Đối ngoại Quốc hội góp phần hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển
Như Nguyệt
16/06/2026, 11:31
Theo Chủ tịch Quốc hội, với chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển.
Chiều 15/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch
Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao; Ủy ban Quốc
phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Văn phòng Quốc hội nhằm tăng cường phối
hợp trong công tác tham mưu, phục vụ và tổ chức các hoạt động đối ngoại của Quốc
hội.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết Nghị
quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội
XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng, đó là đối ngoại
cùng với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phải chủ động
tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tranh thủ tối đa các nguồn lực,
điều kiện quốc tế thuận lợi phục vụ phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ góp phần bảo vệ
Tổ quốc từ sớm, từ xa mà còn phải trở thành động lực quan trọng của phát triển.
Với chức năng lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan
trọng của đất nước, đối ngoại Quốc hội phải góp phần hoàn thiện thể chế, tăng
cường đồng thuận quốc tế, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển.
Đối ngoại
Quốc hội không chỉ phản ánh vị thế của đất nước, mà còn phải góp phần kiến tạo
vị thế đó. Đây cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đối ngoại Quốc hội
nhiệm kỳ khóa XVI.
Nêu rõ phương châm: “ba cơ quan, một mục tiêu: tham mưu và
phục vụ tốt nhất hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội
yêu cầu công tác phối hợp phải được thực hiện từ sớm, từ xa, ngay từ khâu
nghiên cứu, dự báo và tham mưu chủ trương, thay vì chỉ xử lý công việc khi phát
sinh.
Quán triệt tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ
quan nhận thức đúng tầm về vị trí của đối ngoại Quốc hội trong tổng thể nền đối
ngoại toàn diện, hiện đại của đất nước.
Theo đó, đối ngoại Quốc hội phải được
triển khai đồng bộ với đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân
dân; bám sát các ưu tiên chiến lược của Đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia
- dân tộc và phục vụ trực tiếp các mục tiêu phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối ngoại
phục vụ quan hệ” sang “đối ngoại kiến tạo phát triển”; phát huy tinh thần “tự
chủ chiến lược” và “tự cường” trong ngoại giao nghị viện.
Quốc hội cần chủ động
thúc đẩy hợp tác lập pháp, trao đổi kinh nghiệm quản trị quốc gia, tiếp thu thực
tiễn tốt của thế giới để hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị quốc
gia; đồng thời tranh thủ tri thức, khoa học công nghệ và các điều kiện quốc tế
thuận lợi phục vụ phát triển đất nước.
Cần gắn kết chặt chẽ các diễn đàn nghị viện với mục tiêu thu
hút nguồn lực, công nghệ lõi, công nghệ cao, mở rộng thị trường cho đất nước,
tăng cường năng lực nội sinh. Mỗi hoạt động đối ngoại phải thực sự tạo ra giá
trị gia tăng cho sự phát triển của đất nước.
Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ mỗi hoạt động đối ngoại cần được
chuẩn bị kỹ lưỡng, xác định rõ mục tiêu và kết quả đầu ra và được đánh giá
nghiêm túc sau khi hoàn thành.
Thành công của hoạt động đối ngoại không chỉ nằm
ở các chuyến thăm, các cuộc tiếp xúc hay các thỏa thuận được ký kết, mà quan trọng
hơn là khả năng chuyển hóa các kết quả đối ngoại thành những lợi ích thiết thực,
những chương trình hợp tác cụ thể và những động lực mới cho sự phát triển của đất
nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị nâng cao vị thế, tiếng nói của Quốc
hội Việt Nam tại các cơ chế nghị viện khu vực và quốc tế.
Quốc hội cần tiếp tục
phát huy vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm tại các diễn đàn nghị
viện đa phương; từng bước chuyển từ tham gia tích cực sang chủ động đóng góp, đề
xuất sáng kiến và tham gia định hình chương trình nghị sự trên những vấn đề phù
hợp với lợi ích và năng lực của Việt Nam.
Đây vừa là yêu cầu từ vị thế ngày
càng cao của đất nước, vừa là trách nhiệm của Quốc hội Việt Nam đối với cộng đồng
quốc tế.
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