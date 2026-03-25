Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai trong những tháng đầu năm 2026 còn chậm so với kế hoạch, UBND tỉnh đã có văn bản nhắc nhở 8 chủ đầu tư, yêu cầu khẩn trương triển khai, tăng tốc giải ngân trong thời gian tới...

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 4278/UBND-KTNS gửi 8 chủ đầu tư trên địa bàn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo đó, đến nay có 8 đơn vị chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao năm 2026, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành, Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng, Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, UBND xã Tà Lài, UBND xã Định Quán, UBND xã Trị An và UBND phường Tân Triều. Việc chậm giải ngân cho thấy công tác tổ chức thực hiện còn thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn tỉnh.

Để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở lần 1 đối với 8 đơn vị chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm và khẩn trương tập trung chỉ đạo.

Các chủ đầu tư được yêu cầu triển khai ngay việc giải ngân, bảo đảm phát sinh khối lượng và thực hiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; đồng thời, xây dựng kế hoạch, cam kết tiến độ cụ thể gửi Sở Tài chính trong tháng 3/2026. Bên cạnh đó, cần chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không để kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực hiện. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không có chuyển biến, UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Năm 2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 27.000 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 3/2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 1.000 tỷ đồng, đạt hơn 3,7% kế hoạch.

Theo đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2026 ở mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu do trong tháng 1/2026, các chủ đầu tư tập trung giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (được phép kéo dài đến hết ngày 31/1/2026).

Sang tháng 2/2026, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên tiến độ giải ngân tiếp tục bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa đủ điều kiện để triển khai giải ngân.