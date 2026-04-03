Doanh thu quý 1/2026 của TKV vượt 42.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), doanh thu hợp nhất quý 1 ước đạt 42.369 tỷ đồng, với 100% đơn vị sản xuất than hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng..

Cụ thể, tháng 3 và quý 1/2026, sản xuất than của TKV đạt kết quả khả quan. Than nguyên khai đạt 3,61 triệu tấn, bằng 105,9% kế hoạch tháng; lũy kế quý 1 đạt 9,53 triệu tấn. Than sạch đạt 3,57 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch; lũy kế quý 1 đạt 9,65 triệu tấn. Tiêu thụ than tháng 3 đạt 5,01 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch; lũy kế quý 1 đạt 11,88 triệu tấn.

Đặc biệt, 100% đơn vị sản xuất than đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng nguyên khai — thành tích hiếm gặp trong một tháng chịu nhiều áp lực chi phí. Mét lò đào đạt 25.800 mét, bằng 105,3% kế hoạch; bốc xúc đất đá đạt 12,9 triệu m2, bằng 102,7% kế hoạch.

Bước sang tháng 4/2026, TKV đối mặt với một biến số khó lường: cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo áp lực lạm phát lan rộng toàn cầu. Với TKV, tác động trực tiếp là chi phí nhiên liệu đầu vào cho khai thác mỏ và vận tải tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận trong khi giá bán than và khoáng sản trên thị trường thế giới cũng biến động khó lường.

Dù vậy, TKV vẫn đặt kế hoạch sản xuất tháng 4 với các chỉ tiêu tương đương quý 1. Để bảo vệ kết quả sản xuất trước rủi ro địa chính trị, TKV xác định ưu tiên đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt quan trọng trong mùa khô khi nhu cầu điện tăng cao. Tập đoàn cũng đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, ưu tiên các chủng loại than chất lượng cao có giá trị gia tăng lớn hơn.

Song song đó, công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2026 và bảo vệ ranh giới mỏ tiếp tục được tăng cường kiểm soát. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành được Tập đoàn xác định là giải pháp căn cơ để giảm chi phí nhân công và nâng cao năng suất lao động trong dài hạn.