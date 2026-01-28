Thứ Năm, 29/01/2026

Đồng Nai khởi công, thông xe kỹ thuật 5 dự án

Thanh Thủy

28/01/2026, 17:09

Đồng Nai dự kiến khởi công, thông xe kỹ thuật, khởi động 5 dự án với tổng mức đầu đầu tư gần 33.000 tỷ đồng vào ngày 3/2/2026 nhằm chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), vào ngày 3/2/2026, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 5 dự án.

Tổng mức đầu tư của 5 dự án được khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật trong dịp này trên địa bàn tỉnh là gần 33.000 tỷ đồng.

Trong đó, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thông xe kỹ thuật, khởi công 4 dự án từ nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, Đồng Nai thông xe kỹ thuật 2 dự án đường Vành đai 1 (thành phố Long Khánh cũ) với mức đầu tư 1.315 tỷ đồng và cầu Thống Nhất, phường Trấn Biên số vốn 479 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đồng Nai khởi công xây dựng dự án đường ven sông Cái, phường Trấn Biên với số vốn 574 tỷ đồng và dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa, phường Bình Lộc số vốn 72 tỷ đồng.

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị, địa phương tổ chức Lễ khởi động dự án Khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi (khu vực tỉnh Bình Phước cũ). Đây là dự án đầu tư lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao lớn nhất từ trước đến nay vào Đồng Nai, với tổng số vốn 30.500 tỷ đồng.

Trong gần 5 tháng qua, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức 4 đợt đồng loạt khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật, khánh thành tổng số hơn 30 dự án, công trình có quy mô lớn.

Trong đó, lần gần đây nhất chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV, vào ngày 15/1, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật 7 dự án ở lĩnh vực hạ tầng giao thông và nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Long Đức 3 do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Long Đức 3 làm chủ đầu tư, triển khai tại xã Bình An và xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Theo quyết định, chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các nghị định hướng dẫn liên quan. Trước đó, tháng 7/2023, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô hơn 244 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày 14/7/2023.Đến tháng 2/2025, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Long Đức 3. Khu công nghiệp này được định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, tiến tới khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, thân thiện môi trường và dịch vụ logistics.

Đầu tư công Đồng Nai động thổ dự án đường Vành đai 1 hạ tầngd UBND tỉnh Đồng Nai

