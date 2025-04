Đón đầu làn sóng nâng hạng, cơ hội bứt phá cho nhà đầu tư

Đó là nhận định chung của nhiều chuyên gia phân tích quốc tế tại hội thảo đầu tư với chủ đề "From Asia to Vietnam: Kết nối tầm nhìn châu Á - Tạo lập kỷ nguyên thịnh vượng" do Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam tổ chức ngày 19/4. Theo đó, động lực thúc đẩy quá trình nâng hạng và đưa ra các chiến lược phân bổ danh mục hợp lý có thể giúp nhà đầu tư đón đầu xu hướng.

Tại hội thảo, ông Chu Ka Kit, Giám đốc Chiến lược Đầu tư chứng khoán Yuanta Hong Kong, chia sẻ chủ đề "Rồng Hóa" thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương và kinh nghiệm, giải pháp cho thị trường Việt Nam, mang đến góc nhìn chiến lược về làn sóng phát triển và chuyển mình mạnh mẽ của các thị trường trong khu vực, cùng những bài học thực tiễn dành cho Việt Nam.

Theo ông Chu Ka Kit, Việt Nam đang tiến gần đến cột mốc nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên thị trường mới nổi – một yếu tố có thể thu hút mạnh mẽ dòng vốn quốc tế. Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cho thấy nhiều tiềm năng khi so sánh với các quốc gia trong khu vực, đặc biệt là về hiệu suất hoạt động trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, để phát triển lên một tầm cao mới, Việt Nam cần giải quyết một số vấn đề cốt lõi.

Cụ thể, thị trường hiện nay vẫn phụ thuộc lớn vào nhà đầu tư cá nhân – chiếm tới 90% tổng số nhà đầu tư. Trong khi đó, tại các thị trường phát triển, sự tham gia mạnh mẽ của các nhà đầu tư tổ chức là yếu tố then chốt giúp ổn định và chuyên nghiệp hóa. Do đó, Việt Nam cần đẩy mạnh thu hút khối nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế.

Các thị trường như Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Thái Lan với nhiều chục năm phát triển thị trường chứng khoán, từng trải qua quá trình chuyển mình mạnh mẽ. Những kinh nghiệm thực tiễn trong việc thu hút dòng vốn, nâng hạng thị trường và phát triển sản phẩm tài chính… sẽ có giá trị tham khảo cho nhà đầu tư Việt Nam trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng dài hạn.

"Việt Nam hiện đang ở giữa hành trình phát triển thị trường chứng khoán. Nếu tỷ lệ PE/tốc độ tăng trưởng EPS ở các thị trường phát triển như Hồng Kông, Tokyo hay Mỹ dao động từ 1,1 đến 1,9 (trung bình khoảng 1,5) thì ở Việt Nam chỉ khoảng 0,4. Điều này cho thấy, thị trường còn nhiều dư địa để tăng trưởng và đang ở mức định giá hấp dẫn so với tiềm năng thực tế”, ông Chu Ka Kit chia sẻ.

Ngoài ra, cơ cấu ngành niêm yết hiện vẫn tập trung vào các lĩnh vực truyền thống như tài chính và bất động sản. Để thu hút dòng vốn dài hạn, đặc biệt là từ nhà đầu tư quốc tế, Việt Nam cần đa dạng hóa danh mục cổ phiếu, bổ sung các ngành mang tính chiến lược như công nghệ, năng lượng, và tiện ích – tương tự như thị trường Hồng Kông, nơi có cơ cấu cân bằng giữa tài chính, bất động sản và công nghệ.

Bên cạnh việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi, việc triển khai hệ thống giao dịch KRX mới; tăng số lượng và chất lượng cổ phiếu niêm yết; nâng cao chuẩn mực minh bạch tài chính và đặc biệt là chú trọng đến các yếu tố ESG… sẽ là những yếu tố then chốt giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có thể nâng tầm và gia nhập nhóm các thị trường mới nổi trong thời gian tới.

CƠ HỘI CHO VIỆT NAM TRONG DÀI HẠN

Trong bối cảnh chính sách tiền tệ thắt chặt, căng thẳng địa chính trị leo thang và dòng vốn quốc tế dịch chuyển khó lường, các chuyên gia quốc tế chia sẻ góc nhìn sâu sắc và đa chiều về môi trường đầu tư toàn cầu.

Tại hội thảo, nhiều phân tích, những nhận định hỗ trợ nhà đầu tư Việt Nam xây dựng chiến lược dài hạn, thay vì phản ứng ngắn hạn trước các biến động như chính sách thuế quan từ Mỹ hay rủi ro thị trường leo thang. Đây là nền tảng quan trọng giúp cơ cấu danh mục đầu tư một cách chủ động và bền vững trong giai đoạn đầy thách thức hiện nay.

Nói về triển vọng kinh tế Việt Nam và thế giới thời “Trump 2.0”, ông Yen Chen Hui, Phó Chủ tịch trung tâm Nghiên cứu, Bộ phận Tư vấn Đầu tư Chứng khoán Yuanta (YIC), lạc quan cho rằng thách thức trong ngắn hạn nhưng có thể nhiều cơ hội cho Việt Nam ở dài hạn từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung. "Khi các doanh nghiệp toàn cầu có xu hướng giảm tỷ lệ phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, Việt Nam sẽ trở thành điểm đến thay thế. Từ đó, thúc đẩy xu hướng thay thế nhập khẩu và gia tăng giá trị sản xuất trong nước", ông chia sẻ.

Ngoài ra, với việc các dòng thương mại từ Trung Quốc sang Mỹ bị gián đoạn, nhiều hoạt động xuất khẩu sẽ được chuyển hướng sang các quốc gia như Việt Nam, Mexico hay nhiều quốc gia khác, giúp bù đắp cho sự sụt giảm của hoạt động xuất khẩu và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung được cho là sẽ mang lại các tác động tích cực cho kinh tế Việt Nam.

Theo ông Min Byungkyu, Giám đốc Chiến lược Đầu tư Chứng khoán Yuanta Hàn Quốc, về khai phá tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam khi hệ thống KRX chính thức đi vào vận hành. Theo đó, hệ thống KRX không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là nền tảng cho sự đổi mới toàn diện của thị trường chứng khoán Việt Nam, giúp nhà đầu tư hiểu rõ tác động của các cơ chế mới như T+0, giao dịch lô lẻ, ETF, và sản phẩm phái sinh để chủ động trong giao dịch và nắm bắt cơ hội sớm.

Các chuyên gia kinh tế – tài chính đến từ Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan và Thái Lan đã mang đến cho nhà đầu tư những góc nhìn chiến lược, cập nhật các xu hướng kinh tế - tài chính mới nhất, đồng thời gợi mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng trên thị trường chứng khoán. Đồng thời, các khuyến nghị đầu tư được thiết kế riêng theo bối cảnh Việt Nam năm 2025, dựa trên phân tích từ các tổ chức tài chính hàng đầu châu Á, sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân xây dựng danh mục hiệu quả và quản trị rủi ro tốt hơn.