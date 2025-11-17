Thứ Năm, 20/11/2025

Địa phương

Hà Nội sắp có tuyến cầu vượt sông Đáy

Phương Nhi

17/11/2025, 14:29

Tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy có chiều dài khoảng 2,6 km, sẽ tạo kết nối trực tiếp giữa tỉnh lộ 419 với đê Tả Đáy và mở ra hướng phát triển không gian đô thị, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội...

Tuyến cầu vượt sông Đáy có chiều dài khoảng 2,6 km.
Tuyến cầu vượt sông Đáy có chiều dài khoảng 2,6 km.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và đường giao thông hai bên cầu, tỷ lệ 1/500 tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình, thành phố Hà Nội.

Cụ thể, tuyến đường có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy, chiều dài khoảng 2,6 km.

Hướng tuyến phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa (cũ) được duyệt.

Cầu Lê Thanh là công trình cấp III; đường hai đầu cầu là đường cấp III đồng bằng; có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 21m gồm các thành phần: mặt cầu rộng 20m, lan can hai bên cầu 2x0,5m, chiều dài khoảng 320m, khoảng thông thủy cầu dài khoảng 241m.

Đường dẫn hai đầu cầu có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 21m gồm các thành phần bao gồm lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m (4 làn xe), lề đường hai bên rộng 2x3m, tổng chiều dài khoảng 2,3km.

Trong đó, đoạn đi qua khu vực dân cư phía Bắc đê Hữu Đáy (chiều dài khoảng 85m), mở rộng mặt cắt ngang với quy mô 39m để xây dựng đường gom dân sinh hai bên cầu, mỗi bên rộng 9m (gồm: lòng đường rộng 5,5m, vỉa hè phía dân cư rộng 3m và lề phía giáp chân cầu rộng 0,5m). Các đoạn tuyến đi qua khu vực đình Áng Hạ và chùa Lai Xá ở phía Đông tuyến đường, phạm vi xây dựng đường trùng ranh giới khu đất đình và chùa hiện có.

Các nút giao dọc theo tuyến là nút giao bằng, được xác định sơ bộ theo các quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức (cũ) được duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và các đường ngang giao cắt khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi xây dựng cầu và đường đầu cầu (chỉ giới đường đỏ) xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp trên bản vẽ.

UBND Thành phố giao UBND xã Hồng Sơn chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến được UBND Thành phố phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện và bàn giao hồ sơ phương án tuyến cho UBND xã Vân Đình để quản lý. Đồng thời, tổ chức cắm mốc giới đồng thời trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường,…

Từ khóa:

đầu tư Hà Nội hạ tầng Sông Đáy Tuyến cầu vượt sông Đáy Xây dựng cầu

VnEconomy