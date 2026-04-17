Đồng Nai chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần
Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng
Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.
Theo quyết định, toàn bộ
phạm vi ranh giới hành chính của Đồng Nai, với diện tích tự nhiên hơn 12.000
km2, gồm 95 đơn vị hành chính cấp xã, phường và quy mô dân số năm 2025 gần 4,5
triệu người, được công nhận đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I.
Theo Nghị quyết 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn đơn
vị hành chính, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, địa phương phải
đáp ứng 7 tiêu chí, bao gồm: quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ phường
trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng
trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định, tiêu chí đô thị loại I, cùng
cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.
Quý 1/2026, tăng trưởng
kinh tế của tỉnh Đồng Nai tiếp tục duy trì ở mức cao, GRDP tăng 9,76%. Động lực
tăng trưởng tiếp tục đến từ khu vực công nghiệp, xây dựng với mức tăng 11,78%,
vượt kịch bản tăng trưởng của tỉnh.
Với việc được công nhận đạt
tiêu chí đô thị loại I, Đồng Nai hiện đã đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chí theo quy
định để xem xét thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai,
việc định hướng thành lập thành phố trực thuộc Trung ương xuất phát từ yêu cầu
khách quan của quá trình phát triển, cũng như nhu cầu tổ chức lại không gian
kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Đây được xem là bước chuyển cần thiết nhằm
thiết lập mô hình quản trị phù hợp với quy mô phát triển, mức độ liên kết và
vai trò ngày càng gia tăng của địa phương trong tổng thể nền kinh tế quốc gia.
Trước đó, Hội đồng thẩm định
liên ngành khi xem xét đề án công nhận Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I cũng
đánh giá địa phương này giữ vai trò cửa ngõ kết nối liên vùng, liên quốc gia và
quốc tế. Đồng Nai hiện nằm trong nhóm địa phương có quy mô GRDP dẫn đầu cả
nước, đồng thời là trung tâm công nghiệp, xuất khẩu và logistics quan trọng.
Bên cạnh đó, địa phương này
sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược với nhiều dự án quy mô lớn, như Cảng hàng không quốc tế Long Thành - công trình được xác định có vai trò động lực
quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đồng thời, tỉnh sở hữu mạng
lưới cao tốc, quốc lộ, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị và các tuyến vành
đai liên vùng đang và sẽ được đầu tư đồng bộ.
Với lợi thế về vị trí địa lý
và tiềm năng phát triển, Đồng Nai được kỳ vọng trở thành trung tâm kết nối kinh
tế, logistics và giao thương quốc tế của khu vực phía Nam, vùng Đông Nam Bộ,
đồng thời đóng vai trò hỗ trợ, chia sẻ chức năng với TP. Hồ Chí Minh.
Trước
đó, ngày 14/4 vừa qua, tại phiên họp thứ nhất xem xét tờ trình của Chính phủ về
việc thành lập các đơn vị hành chính cấp phường, thành lập thành phố Đồng Nai
và các cơ quan tư pháp tương ứng, Ủy ban Thường
vụ Quốc hội đã tán thành việc trình Quốc hội ban hành nghị quyết về thành
lập thành phố Đồng Nai ngay tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.
Trung
tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa vừa ban hành thông báo
số 1059/TN-TTTPQĐ-CNBH về chủ trương thu hồi đất thực hiện công tác bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên đến Trung tâm
hành chính tỉnh và Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.
Dự án có
tổng chiều dài toàn tuyến 44,6km, đi qua các phường, xã Trấn Biên, Biên Hòa,
Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước, An Phước, Nhơn Trạch, Long Thành. Tổng diện
tích sử dụng đất khoảng 192,5h a (chưa bao gồm các vị trí TOD).
Trong tháng 4/2026, Trung tâm
phát triển Quỹ đất chi nhánh Biên Hòa sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan
và UBND các phường Trấn Biên, Biên Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam
Phước tổ chức khảo sát thực địa, thu thập số liệu về đất đai, nhà ở, vật kiến
trúc, cây trồng, các trường học, cơ sở tôn giáo, các công ty, xí nghiệp, nhà máy...
thuộc diện thu hồi đất làm cơ sở dự ước tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tái
định cư đối với dự án.