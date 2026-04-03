Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Doanh thu quý 1/2026 của TKV vượt 42.000 tỷ đồng

Nguyệt Hà

03/04/2026, 07:38

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), doanh thu hợp nhất quý 1 ước đạt 42.369 tỷ đồng, với 100% đơn vị sản xuất than hoàn thành và vượt kế hoạch sản lượng..

Trong quý 1/2026, TKV sản xuất trên 9,5 triệu tấn than nguyên khai.
Trong quý 1/2026, TKV sản xuất trên 9,5 triệu tấn than nguyên khai.

Cụ thể, tháng 3 và quý 1/2026, sản xuất than của TKV đạt kết quả khả quan. Than nguyên khai đạt 3,61 triệu tấn, bằng 105,9% kế hoạch tháng; lũy kế quý 1 đạt 9,53 triệu tấn. Than sạch đạt 3,57 triệu tấn, bằng 101,2% kế hoạch; lũy kế quý 1 đạt 9,65 triệu tấn. Tiêu thụ than tháng 3 đạt 5,01 triệu tấn, bằng 107,2% kế hoạch; lũy kế quý 1 đạt 11,88 triệu tấn.

Đặc biệt, 100% đơn vị sản xuất than đều hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng nguyên khai — thành tích hiếm gặp trong một tháng chịu nhiều áp lực chi phí. Mét lò đào đạt 25.800 mét, bằng 105,3% kế hoạch; bốc xúc đất đá đạt 12,9 triệu m2, bằng 102,7% kế hoạch.

Bước sang tháng 4/2026, TKV đối mặt với một biến số khó lường: cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu tăng mạnh và tạo áp lực lạm phát lan rộng toàn cầu. Với TKV, tác động trực tiếp là chi phí nhiên liệu đầu vào cho khai thác mỏ và vận tải tăng cao, bào mòn biên lợi nhuận trong khi giá bán than và khoáng sản trên thị trường thế giới cũng biến động khó lường.

Dù vậy, TKV vẫn đặt kế hoạch sản xuất tháng 4 với các chỉ tiêu tương đương quý 1. Để bảo vệ kết quả sản xuất trước rủi ro địa chính trị, TKV xác định ưu tiên đảm bảo nguồn than sẵn sàng huy động tối đa cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt quan trọng trong mùa khô khi nhu cầu điện tăng cao. Tập đoàn cũng đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu mới, ưu tiên các chủng loại than chất lượng cao có giá trị gia tăng lớn hơn.

Song song đó, công tác an toàn lao động, phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2026 và bảo vệ ranh giới mỏ tiếp tục được tăng cường kiểm soát. Việc đẩy mạnh cơ giới hóa khai thác và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vận hành được Tập đoàn xác định là giải pháp căn cơ để giảm chi phí nhân công và nâng cao năng suất lao động trong dài hạn.

TKV đặt mục tiêu sản xuất 3,4 triệu tấn than trong tháng 3/2026

TKV sẵn sàng cung ứng đủ than cho sản xuất điện năm 2026

TKV giữ vững trụ cột an ninh năng lượng, tạo nền tảng tăng trưởng cho giai đoạn 2026–2030

Từ khóa:

áp lực lạm phát toàn cầu chi phí đầu vào doanh thu hợp nhất TKV kế hoạch sản xuất tháng 4 quý I năm 2026 sản xuất than tháng 3 tập đoàn than khoáng sản tiêu thụ alumina tình hình khoáng sản tháng 4 xung đột Mỹ Israel Iran

Đọc thêm

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Chứng khoán

2

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đầu tư

3

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

4

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Chứng khoán

5

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Du lịch

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy