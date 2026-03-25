Thứ Năm, 26/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Thiên Di

25/03/2026, 12:01

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai trong những tháng đầu năm 2026 còn chậm so với kế hoạch, UBND tỉnh đã có văn bản nhắc nhở 8 chủ đầu tư, yêu cầu khẩn trương triển khai, tăng tốc giải ngân trong thời gian tới...

Ảnh minh họa.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 4278/UBND-KTNS gửi 8 chủ đầu tư trên địa bàn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, đến nay có 8 đơn vị chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2026, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành, Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng, Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, UBND xã Tà Lài, UBND xã Định Quán, UBND xã Trị An và UBND phường Tân Triều. Việc chậm giải ngân cho thấy công tác tổ chức thực hiện còn thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở lần 1 đối với 8 đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm và khẩn trương tập trung chỉ đạo.

Các chủ đầu tư được yêu cầu triển khai ngay việc giải ngân, bảo đảm phát sinh khối lượng và thực hiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; đồng thời, xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ cụ thể gửi Sở Tài chính trong tháng 3/2026. Bên cạnh đó, cần chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực hiện. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không có chuyển biến, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Năm 2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 27.000 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 3/2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 3,7% kế hoạch.

Theo đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2026 ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu do trong tháng 1/2026, các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (được phép kéo dài đến hết ngày 31/1/2026).

Sang tháng 2/2026, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên tiến độ giải ngân tiếp tục bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện để triển khai giải ngân.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định công bố danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn. Việc công bố được thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại Điều 15 Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh có 3 khu vực đô thị loại II và 19 khu vực đô thị loại III.

Từ khóa:

chủ đầu tư Đồng Nai dự án giải ngân vốn đầu tư công 2026 hạ tầng tình hình giải ngân vốn đầu tư công

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tăng 43 điểm, thị trường vẫn trong giai đoạn dò đáy?

Chứng khoán

2

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.000 tỷ đồng trước thềm rà soát nâng hạng

Chứng khoán

3

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Thế giới

4

Nhà đầu tư có sẵn tài sản mã hóa trên sàn quốc tế mới được giao dịch tại sàn Việt Nam

Kinh tế số

5

Cảnh báo virus GlassWorm "đe dọa" chuỗi cung ứng phần mềm toàn cầu

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy