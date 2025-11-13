Đơn hàng dệt may khả năng sẽ giảm trong đầu năm 2026 do tồn kho cao

Môi trường thuế quan cao có khả năng làm giảm nhu cầu chung về ngành dệt may tại thị trường Mỹ và dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt hơn ở các thị trường quan trọng khác.

Mirae Asset vừa có cập nhật triển vọng ngành dệt may trong đó nhấn mạnh các chỉ số lạm phát gia tăng cho thấy thuế quan đối ứng đã bắt đầu được chuyển sang người tiêu dùng tại thị trường Mỹ. Giá cao hơn, cộng với niềm tin tiêu dùng thấp, sẽ ảnh hưởng đến tiêu thụ dệt may trong phần còn lại của năm 2025 và nửa đầu 2026. Một khi các mức thuế mới được áp dụng, các hiệu ứng chuyển qua thuế quan nói chung sẽ có tác động lớn hơn.

Ngoài ra, có vẻ như chính quyền của Tổng thống Donald Trump có kế hoạch khiến Nga đàm phán một giải pháp hòa bình với Ukraine bằng cách thắt chặt doanh thu của nước này từ xuất khẩu dầu.

Để thực hiện chiến lược này, Mỹ đang nhắm vào Ấn Độ và Trung Quốc có thể là mục tiêu tiếp theo. Mirae Asset tin rằng các mức thuế mới liên quan đến tiêu thụ dầu của Nga sẽ không được đàm phán nhanh chóng, do tính chất địa chính trị của chúng. Cuối cùng, áp lực thuế quan sẽ được chuyển sang người tiêu dùng cuối cùng của Mỹ và làm giảm hơn nữa nhu cầu đối với sản phẩm từ hai nhà xuất khẩu này.

Một vấn đề khác cần nhấn mạnh là thuế quan theo ngành sắp tới. Những loại thuế quan này được thiết kế để duy trì vị trí hàng đầu của Mỹ trong các ngành công nghệ cao hoặc thâm dụng vốn, chẳng hạn như chất bán dẫn, luyện kim hoặc đóng tàu, và không nhắm vào các lĩnh vực thâm dụng lao động như dệt may.

Tuy nhiên, kết hợp với các mức thuế gần đây, các tác động tích lũy lên mức giá chung sẽ rất lớn, và nhu cầu chung ở thị trường Mỹ có thể bị ảnh hưởng.

Mặc dù các chi tiết cụ thể của các thỏa thuận thuế quan vẫn chưa được tiết lộ và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra ngay cả khi mức thuế mới có hiệu lực, Việt Nam có một số lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh chính: Mặc dù đã đạt được thỏa thuận thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ, khả năng tồn tại lâu dài của nó vẫn chưa chắc chắn. Là một đối thủ kinh tế và địa chính trị của Mỹ, không thể tránh khỏi việc nước này sẽ nhận nhiều tác động hơn trong tương lai.

Thị phần hàng may mặc Trung Quốc tiếp tục xu hướng giảm và giảm xuống dưới Việt Nam trong 7 tháng năm 2025. Khó có khả năng các sản phẩm Trung Quốc có thể chiếm lại thị phần và xu hướng giảm sẽ tiếp tục, điều này có lợi cho dệt may Việt Nam.

Ấn Độ đang phải đối mặt với mức thuế 50%, do việc mua dầu của Nga. Ngay cả khi không có mức thuế tăng đối với dầu, ngay cả mức thuế 25% cũng sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh của hàng dệt may của Ấn Độ. Hơn nữa, với tư cách là thành viên của BRICS, Ấn Độ là mục tiêu của các mức thuế và trừng phạt tiếp theo, vì Tổng thống Mỹ Donald Trump thường đe dọa nhóm này.

Ngoài ra, Ấn Độ vẫn đang bị lôi kéo vào một cuộc xung đột biên giới với Pakistan, điều này có thể khiến khách hàng lo ngại khi đặt hàng.

Với dệt may Bangladesh, căng thẳng chính trị của đất nước vẫn còn, với các vụ bắt giữ hàng loạt và bạo lực đám đông tiếp tục. Ngoài ra, cuộc xung đột nội bộ đang diễn ra ở Myanmar có thể ảnh hưởng đến sự ổn định biên giới của Bangladesh. Sự bất ổn này gây ra rủi ro cho sản xuất dệt may của nước này.

Khi những khó khăn do thuế quan phát sinh tại thị trường Mỹ, sự cạnh tranh ở các thị trường trọng điểm khác chắc chắn sẽ tăng lên. Ví dụ, sự gia tăng thị phần hàng may mặc Trung Quốc gần đây ở Hàn Quốc cho thấy các nhà sản xuất dệt may Trung Quốc đang tìm kiếm thị trường thay thế.

Bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt, Việt Nam đã và đang ký kết nhiều FTA, cho phép xuất khẩu dệt may thông qua mức thuế thấp, do đó mang lại một số lợi thế so sánh. Cụ thể, trong số các đối thủ châu Á, Bangladesh và Pakistan chưa ký FTA với Nhật Bản và Hàn Quốc, và hàng dệt may xuất khẩu của họ phải chịu thuế quan. Đối với thị trường EU, từ năm nay, hầu hết thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm dệt may có xuất xứ từ Việt Nam sẽ được xóa bỏ, theo EVFTA.

Trong phần còn lại của năm 2025 và nửa đầu năm 2026, Mirae Asset dự phóng nhu cầu dệt may của Mỹ sẽ suy yếu do giá cả tăng và lo ngại về thị trường lao động suy giảm.

Mặc dù nhu cầu ở thị trường châu Á và EU dự kiến ổn định, sự cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt. Dự đoán khả năng giảm các đơn đặt hàng mới trong nửa đầu năm 2026 do mức tồn kho cao hiện tại. Mảng may mặc của Việt Nam có thể sẽ phải đối mặt với những cơn gió ngược trong nửa đầu năm 2026 và hiệu suất của mảng sợi có thể sẽ tiếp tục tụt lại phía sau, do nhu cầu suy yếu tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, về dài hạn, triển vọng tích cực cho cả hai mảng, kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang diễn ra và sự di cư của ngành sản xuất khỏi Trung Quốc.