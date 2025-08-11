Đổi mới tư duy, xây dựng tổ chức hội phụ nữ ngày càng vững mạnh
Đỗ Như
11/08/2025, 17:05
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tạo sự đồng thuận cao thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy...
Sáng 11/8, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc tại
Hà Nội.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Năm nay, Đại hội diễn ra với phương châm "Đoàn kết -
Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".
Đại hội thể hiện quyết tâm thực
hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, thiết thực kỷ niệm
100 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930 - 2030), góp phần thực hiện
thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100
năm thành lập.
PHÁT HUY MẠNH MẼ TÍNH TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU CỦA MỖI CÁN BỘ, ĐẢNG
VIÊN
Ông Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ,
Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo báo
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và đề án nhân sự trình Đại hội.
Ông Chiến khẳng định điều này đã phản ánh không khí dân chủ,
đoàn kết, trách nhiệm của Đại hội. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao
với các nội dung báo cáo trình Đại hội và đề cập tới một số nét nổi bật mà Đảng
bộ Hội đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025.
Theo ông Chiến, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam đã bám sát cương lĩnh chính trị, điều lệ và các quy định của Đảng; lãnh đạo
toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức kiểm tra dân vận; đề cao vai
trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy; phát huy mạnh mẽ tính tiên
phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên.
Trong đó phải kể đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của
Đảng bộ, kết quả thực hiện các phong trào mang tính đặc thù giới của phụ nữ như
phong trào "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", chương
trình "Mẹ đỡ đầu", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", trao
giải thưởng Nguyễn Thị Định ghi nhận công sức của cán bộ Hội đóng góp cho phong
trào phụ nữ.
“Những con số biết nói trong báo cáo về hỗ trợ phụ nữ khởi
nghiệp, kinh doanh; số liệu được chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã do
phụ nữ làm chủ; số liệu dư nợ chuyển sang tín dụng chính sách xã hội chiếm 38%
dư nợ, dẫn đầu các tổ chức chính trị - xã hội.
Số liệu về phụ nữ được tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô, thống
kê để các cấp Hội, hội viên phụ nữ được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng trực tiếp
và trực tuyến; số lượng đầu sách và tủ sách dành cho phụ nữ; số công trình, quà
tặng an sinh xã hội rất ấn tượng. Đó là những thực tế rất sinh động, khẳng định
vai trò, kết quả lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua”, ông Chiến nhấn mạnh.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng
ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám
sát chỉ đạo; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao
thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tổ chức chính quyền địa
phương 2 cấp; sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng,
Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam.
“Sau hơn 1 tháng vận hành theo mô hình mới, cơ bản đạt mục
đích yêu cầu đề ra, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Nếu chúng ta không chia sẻ, không động viên, không làm tốt công tác chính trị,
tư tưởng, tạm ứng niềm tin vào mô hình mới, chúng ta không thể thành công như vừa
qua”, ông Chiến nêu rõ.
Cũng theo ông Chiến, Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về đổi mới tư duy, phương thức
lãnh đạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong mọi hoạt động của Đảng
bộ và của Hội; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên
đề, mỗi tháng một nhân vật, tổ chức mô hình đảng viên rèn luyện 2 tốt, chi bộ 4
tốt.
THỐNG NHẤT NHẬN THỨC, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ĐỂ TẠO CHUYỂN BIẾN
THỰC CHẤT
Khẳng định Đại hội lần này có ý nghĩa lịch sử đặc biệt, ông
Đỗ Văn Chiến đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Đảng bộ cần khẩn trương
nghiên cứu, nghiêm túc triển khai Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Nhắc tới số lượng Hội viên Phụ nữ chiếm 50% dân số cả nước, Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng Đảng bộ cần đề ra giải
pháp để phát huy truyền thống vẻ vang anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, để mỗi phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức của mình cùng toàn Đảng, toàn dân,
toàn quân phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp
hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước công nghiệp hiện đại,
thu nhập cao. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần yêu cầu các tổ chức Đảng, cán bộ,
đảng viên phải cùng nhau xác định rõ và thực hiện tốt nội dung này.
Cùng với đó, Đại hội cần thảo luận, thống nhất về nhận thức,
hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến thực chất kết
quả triển khai hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội,
các đoàn thể nhân dân theo mô hình mới.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề
nghị Đại hội cần tập trung bàn giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
theo tinh thần Chỉ thị 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới
và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Xác định sinh hoạt
chi bộ là mệnh lệnh chính trị, siết chặt kỷ cương, dân chủ và trách nhiệm, sinh
hoạt định kỳ, đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề.
“Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chỉ đạo:
Không ai sát dân, gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân bằng cán bộ Mặt trận,
đoàn thể. Dân đói, dân thiếu thốn, khó khăn, cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải biết,
giúp đỡ, vượt quá khả năng phải báo cáo cấp ủy đề nghị với chính quyền giải quyết”,
ông Chiến chia sẻ.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lấy
ví dụ từ thực tiễn khi Đảng, Nhà nước đã dành ngân sách, huy động xã hội hóa
xóa trên 300.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, thiết thực chào mừng kỷ niệm
80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Mới đây, Đảng, Nhà nước
đã quyết định miễn giảm học phí cho học sinh; quyết định xây dựng trường học nội
trú, bán trú cho 243 xã biên giới, dân tộc miền núi, tạo điều kiện cho con em
vùng khó khăn học tập.
“Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đang ở đâu và sẽ làm gì,
tham gia cái gì cần nghiên cứu kỹ lưỡng, xuất phát từ thực tiễn, xây dựng kế hoạch
cụ thể để thực hiện. Chúng ta có thể vận động xã hội, đóng góp để các cháu được
hỗ trợ bữa ăn trưa được không?”, ông Chiến trăn trở.
Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới
- Phát triển", ông Chiến tin tưởng Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam sẽ phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững
mạnh.
Mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, nâng cao
trình độ về mọi mặt; đổi mới tư duy, cách làm, lãnh đạo xây dựng Trung ương Hội
và tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; tập hợp, động viên phụ nữ Việt Nam
đồng lòng, chung sức cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hiện thực hóa khát vọng
xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh
như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường
Chuẩn bị hướng tới Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng Chính phủ đã giao các địa phương và bộ ngành đẩy mạnh công tác thu gom rác thải và bảo vệ môi trường...
Sau sắp xếp, Kiểm toán Nhà nước có 12 đơn vị
Địa điểm đặt trụ sở của 12 đơn vị kiểm toán nhà nước khu vực sau sắp xếp, tinh gọn đều nằm ở vị trí trung tâm khu vực, thuận tiện cho việc đi lại trên địa bàn kiểm toán...
Cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh giá theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá đất sẽ không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới. Việc định giá đất cần kiên định nguyên tắc “một giá” do Nhà nước quyết định và áp dụng thống nhất trong mọi giao dịch...
Chương mới tươi sáng của quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Kết quả đạt được trong chuyến thăm đã trở thành cột mốc lớn, mở ra chương mới tươi sáng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong kỷ nguyên mới…
Thắt chặt tinh thần chia sẻ, đoàn kết quốc tế Việt Nam - Cuba
Lễ phát động Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: