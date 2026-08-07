Thành phố Huế quyết tâm không để các cam kết chỉ dừng lại trên giấy

Từ những kiến nghị về phát triển du lịch, hạ tầng đến khó khăn trong sản xuất, tiếp cận đất đai và tín dụng, hàng loạt vấn đề của cộng đồng doanh nghiệp đã được đưa ra tại hội nghị đối thoại do UBND thành phố Huế tổ chức. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, không để các cam kết chỉ dừng lại trên giấy...

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Ngày 6/8, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và nhà đầu tư nhằm lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời tìm giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.

DU LỊCH CẦN BỨT PHÁ KHỎI "VÙNG AN TOÀN" CỦA DI SẢN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh cho biết Huế giữ vai trò cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là điểm kết nối quan trọng giữa Đà Nẵng với các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, việc duy trì các cuộc đối thoại thực chất để kịp thời tháo gỡ vướng mắc là yêu cầu cấp thiết, qua đó tạo môi trường đầu tư thuận lợi và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Nội dung nhận được nhiều ý kiến tại hội nghị là định hướng phát triển du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế.

Đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Huế cho rằng mô hình phát triển dựa chủ yếu vào khai thác giá trị di sản đang dần chạm ngưỡng tăng trưởng. Phần lớn du khách đến tham quan các điểm di tích rồi rời đi trong ngày do thiếu các sản phẩm vui chơi, giải trí, dịch vụ về đêm và trải nghiệm cao cấp.

Các doanh nghiệp đề xuất thành phố sớm đầu tư các trung tâm hội nghị MICE đạt chuẩn quốc tế, khu phức hợp giải trí quy mô lớn, phát triển đô thị du lịch biển Thuận An, đồng thời hình thành phố đêm, phố ẩm thực và các không gian trải nghiệm văn hóa để gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng kiến nghị quy hoạch vùng nguyên liệu cho các sản phẩm đặc trưng như sen, bánh bột lọc nhằm phục vụ chế biến, xuất khẩu; đồng thời giải quyết tình trạng thiếu bãi đỗ xe cho xe du lịch cỡ lớn và từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ phát triển du lịch.

Tiếp thu các ý kiến, Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết thành phố sẽ điều chỉnh chiến lược phát triển du lịch theo hướng đa dạng phân khúc, ưu tiên thu hút dòng khách chất lượng cao, lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn, đồng thời tiếp tục phát triển thị trường khách đại chúng gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thành phố cũng sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề và phát động cuộc thi ý tưởng nhằm tìm kiếm các sản phẩm du lịch mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của điểm đến Huế.

KHÔNG ĐỂ CAM KẾT CHỈ NẰM TRÊN GIẤY

Ngoài lĩnh vực du lịch, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp, xây dựng, chế biến và dịch vụ cũng phản ánh những khó khăn về mặt bằng sản xuất, thủ tục đầu tư, chi phí đầu vào tăng cao, tiếp cận tín dụng, yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy cũng như nguy cơ gián đoạn sản xuất trong quá trình di dời cơ sở.

Một số doanh nghiệp kiến nghị thành phố có cơ chế minh bạch hơn để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các dự án đầu tư công; đồng thời sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, nguyên liệu và quy hoạch vùng sản xuất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: UBND TP Huế

Trả lời các kiến nghị, lãnh đạo UBND thành phố Huế cho biết sẽ rà soát quỹ đất sản xuất, hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư theo hướng lựa chọn lĩnh vực ưu tiên thay vì áp dụng chung cho mọi ngành nghề. Các lĩnh vực trọng tâm gồm công nghiệp, y tế, khoa học - công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao.

Liên quan đến tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành phố đang xây dựng các giải pháp tổng thể về thoát lũ, thích ứng với biến đổi khí hậu và sẽ khảo sát toàn tuyến từ thượng nguồn đến cửa biển để đề xuất giải pháp căn cơ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành chịu trách nhiệm đầy đủ đối với những nội dung đã cam kết với doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng trả lời một đằng, thực hiện một nẻo. Kết quả xử lý kiến nghị sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức.

Đáng chú ý, thành phố sẽ mở thêm hai chuyên mục trên nền tảng Hue-S gồm "Hiến kế cho thành phố Huế" và "Giải quyết vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp" để tiếp nhận sáng kiến, phản ánh và theo dõi tiến độ xử lý trực tuyến.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc đối thoại chuyên đề theo từng lĩnh vực như du lịch, lưu trú, xây dựng, công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ nhằm giải quyết sát thực hơn những khó khăn của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố Huế khẳng định, đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi các kiến nghị được xử lý bằng hành động cụ thể, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng cho thành phố.