Đồng Nai thu từ đấu giá đất năm 2025 dự kiến cao hơn 50% so với kế hoạch

Trong hai tháng cuối năm, tỉnh Đồng Nai dự sẽ tổ chức đấu giá nhiều khu lớn, qua đó, dự kiến nâng tổng thu từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 lên gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% so với chỉ tiêu Tỉnh ủy giao…

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, trong tháng 11 này, tỉnh sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng khu đất thực hiện Dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí núi Chứa Chan (huyện Xuân Lộc) với giá dự kiến khoảng 9.500 tỷ đồng.

Tiếp đó, trong tháng 12, Trung tâm sẽ đấu giá thêm 5 khu đất lớn theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng giá khởi điểm hơn 14.800 tỷ đồng. Đồng thời, đơn vị đang hoàn tất thủ tục để đưa 2 khu đất khác ra đấu giá với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Nếu các phiên đấu giá này thành công, nguồn thu từ đấu giá đất trong hai tháng cuối năm có thể đạt ít nhất 25.200 tỷ đồng. Cộng với kết quả từ 3 khu đất đã đấu giá thành công trước đó, tổng số thu từ đấu giá đất năm 2025 của Đồng Nai ước đạt gần 32.000 tỷ đồng, vượt hơn 50% mục tiêu mà Tỉnh ủy giao.

Theo kế hoạch, năm 2025 UBND tỉnh được giao chỉ tiêu thu 21.000 tỷ đồng từ đấu giá quyền sử dụng đất. Sau nhiều chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp giữa các sở, ngành trong việc tháo gỡ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư, đến nay, nhiều khu đất lớn đã sẵn sàng đưa ra đấu giá.

Trong tháng 12, Trung tâm sẽ hoàn thành các thủ tục pháp lý để đưa ra đấu giá quyền sử dụng 5 khu đất để thực hiện các dự án, gồm: Khu đô thị - thương mại - dịch vụ hỗn hợp 51,6 ha tại phường Trấn Biên (nằm trong đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1); Khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề Phước An (hơn 102 ha, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch); cùng các khu đất thu hồi của Công ty Đồng Tiến (2,7 ha, phường Tam Hiệp), Công ty Xăng dầu Đồng Nai (1,9 ha) và Tập đoàn Tân Mai (14 ha, phường Trấn Biên). Nguồn thu từ các dự án này sẽ được bổ sung cho đầu tư công, phát triển hạ tầng và phúc lợi xã hội.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban ngành Tài chính ngày 21/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất phấn đấu đạt tối thiểu 14.300 tỷ đồng thu từ đấu giá đất trong năm nay.

Còn tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 1/11/2025 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND và UBND tỉnh tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh công tác tổ chức đấu giá các khu đất theo kế hoạch đã ban hành, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng của tỉnh. Thông qua công tác đấu giá, các khu đất được sớm đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần hoàn thiện hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư và thương mại - dịch vụ. Hoạt động này tạo nguồn lực để tái đầu tư phát triển hạ tầng, tạo động lực để tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm nay và các năm tiếp theo.