Động lực tăng trưởng mới từ các khu kinh tế của Hà Tĩnh
Nguyễn Thuấn
03/09/2025, 14:41
Với hai khu kinh tế trọng điểm là Vũng Áng và Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hạ tầng được đầu tư đồng bộ, môi trường kinh doanh cải thiện đã giúp các khu kinh tế này phát huy vai trò động lực, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của địa phương...
Đến nay, Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút 156 dự án đầu tư,
trong đó có 56 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16 tỷ USD và
100 dự án trong nước với số vốn 85.054 tỷ đồng. Đây là một trong những khu kinh
tế ven biển lớn nhất cả nước, tập trung nhiều dự án công nghiệp công nghệ cao,
vốn đầu tư quy mô lớn.
Một số dự án nổi bật có thể kể đến như: Nhà máy sản xuất ô
tô điện VinFast với tổng vốn 7.300 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh
kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng hơn 13.276 tỷ đồng; Dự án Nhà
máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng vốn 2,2 tỷ USD…
Trong số đó, nhiều dự án đã đi vào hoạt động và trở thành động
lực tăng trưởng chủ lực của tỉnh như Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương
Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy sản xuất Pin Vines. Chỉ
tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, tổng thu ngân sách tại Khu kinh tế Vũng Áng ước
đạt 48.500 tỷ đồng, chiếm trên 56% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; kim ngạch xuất
khẩu đạt hơn 25,1 tỷ USD.
Hiện nhiều dự án tiếp tục được triển khai như Tổ hợp điện
khí LNG Nhiệt điện Vũng Áng III, Nhà máy sản xuất thép không gỉ, thép chất lượng
cao, các bến cảng Vũng Áng số 5, số 6, trung tâm logistics Vũng Áng, trung tâm
logistics Sơn Dương… Cùng với đó là hệ thống nhà xưởng cho thuê và các dự án chế
biến, chế tạo trong Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng.
Song song với Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu
Treo cũng ghi nhận nhiều dấu ấn trong phát triển công nghiệp và thương mại biên
giới. Hiện khu này có 29 dự án đầu tư, gồm 28 dự án trong nước với tổng vốn
đăng ký 2.103 tỷ đồng và 1 dự án nước ngoài có vốn 4,88 triệu USD.
Trong đó, 21 dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, 6 dự
án đang triển khai, 2 dự án chưa triển khai. Các dự án tập trung vào khai thác
khoáng sản, chế biến lâm sản, may mặc, góp phần tạo việc làm và tăng thu ngân
sách cho địa phương.
Một số dự án tiêu biểu như Nhà máy Thủy điện Hương Sơn, Nhà
máy sản xuất nước khoáng Sơn Kim, Nhà máy May Thiên Thành Five Star, Xí nghiệp
chè Tây Sơn, Nhà máy gạch Tuynel Kim Thành, Nhà máy chế biến gỗ của Công ty MTV
Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn. Giai đoạn 2021 - 2025, các doanh nghiệp tại
khu kinh tế này dự kiến đóng góp ngân sách hơn 2.287 tỷ đồng, cao gấp 2,9 lần
so với giai đoạn 2016 - 2020.
Mới đây, tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh,
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo là lợi
thế của địa phương, có vai trò vị trí hết sức quan trọng đối với sự phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh và là 1 trong 8 cửa khẩu trọng điểm của cả nước được
ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển.
Tuy nhiên, để giải quyết một số bất cập, hạn chế hiện nay tại
Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị Ban Quản
lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, ngành và huyện Hương Sơn tiếp tục triển
khai thực hiện các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về hoạt động của Khu kinh tế
Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Theo đó, tập trung đẩy nhanh hoàn thành các quy hoạch
để có cơ sở thu hút các dự án đầu tư; nghiên cứu đề xuất các dự án phát triển
cơ sở hạ tầng cần thiết, cấp bách, phù hợp với định hướng phát triển của khu
kinh tế.
Các lực lượng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo theo chức năng,
nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, kịp thời giải
quyết các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng kim
ngạch xuất nhập khẩu và thu ngân sách tăng trưởng bền vững.
Các đơn vị liên quan chú trọng công tác vệ sinh môi trường,
khẩn trương chỉnh trang khu vực cửa khẩu, nhất là nhà liên hợp Cửa khẩu quốc tế
Cầu Treo kết hợp Quốc môn.
