Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam: Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2026 tại Hà Nội với sự tham dự của 600 đại biểu đại diện hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Đại hội sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng về phương hướng hoạt động, sửa đổi Điều lệ Hội và các nhiệm vụ đột phá nhằm phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong giai đoạn mới...

Ngày 28/5/2026, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành sau Đại hội XIV của Đảng và Đại hội lần thứ XI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Dù mới đi qua nửa chặng đường nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực với 16/18 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ; nhiều cơ chế, chính sách quan trọng được tham mưu, đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nội dung, phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới theo hướng dẫn dắt, hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên và thúc đẩy phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Bà Bùi Thị Thơm: "Phương thức hoạt động của Hội tiếp tục đổi mới theo hướng dẫn dắt, hỗ trợ và đồng hành cùng nông dân". Ảnh: Chu Khôi.

Bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh: "Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”, hướng tới mục tiêu xây dựng Hội vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới".

Thông tin về đại hội, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, thành phố Hà Nội với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam, với sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước.

Trong tổng số đại biểu tham dự, có 66 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII và 534 đại biểu chỉ định. Đại hội cũng có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam cùng đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành ủy, doanh nghiệp và cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

HƯỚNG TỚI ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII; dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng thời quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2026 - 2031 và bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Theo chương trình dự kiến, trong ngày làm việc đầu tiên (ngày 7/6), các đại biểu sẽ đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi tiến hành các nội dung của Đại hội.

Đại hội sẽ bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình và quy chế làm việc; trình bày các báo cáo, tờ trình sửa đổi Điều lệ Hội; tổ chức thảo luận tại các trung tâm thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Ngày làm việc thứ hai (ngày 8/6) sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm như báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham luận của các đại biểu; phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới và Nghị quyết Đại hội.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Đại hội lần này là việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam nhằm phù hợp với chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị và những quy định mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2025. Theo đó, Điều lệ Hội được cập nhật, bổ sung cụm từ “trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” và “góp phần xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhằm khẳng định rõ vị trí, vai trò của Hội trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, nhiều nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy cũng được điều chỉnh theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Điều lệ sửa đổi lược bỏ các nội dung liên quan đến cấp huyện, thay thế khái niệm “tổ chức cơ sở Hội” bằng “Hội Nông dân cấp xã”, đồng thời điều chỉnh quy định về việc thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ các cấp nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Đại hội IX Hội Nông dân Việt Nam cũng xác định rõ phương hướng nhiệm kỳ 2026 - 2031 là xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Theo định hướng đề ra, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục tinh gọn bộ máy, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng lấy hội viên, nông dân làm trung tâm. Các hoạt động của Hội sẽ hướng mạnh về cơ sở, gắn với lợi ích thiết thực của nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và xây dựng thương hiệu nông sản.