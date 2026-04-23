Thứ Năm, 23/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Doanh thu vàng PNJ tăng 324,7% trong quý 1/2026

Hà Anh

23/04/2026, 07:07

PNJ cho biết doanh thu vàng 24K tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so vói mức nền thấp của năm ngoái; Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công..

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026.

Theo đó, trong quý 1/2026, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 17.245 tỷ đồng, tăng 79,0% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.467 tỷ đồng, tăng 116,5% so với cùng kỳ.

PNJ cho biết về hoạt động kinh doanh của từng kênh, cụ thể:

Doanh thu trang sức bán lẻ: Trong bối cảnh sức mua thu hẹp do giá vàng tăng mạnh, doanh thu bán lẻ trong Quý 1 năm 2026 vẫn tăng 21,7% so với cùng kỳ. Theo PNJ kết quả này được hỗ trợ bởi tiếp tục khai thác hiệu quả mạng lưới cửa hàng phủ rộng trên toàn quốc; Danh mục sản phẩm được đa dạng hóa phù hợp với các phân khúc khách hàng, sản phẩm mới nâng cao sức hấp dẫn đối với khách hàng; Tối ưu hóa khai thác cả tệp khách hàng hiện hữu và khách hàng mới; Các chiến dịch marketing và chương trình bán hàng được triển khai hiệu quả trong mùa cao điểm; Chủ động chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đảm bảo nguồn cung ổn định.

Doanh thu trang sức bán sỉ: trong quý 1/2026 tăng 33,9% so với cùng kỳ. PNJ tiếp tục duy trì mức độ tin tưởng cao từ khách hàng nhờ minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc.

Doanh thu vàng 24K: trong quý 1/2026 tăng 324,7% so với cùng kỳ. PNJ cho biết doanh thu vàng 24K tăng mạnh, chủ yếu đến từ nhu cầu thị trường gia tăng cao trong các dịp Tết và mùa cao điểm so với mức nền thấp của năm ngoái; Sự chuẩn bị tốt về nguồn nguyên liệu và tung các bộ sưu tập các sản phẩm Thần Tài, phong thủy, mỹ thuật thành công... giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và đẩy mạnh doanh thu lên mức cao kỷ lục so với các mùa cao điểm các năm trước.

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong quý 1/2026 đạt 20,0%, giảm nhẹ so với mức 21,3% cùng kỳ năm 2025, chủ yếu do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Cụ thể, tỷ trọng doanh thu vàng 24K – vốn có biên lợi nhuận thấp hơn – gia tăng so với tỷ trọng doanh thu trang sức.

Tại thời điểm ngày 31/3/2025, PNJ có 430 cửa hàng - trong đó, 422 cửa hàng PNJ; 3 cửa hàng Style by PNJ; 4 cửa hàng CAO Fine Jewellery và 1 Trung tâm Kinh doanh sỉ. Như vậy, trong 3 tháng năm 2026, PNJ mở 2 cửa hàng mới và đóng 3 cửa hàng.

Được biết PNJ lên kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu đạt 48.660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.409 tỷ đồng, tăng lần lượt 37% và 21%. Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã hoàn thành hơn 35% chỉ tiêu doanh thu và hơn 43% kế hoạch lợi nhuận.

Bức tranh kinh doanh ngành bán lẻ: Giá vàng lập kỷ lục, ước tính lợi nhuận PNJ lao dốc

Đọc thêm

Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành

Một ngân hàng tăng trưởng tín dụng gấp hơn 3 lần mức chung toàn ngành

Digiworld cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đặt mục tiêu 31.500 tỷ đồng năm 2026

Digiworld cán mốc doanh thu 1 tỷ USD, đặt mục tiêu 31.500 tỷ đồng năm 2026

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận 8.100 tỷ đồng, đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy