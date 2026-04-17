Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Thiên Di

17/04/2026, 16:52

Bộ Xây dựng vừa có quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I, đáp ứng đủ 7/7 các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

Theo quyết định, toàn bộ phạm vi ranh giới hành chính của Đồng Nai, với diện tích tự nhiên hơn 12.000 km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số năm 2025 gần 4,5 triệu người, được công nhận đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.

Theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải đáp ứng 7 tiêu chí, bao gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, tiêu chí đô thị loại I, cùng cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Quý 1/2026, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì ở mức cao, GRDP tăng 9,76%. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng 11,78%, vượt kịch bản tăng trưởng của tỉnh.

Với việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chí theo quy định để xem xét thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc định hướng thành lập thành phố trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, cũng như nhu cầu tổ chức lại không gian kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây được xem là bước chuyển cần thiết nhằm thiết lập mô hình quản trị phù hợp với quy mô phát triển, mức độ liên kết và vai trò ngày càng gia tăng của địa phương trong tổng thể nền kinh tế quốc gia.

Trước đó, Hội đồng thẩm định liên ngành khi xem xét đề án công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I cũng đánh giá địa phương này giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và quốc tế. Đồng Nai hiện nằm trong nhóm địa phương có quy mô GRDP dẫn đầu cả nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.

Bên cạnh đó, địa phương này sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược với nhiều dự án quy mô lớn, như Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình được xác định có vai trò động lực quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng thời, tỉnh sở hữu mạng lưới cao tốc, quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành đai liên vùng đang và sẽ được đầu tư đồng bộ.

Với lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng phát triển, Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối kinh tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ, đồng thời đóng vai trò hỗ trợ, chia sẻ chức năng với TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 14/4 vừa qua, tại phiên họp thứ nhất xem xét tờ trình của Chính phủ về việc thành lập các đơn vị hành chính cấp phường, thành lập thành phố Đồng Nai và các cơ quan tư pháp tương ứng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thành lập thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 192,5h a (chưa bao gồm các vị trí TOD).

Trong tháng 4/2026, Trung tâm phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy... thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với dự án.

Đô thị Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I

15:59, 01/04/2026

Đô thị Đồng Nai đạt 13/15 tiêu chuẩn đô thị loại I

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

16:38, 25/03/2026

Đồng Nai dự kiến đấu giá 107 khu đất, thửa đất và 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

12:01, 25/03/2026

Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Từ khóa:

đô thị dự án Metro Bến Thành-Suối Tiên GRDP Đồng Nai quy hoạch quy hoạch đô thị Đồng Nai tiêu chí đô thị loại I

Khách thuê hỏi liên tục, căn hộ nhanh chóng kín chỗ, thị trường căn hộ phía Nam Thủ đô đang khiến nhiều nhà đầu tư "đứng ngồi không yên" trước cơ hội tạo dòng tiền ấn tượng từ các sản phẩm chỉ vừa mới bàn giao.

Khu Đông TP.HCM đang chuyển mình thành trung tâm chiến lược mới, hứa hẹn đóng góp 30% GDP cho thành phố nhờ hạ tầng và phát triển bền vững.

Liên danh phát triển dự án Monrei Saigon vừa được công bố, gồm Mitsubishi Corporation, Tokyu Land Corporation và Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt, với tỷ lệ sở hữu lần lượt 56%, 24% và xấp xỉ 20%. Dự án được định vị là "Thành phố Nước - Thuỷ liệu" (Urban Hydrotherapy City) đầu tiên tại Việt Nam.

Phân khúc bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng trong quý 1/2026 ghi nhận cả nguồn cung và giao dịch đều giảm so với quý 4/2025, cho thấy thị trường có dấu hiệu chậm lại sau giai đoạn trước đó…

Quốc lộ 1A mở rộng cùng mạng lưới giao thông liên kết vùng đang tái định hình cấu trúc hạ tầng khu Nam Hà Nội. Trong bức tranh đó, những dự án nằm tại các điểm giao chiến lược - nơi đa trục kết nối hội tụ được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp, tiêu biểu như Rivea Residences tại khu vực Vĩnh Hưng.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

eMagazine

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

