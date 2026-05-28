PETROVIETNAM mời thầu lô dầu khí mở trên thềm lục địa - Lô 17

Đây là dịp để các nhà đầu tư có thể tiếp cận, lựa chọn cơ hội đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí tại một trong những lô dầu khí tiềm năng thuộc bể trầm tích Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam.

Thông tin chính về vòng đấu thầu:

Phạm vi đấu thầu: Lô 17, bể trầm tích Cửu Long, thềm lục địa Việt Nam.

Đăng ký dự thầu: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 01 tháng 6 năm 2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 15 tháng 6 năm 2026.

Tham khảo tài liệu: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2026 đến 16 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2026

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 03 tháng 8 năm 2026 đến 11 giờ 00 phút ngày 14 tháng 8 năm 2026.

Hạn cuối nộp hồ sơ dự thầu: 15 giờ 00 phút ngày 16 tháng 9 năm 2026 (theo giờ Hà Nội).

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Hướng dẫn đăng ký tham gia:

Các đối tác quan tâm vui lòng gửi thư bày tỏ quan tâm (EOI) về địa chỉ:

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) (Địa chỉ: 18 Láng Hạ, Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam)

Người nhận: Ông Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò - Khai thác Dầu khí

Email: minhvd@pvn.vn

Điện thoại: + 84 24 3825 2526 (máy lẻ: 6717)

Fax: + 84 24 3826 5942

Sau khi nhận được EOI, PETROVIETNAM sẽ cung cấp tài liệu liên quan và hướng dẫn chi tiết về quy trình tham gia đấu thầu.