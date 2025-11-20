Lấy ý kiến điều chỉnh vùng nước cảng biển địa phận Đồng Nai

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về một dự thảo thông tư công bố vùng nước cảng biển khu vực địa phận tỉnh Đồng Nai, một phần vùng nước cảng biển trên sông Đồng Nai thuộc địa phận TP.Hồ Chí Minh và khu vực thuộc quản lý của Cảng vụ Đồng Nai.

Dự thảo thông tư mới này nhằm tăng cường sử dụng hiệu quả hạ tầng hàng hải và thay thế Thông tư số 14/2019/TT-BGTVT ngày 24/4/2019.

Dự thảo thông tư mới nhằm phù hợp công tác tổ chức, giám sát xây dựng, phát triển hệ thống cảng biển theo địa giới hành chính (sau sáp nhập) để thống nhất trong công tác quản lý bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các cơ quan nhà nước.

Theo Thông tư 14/2019, vùng nước cảng biển Đồng Nai bao gồm: Vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Thị Vải, vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Lòng Tàu và sông Nhà Bè, vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Đồng Nai; và vùng nước cảng biển Bình Dương.

Trong đó, phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai gồm:

Phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Thị Vải: Được giới hạn từ đường vĩ tuyến 10°38’45” N (trùng với đường điện cao thế hiện hữu vượt qua hai bờ sông Thị Vải) chạy dọc theo hai bờ sông về phía thượng lưu đến đường kinh tuyến 106°59’12”E, cách mép bến cảng chuyên dụng Vedan Phước Thái 3.800 m (về phía thượng lưu).

Phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Lòng Tàu và sông Nhà Bè: Được giới hạn bởi đường thẳng vuông góc với mép phải tuyến luồng hàng hải sông Lòng Tàu tại điểm nhô ra xa nhất của bờ bên phải ngã ba sông Đồng Tranh và sông Lòng Tàu, chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Đồng Nai và mép tuyến luồng hàng hải sông Lòng Tàu - sông Nhà Bè về phía thượng lưu cách cảng Xăng dầu 186 một đoạn 200 m (về phía thượng lưu).

Phạm vi vùng nước cảng biển Đồng Nai tại khu vực sông Đồng Nai: Được giới hạn bởi đường thẳng nối liền điểm nhô ra xa nhất của tắc Thầy Bảy thuộc Cù lao Ông Cồn và điểm nhô ra xa nhất của xã Long Trường, chạy dọc theo hai bờ sông Đồng Nai về phía thượng lưu, cách cầu Đồng Nai 150 m (về phía hạ lưu) trừ phạm vi vùng nước cảng biển Bình Dương.

Phạm vi vùng nước cảng biển Bình Dương: Được giới hạn bởi đường thẳng vuông góc với mép trái tuyến luồng hàng hải sông Đồng Nai tại ranh giới giữa cảng Bình Dương thuộc tỉnh Bình Dương và cảng Xi măng Sài Gòn thuộc TP.Hồ Chí Minh, chạy dọc theo bờ sông phía tỉnh Bình Dương và mép tuyến luồng hàng hải sông Đồng Nai về phía thượng lưu cách cầu Đồng Nai 150 m (về phía hạ lưu).

Dự thảo thông tư mới, đề xuất bổ sung mở rộng phạm vi quản lý trên sông Gò Gia, đoạn từ ngã ba sông Đồng Tranh - Gò Gia chạy dọc theo sông Gò Gia về phía thượng lưu đến khu bến Phước An dài 7,5 km. Đề xuất bổ sung mở rộng phạm vi quản lý trên sông Thị Vải. Trên sông Đồng Tranh (phần bên phải luồng), bổ sung mở rộng phạm vi quản lý một đoạn khoảng 3,5 km từ tắc Ông Kèo đến ngã ba sông Đồng Tranh. Bổ sung mở rộng phạm vi quản lý khu nước trước bến thủy nội địa Huỳnh Kim Yến, bến thủy nội địa Song Thương.

Sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.Hồ Chí Minh lập TP.Hồ Chí Minh mới, phạm vi vùng nước cảng biển Bình Dương trên sông Đồng Nai thuộc TP.Hồ Chí Minh.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho biết, thời gian qua, hạ tầng cảng biển khu vực Đồng Nai, nhất là khu vực dọc các tuyến luồng sông Thị Vải, sông Lòng Tàu, sông Đồng Nai, khu vực tiếp giáp sông Nhà Bè phát triển mạnh cả về quy mô đầu tư và tiến độ triển khai. Nhiều dự án bến cảng đã đi vào hoạt động hay đang thi công, đang hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư nên có sự thay đổi thực tế về phạm vi vùng nước cần quản lý.

Cũng theo cơ quan này, hiện nay, các quy hoạch chuyên ngành đã bổ sung các khu vực hỗ trợ vận hành tàu thuyền như bến phao, khu neo chuyển tải, neo chờ và khu tránh trú bão tại khu vực. Trong đó, Quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng hàng hải, được xây dựng đồng bộ với hạ tầng bến cảng với nhiều điểm mới quan trọng.