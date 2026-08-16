Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 8-15/8/2026: Eo biển Hormuz vẫn đóng, kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển

Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...

Ảnh minh họa - Ảnh: Nikkei Asia.

Tại Mỹ, số liệu lạm phát phù hợp với dự báo khiến kỳ vọng vào một động thái tăng lãi suất trong tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm mạnh.

Trên thị trường ngoại hối, đồng yên lại trượt giá về gần mức nhạy cảm, cho thấy tác dụng của đợt can thiệp tỷ giá vào đầu tháng này khó tạo ra được một sự phục hồi bền vững cho đồng tiền của Nhật Bản.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế đáng chú ý trong tuần từ ngày 8-15/8/2026. Do VnEconomy điểm lại:

Câu chuyện thuế quan vẫn âm ỉ nóng

Trong bối cảnh chỉ còn vài tuần là tới cuộc gặp dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Mỹ trong tháng 9, căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc vẫn âm ỉ nóng. Tuần này, Mỹ lại áp thuế chống bán phá giá lên một nông sản của Trung Quốc và công bố một báo cáo về vấn đề chuyển tải hàng hóa Trung Quốc

Xuất khẩu đất hiếm Trung Quốc sang Mỹ và Nhật Bản giảm sâu

Mỹ áp thuế chống bán phá giá 54% lên một nông sản Trung Quốc

Thâm hụt thương mại của Đức với Trung Quốc tăng mạnh

Mỹ tuyên bố thiệt hại 26 tỷ USD tiền thuế quan mỗi năm vì hàng Trung Quốc chuyển tải

Những chuyển động của kinh tế Trung Quốc

Việc Trung Quốc mở chiến dịch truy thu thuế nhằm vào tầng lớp siêu giàu đã trở thành một chủ đề lớn trong thời gian gần đây. Chiến dịch này diễn ra khi Bắc Kinh tăng cường thu ngân sách giữa lúc khủng hoảng bất động sản kéo dài gây suy giảm nguồn thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất.

Chính phủ Trung Quốc cũng đang tiếp tục các nỗ lực gia tăng ảnh hưởng của nước này trên trường quốc tế, như quốc tế hóa nhân dân tệ, phát triển máy bay, củng cố khả năng kiểm soát các chuỗi cung ứng ở nước ngoài…

Giới nhà giàu Trung Quốc chấn động vì chiến dịch truy thu thuế

Doanh nghiệp Trung Quốc hưởng lợi từ “cú sốc Trung Quốc 2.0”

Trung Quốc âm thầm chiếm lĩnh chuỗi cung ứng công nghiệp ô tô châu Âu

Đồng nhân dân tệ có thể sắp tăng giá trở lại so với USD

Trung Quốc chạy đua xử lý “quả bom” bất động sản 148 tỷ USD

Ngân hàng châu Âu đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán bù trừ nhân dân tệ

Máy bay chở khách “made in China” bay chuyến quốc tế đầu tiên

Nhiều nước châu Phi giảm dùng USD, tăng sử dụng nhân dân tệ

Chính thức vượt Mỹ, Trung Quốc trở thành quốc gia chi tiêu cho R&D nhiều nhất thế giới

Điều hòa Trung Quốc “cháy hàng” ở châu Âu

Sự phục hồi của cổ phiếu AI trên thị trường chứng khoán toàn cầu

Sau đợt bán tháo gần đây, cổ phiếu liên quan tới trí tuệ nhân tạo (AI) đã phục hồi mạnh trong tuần này. Mùa báo báo tài chính khả quan ở Phố Wall đã giúp xoa dịu mối lo của nhà đầu tư về nhưng khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu AI. Các cổ phiếu chip vẫn thu hút mối quan tâm lớn của giới đầu tư và chuyên gia phân tích.

CEO JPMorgan Chase cảnh báo về mức độ sử dụng đòn bẩy lớn trên thị trường

Hàn Quốc: Động lực khiến số tài khoản đầu tư cho trẻ em tăng bùng nổ

Nhà đầu tư toàn cầu chuộng cổ phiếu Đài Loan hơn Hàn Quốc sau đợt bán tháo cổ phiếu A

Chứng khoán Mỹ tăng 3 tuần liên tiếp, giá dầu tăng 5% cả tuần

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy lãi kỷ lục 185 tỷ USD trong 6 tháng nhờ cổ phiếu chip

Hãng chip CXMT trở thành công ty niêm yết đắt giá nhất Trung Quốc

Chứng khoán Hàn Quốc trở lại thị trường giá lên, đà tăng có thể kéo dài bao lâu?

