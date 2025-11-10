Đồng Nai thu từ đấu giá đất năm 2025 dự kiến cao hơn 50% so với kế hoạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 11/11/2025
Thiên Di
10/11/2025, 16:08
Trong hai tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai dự sẽ tổ chức đấu giá nhiều khu lớn, qua đó, dự kiến nâng tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 lên gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, trong tháng 11 này, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) với giá dự kiến khoảng 9.500 tỷ đồng.
Tiếp đó, trong tháng 12, Trung tâm sẽ đấu giá thêm 5 khu đất lớn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng giá khởi điểm hơn 14.800 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để đưa 2 khu đất khác ra đấu giá với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.
Nếu các phiên đấu giá này thành công, nguồn thu từ đấu giá đất trong hai tháng cuối năm có thể đạt ít nhất 25.200 tỷ đồng. Cộng với kết quả từ 3 khu đất đã đấu giá thành công trước đó, tổng số thu từ đấu giá đất năm 2025 của Đồng Nai ước đạt gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% mục tiêu mà Tỉnh ủy giao.
Theo kế hoạch, năm 2025 UBND tỉnh được giao chỉ tiêu thu 21.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Sau nhiều chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư, đến nay, nhiều khu đất lớn đã sẵn sàng đưa ra đấu giá.
Trong tháng 12, Trung tâm sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa ra đấu giá quyền sử dụng 5 khu đất để thực hiện các dự án, gồm: Khu đô thị - thương mại - dịch vụ hỗn hợp 51,6 ha tại phường Trấn Biên (nằm trong đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1); Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề Phước An (hơn 102 ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch); cùng các khu đất thu hồi của Công ty Đồng Tiến (2,7 ha, phường Tam Hiệp), Công ty Xăng dầu Đồng Nai (1,9 ha) và Tập đoàn Tân Mai (14 ha, phường Trấn Biên). Nguồn thu từ các dự án này sẽ được bổ sung cho đầu tư công, phát triển hạ tầng và phúc lợi xã hội.
Trước đó, tại cuộc họp giao ban ngành Tài chính ngày 21/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phấn đấu đạt tối thiểu 14.300 tỷ đồng thu từ đấu giá đất trong năm nay.
Còn tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 1/11/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác tổ chức đấu giá các khu đất theo kế hoạch đã ban hành, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng của tỉnh. Thông qua công tác đấu giá, các khu đất được sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và thương mại - dịch vụ. Hoạt động này tạo nguồn lực để tái đầu tư phát triển hạ tầng, tạo động lực để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm nay và các năm tiếp theo.
Theo số liệu từ Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 25/10/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản thu từ nhà và đất đã vượt mốc 6.000 tỷ đồng, tăng 73,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện nay, các địa phương đang xây dựng Bảng giá đất để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), việc xác định giá đất, hoàn thiện khung pháp lý về đất đai, bảo đảm minh bạch và phản ánh đúng giá trị quyền sử dụng đất là rất cần thiết nhưng phải được thực hiện một cách thận trọng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo ý kiến chuyên gia, để xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị cần chuyển từ tư duy “quy hoạch cho từng đô thị” sang “quy hoạch cho hệ thống đô thị”, bảo đảm tính liên kết vùng, tính mở cùng khả năng thích ứng trong bối cảnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi năng lượng…
Vấn đề giá đất đang là chủ đề thu hút sự quan tâm sâu sắc của dư luận xã hội, nhất là sau khi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố có dự thảo tờ trình về việc xây dựng Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, trong đó mức giá dự kiến tăng gấp nhiều lần so với bảng giá đất hiện hành.
Theo dự thảo Bảng giá đất áp dụng cho năm 2026, dự kiến giá đất ở tại Hà Nội sẽ tăng từ 2 – 26% tuỳ từng khu vực, cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2. Với mức tăng này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ tác động dây chuyền đến thị trường bất động sản, đẩy giá nhà ở lên “tầm cao mới”.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Kinh tế xanh
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: