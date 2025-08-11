Đổi mới tư duy, xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận cao thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Sáng 11/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc tại Hà Nội.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Năm nay, Đại hội diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

Đại hội thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2030), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập.

PHÁT HUY MẠNH MẼ TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và đề án nhân sự trình Đại hội.

Ông Chiến khẳng định điều này đã phản ánh không khí dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của Đại hội. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các nội dung báo cáo trình Đại hội và đề cập tới một số nét nổi bật mà Đảng bộ Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: mattran.org.vn.

Theo ông Chiến, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát cương lĩnh chính trị, điều lệ và các quy định của Đảng; lãnh đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức kiểm tra dân vận; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; phát huy mạnh mẽ tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong đó phải kể đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, kết quả thực hiện các phong trào mang tính đặc thù giới của phụ nữ như phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", chương trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", trao giải thưởng Nguyễn Thị Định ghi nhận công sức của cán bộ Hội đóng góp cho phong trào phụ nữ.

“Những con số biết nói trong báo cáo về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kinh doanh; số liệu được chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã do phụ nữ làm chủ; số liệu dư nợ chuyển sang tín dụng chính sách xã hội chiếm 38% dư nợ, dẫn đầu các tổ chức chính trị - xã hội.

Số liệu về phụ nữ được tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô, thống kê để các cấp Hội, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trực tiếp và trực tuyến; số lượng đầu sách và tủ sách dành cho phụ nữ; số công trình, quà tặng an sinh xã hội rất ấn tượng. Đó là những thực tế rất sinh động, khẳng định vai trò, kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua”, ông Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát chỉ đạo; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.

“Sau hơn 1 tháng vận hành theo mô hình mới, cơ bản đạt mục đích yêu cầu đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ. Nếu chúng ta không chia sẻ, không động viên, không làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạm ứng niềm tin vào mô hình mới, chúng ta không thể thành công như vừa qua”, ông Chiến nêu rõ.

Cũng theo ông Chiến, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đảng bộ và của Hội; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, mỗi tháng một nhân vật, tổ chức mô hình đảng viên rèn luyện 2 tốt, chi bộ 4 tốt.

THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ĐỂ TẠO CHUYỂN BIẾN THỰC CHẤT

Khẳng định Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ cần khẩn trương nghiên cứu, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ông Đỗ Văn Chiến trao Quyết định chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: mattran.org.vn.

Nhắc tới số lượng Hội viên Phụ nữ chiếm 50% dân số cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Đảng bộ cần đề ra giải pháp để phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, để mỗi phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại, thu nhập cao. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải cùng nhau xác định rõ và thực hiện tốt nội dung này.

Cùng với đó, Đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết quả triển khai hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Đại hội cần tập trung bàn giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Xác định sinh hoạt chi bộ là mệnh lệnh chính trị, siết chặt kỷ cương, dân chủ và trách nhiệm, sinh hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề.

“Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo: Không ai sát dân, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân bằng cán bộ Mặt trận, đoàn thể. Dân đói, dân thiếu thốn, khó khăn, cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải biết, giúp đỡ, vượt quá khả năng phải báo cáo cấp ủy đề nghị với chính quyền giải quyết”, ông Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lấy ví dụ từ thực tiễn khi Đảng, Nhà nước đã dành ngân sách, huy động xã hội hóa xóa trên 300.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Mới đây, Đảng, Nhà nước đã quyết định miễn giảm học phí cho học sinh; quyết định xây dựng trường học nội trú, bán trú cho 243 xã biên giới, dân tộc miền núi, tạo điều kiện cho con em vùng khó khăn học tập.

“Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đang ở đâu và sẽ làm gì, tham gia cái gì cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất phát từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Chúng ta có thể vận động xã hội, đóng góp để các cháu được hỗ trợ bữa ăn trưa được không?”, ông Chiến trăn trở.

Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", ông Chiến tin tưởng Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; đổi mới tư duy, cách làm, lãnh đạo xây dựng Trung ương Hội và tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; tập hợp, động viên phụ nữ Việt Nam đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.