Đồng Nai nhắc nhở 8 đơn vị chậm thực hiện giải ngân vốn đầu tư công

UBND
tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Văn bản số 4278/UBND-KTNS gửi 8 chủ đầu tư trên địa
bàn thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư
công năm 2026.
Theo
đó, đến nay có 8 đơn vị chưa thực hiện giải ngân kế hoạch vốn được giao năm
2026, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành, Ban
Quản lý dự án khu vực Bù Đăng, Ban Quản lý dự án khu vực Bình Long, UBND xã Tà
Lài, UBND xã Định Quán, UBND xã Trị An và UBND phường Tân Triều. Việc chậm giải
ngân cho thấy công tác tổ chức thực hiện còn thiếu quyết liệt, ảnh hưởng đến tiến
độ chung của toàn tỉnh.
Để
bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở lần 1 đối với 8 đơn vị chủ đầu tư chưa thực
hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Đồng thời, yêu cầu người đứng đầu các đơn
vị trực tiếp chịu trách nhiệm và khẩn trương tập trung chỉ đạo.
Các
chủ đầu tư được yêu cầu triển khai ngay việc giải ngân, bảo đảm phát sinh khối
lượng và thực hiện giải ngân trong thời gian sớm nhất; đồng thời, xây dựng kế hoạch,
cam kết tiến độ cụ thể gửi Sở Tài chính trong tháng 3/2026. Bên cạnh đó, cần chủ
động xử lý hoặc đề xuất xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, không để kéo
dài.
Chủ
tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực
hiện. Trường hợp tiếp tục chậm trễ, không có chuyển biến, UBND tỉnh sẽ xem xét
trách nhiệm và xử lý theo quy định.
Năm
2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 27.000 tỷ đồng. Tính đến giữa
tháng 3/2026, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được giải ngân là hơn 1.000
tỷ đồng, đạt hơn 3,7% kế hoạch.
Theo
đánh giá, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong quý 1/2026 ở
mức thấp. Nguyên nhân chủ yếu do trong tháng 1/2026, các chủ đầu tư tập trung
giải ngân kế hoạch vốn năm 2025 (được phép kéo dài đến hết ngày 31/1/2026).
Sang
tháng 2/2026, trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nên tiến độ giải ngân tiếp tục bị
ảnh hưởng. Bên cạnh đó, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư,
chưa đủ điều kiện để triển khai giải ngân.
UBND tỉnh Đồng Nai vừa
ban hành quyết định công bố danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt
trình độ phát triển đô thị đối với các đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn. Việc công bố được thực hiện
theo quy định chuyển tiếp tại Điều 15 Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày
24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.
Theo đó, trên địa bàn tỉnh
có 3 khu vực đô thị loại II và 19 khu vực đô thị loại III.