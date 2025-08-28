Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị chính thức đưa vào khai thác

Cao tốc Vũng Áng - Bùng nối tỉnh Hà Tĩnh với Quảng Trị chính thức đưa vào khai thác
Phương Nhi
28/08/2025, 14:34
Với tổng số vốn đầu tư hơn 12.000 tỷ đồng, cao tốc Vũng Áng – Bùng đi vào khai thác sẽ giúp hoàn thiện trục kết nối từ Hà Nội đến Quảng Trị, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương các tỉnh Bắc Trung Bộ....
Sáng 28/8, tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng, nối tỉnh Hà Tĩnh với
Quảng Trị (Quảng Bình cũ), đã chính thức được đưa vào
khai thác toàn tuyến.
Theo đó, dự án thành phần đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 55,34 km, đi qua 2 tỉnh Hà Tĩnh (12,9 km) và Quảng Bình - nay là Quảng Trị (42,44 km), được khởi công tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.
Dự án có điểm đầu tại Km 658+200, thuộc xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh cũ (nay là xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) kết nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng; điểm cuối khoảng Km 624+228,79 thuộc xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị) kết nối dự án thành phần đoạn Bùng - Vạn Ninh.
Trên tuyến có 2 nút giao liên thông gồm: nút giao Tiến Châu - Văn Hóa (km 597+900), nút giao quốc lộ 12A (Km 605+500).
Tại giai đoạn phân kỳ đầu tư, tuyến cao tốc có 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, bố trí một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4 – 5 km/điểm với bề rộng nền đường 17 m, vận tốc thiết kế 60 – 90 km/h.
Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên cao tốc Vũng Áng - Bùng, Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát rà soát đoạn tuyến phụ trách, tháo dỡ các vật cản, tạo thuận lợi cho quá trình lưu thông.
Trước khi được đưa vào khai thác, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của chủ đầu tư đối với cao tốc Vũng Áng – Bùng.
Theo đánh giá của thành viên hội đồng, trên cơ sở các đợt kiểm tra hiện trường, căn cứ vào các hồ sơ thi công, nghiệm thu và các báo cáo của chủ đầu tư, các chủ thể tham gia xây dựng cho thấy các hạng mục công trình xây dựng trên cao tốc Vũng Áng - Bùng cơ bản đáp ứng yêu cầu vận hành.
Việc đưa vào khai thác tuyến cao tốc Vũng Áng – Bùng giúp kết nối thông suốt từ Hà Nội đến Quảng Trị, tạo thuận lợi cho việc giao thương giữa các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: