Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng đủ 7/7 các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính của Đồng Nai, với diện tích tự nhiên hơn 12.000 km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người, được công nhận đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.

Theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải đáp ứng 7 tiêu chí, bao gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì ở mức cao, GRDP tăng 9,76%. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng 11,78%, vượt kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chí theo quy định để xem xét thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc định hướng thành lập thành phố trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, cũng như nhu cầu tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây được xem là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị phù hợp với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của địa phương trong tổng thể nền kinh tế quốc gia.

Trước đó, Hội đồng thẩm định liên ngành khi xem xét đề án công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I cũng đánh giá địa phương này giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế. Đồng Nai hiện nằm trong nhóm địa phương có quy mô GRDP dẫn đầu cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.

Bên cạnh đó, địa phương này sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược với nhiều dự án quy mô lớn, như Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình được xác định có vai trò động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng thời, tỉnh sở hữu mạng lưới cao tốc, quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng đang và sẽ được đầu tư đồng bộ.

Với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển, Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ, chia sẻ chức năng với TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 14/4 vừa qua, tại phiên họp thứ nhất xem xét tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các đơn vị hành chính cấp phường, thành lập thành phố Đồng Nai và các cơ quan tư pháp tương ứng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.