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất suy giảm mạnh

Số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ phù hợp với dự báo của thị trường đã khiến mức độ đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 giảm mạnh. Đến phiên ngày thứ Sáu, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 33% Fed tăng lãi suất trong tháng 9, giảm từ mức 55% vào tuần trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

Số liệu lạm phát Mỹ làm dịu nỗi lo Fed tăng lãi suất

Chủ tịch Fed muốn giảm phát tín hiệu về lãi suất, nhà đầu tư lo lắng

Bài toán lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nga

Eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông

Các cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz dường như “dậm chân tại chỗ trong tuần này”. Mỹ và Iran đều đưa ra các yêu cầu của mình và không bên nào nhượng bộ bên nào, và các cuộc tấn công nhằm vào tàu bè đi qua Hormuz vẫn diễn ra, khiến giao thông lại gần như tê liệt. Trong bối cảnh như vậy, các quốc gia và các hãng vận tải biển tiếp tục xoay sở để tìm phương án ứng phó. Mối lo về khủng hoảng kéo dài ở eo biển Hormuz cũng dẫn tới mối lo về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng kéo dài, đẩy giá dầu thô tăng mạnh trong tuần này.

Iran - Oman tiến gần thỏa thuận Hormuz, nhưng còn nhiều rào cản

“Con đường tơ lụa trên băng” giúp Trung Quốc tránh các điểm nghẽn hàng hải quan trọng

Tổng thống Trump đưa ra loạt yêu cầu mới với Iran, triển vọng thỏa thuận thêm xa vời

Một tàu phải trả 4 triệu USD để được ưu tiên qua kênh đào Panama

Cuộc khủng hoảng Hormuz có thể dẫn giá dầu tới đâu?

IEA: Thế giới sẽ thiếu gần 1,3 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm nay

Vì sao khó tìm tuyến hàng hải thay thế eo biển Hormuz?

Dù Mỹ tuyên bố đã kiểm soát eo biển Hormuz, không nhiều tàu thuyền dám qua lại tuyến hàng hải này

Chứng khoán Mỹ tăng 3 tuần liên tiếp, giá dầu tăng 5% cả tuần

Các “ông lớn” dầu mỏ vùng Vịnh chi hàng tỷ USD xây tuyến vận chuyển tránh eo biển Hormuz

Đồng yên Nhật suy yếu trở lại

Được ví như một “miếng băng y tế tạm thời”, nỗ lực can thiệp tỷ giá phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản vào đầu tháng này nhằm vực dậy tỷ giá đồng yên không có tác dụng lâu. Tuần này, đồng yên lại trượt giá về gần ngưỡng 160 yên đổi 1 USD, mốc đã từng kích hoạt can thiệp trong quá khứ. Giới phân tích cho rằng đồng yên khó có thể phục hồi bền vững nếu Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) không đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất và Chính phủ nước này giải quyết được mối lo của nhà đầu tư về nợ công và thâm hụt ngân sách.

Tác dụng của can thiệp yếu dần, đồng yên Nhật Bản lại trượt giá

Nhiều công ty đa quốc gia Nhật Bản hưởng lợi từ đồng yên yếu

Đồng yên trượt giá về gần ngưỡng có thể kích hoạt can thiệp

Can thiệp tỷ giá yên Nhật: 5 vấn đề đáng chú ý ở châu Á

Giá vàng hưởng lợi từ dịch chuyển kỳ vọng lãi suất Mỹ

Giá vàng thế giới có tuần tăng thứ hai liên tiếp trong tuần này, khi giới phân tích và đầu tư nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Ngoài ra, thông tin về việc Trung Quốc đẩy mạnh mua vàng dự trữ và lực mua gia tăng của các quỹ ETF cũng có tác dụng hỗ trợ giá vàng.

Giá vàng hoàn tất một tuần tăng nhờ kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất

Trung Quốc tăng tốc độ mua vàng dự trữ, được dự báo tiếp tục mua