Sandoz Việt Nam có tân Tổng Giám đốc

Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thuốc có giá thành hợp lý vừa bổ nhiệm bà Võ Thị Thúy Hà giữ chức Tổng Giám đốc Sandoz Việt Nam..,

Theo đó, bà Võ Thị Thúy Hà sẽ đảm nhiệm chức vụ từ ngày 3 tháng 9 năm 2026. Trên cương vị này, bà sẽ dẫn dắt hoạt động kinh doanh của Sandoz tại Việt Nam, tập trung thúc đẩy tăng trưởng bền vững và mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý cho người bệnh trên cả nước.

Bà Võ Thị Thúy Hà, Tân Tổng Giám đốc Tập đoàn Sandoz Việt Nam. "Trong bối cảnh Sandoz tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý cho bệnh nhân trên cả nước, việc bổ nhiệm nhân sự mới nhằm hướng tới mục tiêu phát huy nền tảng vững chắc của công ty và dẫn dắt Sandoz Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đặc biệt là sứ mệnh tiên phong. Với bề dày lịch sử của Sandoz trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý và thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế, cơ quan quản lý và các đối tác, Sandoz mong muốn có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp cận điều trị trong những lĩnh vực trị liệu trọng yếu, mang lại kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống y tế".

Bà Võ Thị Thúy Hà có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực y tế và hàng tiêu dùng, trong đó có hơn 15 năm làm việc trong ngành dược phẩm. Bà sở hữu kinh nghiệm sâu rộng trong quản trị doanh nghiệp, điều hành thương mại, tiếp cận thị trường, tham vấn chính sách và chuyển đổi kinh doanh tại Việt Nam cũng như khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Gần đây nhất, bà Võ Thị Thúy Hà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Đại diện của Organon Việt Nam, nơi bà đã dẫn dắt doanh nghiệp thành công vượt qua giai đoạn chuyển đổi và tăng trưởng.

Trước đó, bà từng nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại MSD trên khắp Việt Nam, Đài Loan và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chịu trách nhiệm tiếp cận thị trường và nhiều lĩnh vực điều trị.

Trong sự nghiệp của mình, bà Võ Thị Thúy Hà cũng đã hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan trong ngành y tế và các hiệp hội ngành nhằm thúc đẩy đối thoại về nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh cũng như các chính sách y tế công tại Việt Nam.

Theo bà Boon Huey Ee, Giám đốc Điều hành Sandoz Khu vực Châu Á, trong bối cảnh Sandoz tiếp tục mở rộng cơ hội tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý cho bệnh nhân trên cả nước, việc bổ nhiệm nhân sự mới nhằm hướng tới mục tiêu phát huy nền tảng vững chắc của công ty và dẫn dắt Sandoz Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, đặc biệt là sứ mệnh tiên phong mở rộng khả năng tiếp cận thuốc cho bệnh nhân.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, bà Võ Thị Thúy Hà cho biết với bề dày lịch sử của Sandoz trong việc mở rộng khả năng tiếp cận các loại thuốc chất lượng cao với chi phí hợp lý và thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia y tế, cơ quan quản lý và các đối tác, Sandoz mong muốn có thể góp phần cải thiện khả năng tiếp cận điều trị trong những lĩnh vực trị liệu trọng yếu, mang lại kết quả điều trị tốt hơn cho người bệnh, đồng thời đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ thống y tế.

Bà Võ Thị Thúy Hà sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Tiếp thị do Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Đại học Tự do Bruxelles cấp. Bà cũng đã hoàn thành các chương trình đào tạo lãnh đạo cấp cao tại các tổ chức giáo dục hàng đầu thế giới như INSEAD, Đại học Harvard và nhiều học viện quốc tế uy tín khác. Là người luôn đề cao phát triển năng lực lãnh đạo và tinh thần học hỏi không ngừng, bà đặc biệt tâm huyết với việc xây dựng tổ chức hiệu suất cao cũng như thúc đẩy một môi trường làm việc hòa nhập, gắn kết lấy mục tiêu chung làm định hướng.