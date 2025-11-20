Đồng Nai dự kiến khánh thành, khởi công đồng loạt 22 dự án vào ngày 19/12

Tỉnh Đồng Nai dự kiến đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật đối với 22 dự án vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ngày Toàn quốc kháng chiến…

Theo kế hoạch, để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Ngày Toàn quốc kháng chiến, vào ngày 19/12/2025, trên cả nước sẽ tổ chức khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị để nghe báo cáo công tác chuẩn bị lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa trên địa bàn tỉnh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại buổi họp, theo đề xuất của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật đối với 22 dự án. Trong đó, thực hiện khánh thành 2 dự án; khởi công 17 dự án và thông xe kỹ thuật 3 dự án.

Sở Xây dựng đưa ra 2 phương án thông tin, tuyên truyền lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, trong đó đề xuất lựa chọn phương án 2, thực hiện cầu truyền hình tại 4 dự án để báo cáo Bộ Xây dựng tổng hợp, đưa vào kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật các dự án trên địa bàn tỉnh vào ngày 19/12 phải chu đáo, kỹ lưỡng. Qua đó, tạo sự tác động lan tỏa, tạo khí thế thi đua đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số trong năm 2025.

Đồng thời, thể hiện quyết tâm của tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với tiến độ hoàn thành các dự án cũng như khí thế thi đua, hành động, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà giao Sở Xây dựng rà soát, làm việc với các đơn vị chủ đầu tư để bổ sung danh sách các công trình, dự án đủ điều kiện tổ chức lễ khánh thành, khởi công, thông xe kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 21/11/2025 để đăng ký với Bộ Xây dựng trên tinh thần “không bỏ sót” dự án nào.

Các công trình, dự án phải có tính tiêu biểu ở các lĩnh vực mà tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực hiện như: du lịch, phát triển khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, đô thị, tái định cư, nhà ở xã hội.