Doanh thu vàng PNJ tăng 324,7% trong quý 1/2026

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Theo đó, trong quý 1/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79,0% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết về hoạt động kinh doanh của từng kênh, cụ thể:

Doanh thu trang sức bán lẻ: Trong bối cảnh sức mua thu hẹp do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ trong Quý 1 năm 2026 vẫn tăng 21,7% so với cùng kỳ. Theo PNJ kết quả này được hỗ trợ bởi tiếp tục khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng phủ rộng trên toàn quốc; Danh mục sản phẩm được đa dạng hóa phù hợp với các phân khúc khách hàng, sản phẩm mới nâng cao sức hấp dẫn đối với khách hàng; Tối ưu hóa khai thác cả tệp khách hàng hiện hữu và khách hàng mới; Các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng được triển khai hiệu quả trong mùa cao điểm; Chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định.

Doanh thu trang sức bán sỉ: trong quý 1/2026 tăng 33,9% so với cùng kỳ. PNJ tiếp tục duy trì mức độ tin tưởng cao từ khách hàng nhờ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Doanh thu vàng 24K: trong quý 1/2026 tăng 324,7% so với cùng kỳ. PNJ cho biết doanh thu vàng 24K tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so với mức nền thấp của năm ngoái; Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và đẩy mạnh doanh thu lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm các năm trước.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 1/2026 đạt 20,0%, giảm nhẹ so với mức 21,3% cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu vàng 24K – vốn có biên lợi nhuận thấp hơn – gia tăng so với tỷ trọng doanh thu trang sức.

Tại thời điểm ngày 31/3/2025, PNJ có 430 cửa hàng - trong đó, 422 cửa hàng PNJ; 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Như vậy, trong 3 tháng năm 2026, PNJ mở 2 cửa hàng mới và đóng 3 cửa hàng.

Được biết PNJ lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21%. Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 35% chỉ tiêu doanh thu và hơn 43% kế hoạch lợi nhuận.