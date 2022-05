Đồng hồ Omega Speedmaster 1969 có giá khởi điểm 105.000 USD

Chỉ với khoảng 50 năm phát triển, là một bộ sưu tập “trẻ tuổi” nhất trong tất cả các bộ sưu tập của hãng. Thế nhưng Omega Speedmaster đã làm nên kỳ tích vượt trội, một kỳ tích hiếm hoi mà bao hãng đồng hồ khác đều mơ ước và khao khát: trở thành “người đồng hành” gắn liền với cột mốc chinh phục vũ trụ của loài người, với hơn 5 lần thám hiểm Mặt trăng cùng 118 chuyến bay vào không gian.

Nói về chất lượng đồng hồ, có thể nói là “không đối thủ” khi Omega Speedmaster đã vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ như Rolex, Hamilton, Breitling, Bulova, Longines,… để trở thành chiếc đồng hồ duy nhất có đạt đủ chỉ tiêu gắt gao của Cơ quan hàng không và không gian hoa kỳ NASA và đã được cơ quan này chấp thuận cho sát cánh cùng các phi hành gia trong công cuộc chinh phục Mặt trăng.

Ngày 20/7/1969, tàu Apollo 11 lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại đổ bộ thành công lên Mặt trăng. Ở chuyến bay lịch sử của tàu Apollo 11 chỉ có 3 phi hành gia là Neil Armstrong, Buzz Aldrin, và Michael Collins. Cả hai phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đều đeo Omega Speedmaster Professional ref. 105.012 còn Michael Collins thì đeo Speedmaster ref. 145.012.

Người đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng là Neils Armstrong, nhưng lúc đó Armstrong không đeo đồng hồ Omega Speedmaster. Vài phút sau, Buzz Aldrin - lúc ấy đang đeo Omega Speedmaster Professional ref. 105.012 - cũng đã bước những bước chân đầu tiên theo sau Neils Armstrong xuống bề mặt Mặt trăng. Còn Michael Collins với mẫu Speedmaster ref. 145.012 thì ở lại trực trên buồng chỉ huy.

Từ trái sang: các phi hành gia Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin trong chuyến bay lịch sử của tàu Apollo 11.

Sau nhiệm vụ Apollo 11 đạt kết quả thành công mỹ mãn, mẫu Omega Speedmaster Professional ref. 105.012 đã trở thành biểu tượng “Đồng hồ Mặt trăng” và là nguyên tác để phát triển các dòng Speedmaster đời sau. Để kỷ niệm chiến tích vang dội này, phần đáy vỏ phía sau của Speedmaster Professional với Hình Hải mã đã được bỏ đi, thay vào đó là cụm từ “The first watch worn on the moon” (Chiếc đồng hồ đầu tiên được đeo lên Mặt trăng) và “Flight qualified by NASA for all manned space missions” (Đáp ứng đủ điều kiện của NASA cho tất cả các sứ mệnh không gian có người lái).

Omega chỉ sản xuất 28 chiếc đồng hồ Speedmaster vàng kỷ niệm của Apollo 11, với mục đích trao tặng cho Tổng thống Richard Nixon và Phó Tổng thống Spiro Agnew cũng như các phi hành gia trên sứ mệnh Apollo 11 ngay sau khi họ trở về Trái đất. Trong khi Nixon và Agnew từ chối nhận đồng hồ (những cỗ máy thời gian này hiện được trưng bày tại Bảo tàng Omega ở Biel, Thụy Sĩ), thì 26 chiếc tiếp theo đã được trao cho các phi hành gia NASA, những người đã gắn bó lâu nhất với cơ quan này, bao gồm cả Alan Shepard, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Deke Slayton, Roeger Chaffee và Collins. Mỗi chiếc đồng hồ trong loạt sản phẩm kỷ niệm đều được đánh số theo thứ tự mà các phi hành gia gia nhập NASA và chiếc đồng hồ của Collins mang số 19.

Hiện, chiếc đồng hồ Omega Speedmaster 1969 số 19 này đang được đấu giá trực tuyến đến hết ngày 1/6 tới đây trên Heritage Auctions. “Có thể nói, đây là một chiếc đồng hồ vô cùng hiếm hoi mang 2 dấu ấn lịch sử, lịch sử không gian và lịch sử của những cỗ máy thời gian cao cấp,” Jim Wolf, Giám đốc giám tuyển đồng hồ cao cấp tại Heritage Auctions cho biết.

Chiếc đồng hồ Omega của phi hành gia Michael Collins có giá khởi điểm là 105.000 USD. Cả vỏ và dây đeo của đồng hồ đều được làm bằng vàng 18K và mặt sau có khắc chữ “phi hành gia Michael Collins, Gemini 10 – Apollo 11, No.”. Bên trong đó là bộ máy lên dây cót thủ công Calibre 861. Theo nhà đấu giá, chiếc đồng hồ có dấu hiệu bị mòn nhẹ nhưng về tổng thể vẫn rất tốt.

Cùng với chiếc đồng hồ, người trả giá cao nhất sẽ trở thành chủ nhân của một bức thư viết tay từ Collins: “Chiếc đồng hồ Omega này đã được trao cho tôi ngay sau chuyến bay của tàu Apollo 11 và đã thuộc quyền sở hữu của cá nhân tôi kể từ đó. Tôi hiếm khi đeo nó, nhưng tôi vẫn lên dây cót nó đều đặn, và tôi tin rằng nó đang trong tình trạng hoạt động hoàn hảo. Michael Collins, Apollo 11 CMP”.

Collins, người đã qua đời ở tuổi 90 vào năm ngoái, được mệnh danh là “người đàn ông cô độc nhất trong lịch sử” vì là phi hành gia bị lãng quên do ông được giao nhiệm vụ ở lại trên tàu Apollo 11, để rồi sau đó truyền thông và các tài liệu hầu hết chỉ nhắc tới hai người đồng đội Armstrong và Aldrin – những người bước những bước đi đầu tiên của con người trên bề mặt Mặt trăng. Collins nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống - huân chương dân sự cao quý nhất ở Hoa Kỳ - và được đưa vào Đại sảnh Danh vọng Phi hành gia. Sau khi nghỉ việc tại NASA vào năm 1970, ông là một trong những giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Hàng không và Không gian Quốc gia Smithsonian và giám sát việc xây dựng cơ sở ở thủ đô Washington.

Năm 2019, Omega đã phát hành lại thiết kế Omega Speedmaster để kỷ niệm 50 năm ngày con người lên Mặt trăng. Những chiếc đồng hồ ban đầu được bán lẻ với giá 30.000 USD nhưng hiện đã có giá lên đến 50.000 USD trên thị trường thứ cấp.