Khôi
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Thông tư 33/2026/TT-BNNMT nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chuẩn hóa quy trình chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ, tăng cường minh bạch nguồn gốc thủy sản khai thác và nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng cảng cá…
Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Thông tư
33/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy sản.
Một trong những điểm đáng chú ý của Thông tư 33 là quy định chi tiết về hồ sơ
cấp chứng nhận thủy sản xuất khẩu sang Hoa Kỳ (COA). Theo đó, thành phần hồ sơ
được phân định rõ theo từng nhóm nguyên liệu gồm thủy sản khai thác trong nước,
nguyên liệu nhập khẩu và thủy sản nuôi trồng.
Quy trình thẩm định được thiết lập chặt chẽ
trên cơ sở đối chiếu với danh mục các loài bị cấm nhập khẩu và danh sách các
quốc gia được phía Hoa Kỳ công nhận có hệ thống quản lý tương đương. Đồng thời,
doanh nghiệp xuất khẩu có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh nguồn gốc tối
thiểu 36 tháng và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng yêu cầu kiểm
tra của cơ quan quản lý.
Thông tư cũng đặt trọng tâm vào thúc đẩy
chuyển đổi số trong quản lý nghề cá thông qua lộ trình triển khai hệ thống truy
xuất nguồn gốc và nhật ký khai thác điện tửá
Theo lộ trình, từ ngày 1/3/2026 áp dụng
quản lý tàu cá ra, vào cảng và cấp giấy biên nhận bốc dỡ trên hệ thống điện tử.
Từ ngày 1/9/2026, việc cấp giấy xác nhận nguyên liệu được thực hiện trên nền
tảng điện tử. Giấy chứng nhận nguồn gốc điện tử sẽ được áp dụng từ
ngày 1/1/2027.
Đối với hoạt động khai thác thủy sản, việc ghi
nhật ký khai thác điện tử sẽ trở thành bắt buộc từ ngày 1/6/2027 đối với tàu cá
có chiều dài từ 15 mét trở lên và từ ngày 1/9/2027 đối với tàu cá có chiều dài
từ 12 mét trở lên. Cùng với đó, sổ danh bạ thuyền viên bằng giấy sẽ chấm dứt sử
dụng sau ngày 30/9/2026.
Bên cạnh các quy định về truy xuất nguồn gốc,
Thông tư 33 còn sửa đổi quy định về phân cấp thẩm quyền công bố
mở, đóng cảng cá. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đối với
cảng cá loại I, loại II và các cảng cá chỉ định; Chủ tịch UBND cấp
xã quyết định đối với cảng cá loại III.
Thông tư cũng bổ sung hướng dẫn về xử lý, cứu
hộ các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm bị mắc cạn và quy định trình tự điều
chỉnh diện tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh, góp phần hoàn thiện khung pháp lý
trong công tác bảo tồn và quản lý nguồn lợi thủy sản.
Thông
tư số 33/2026/TT-BNNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 19/9/2026. Đối với các hồ
sơ thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước thời điểm
này, việc giải quyết tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm tiếp nhận,
trừ trường hợp tổ chức, cá nhân có đề nghị áp dụng theo quy định mới.
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