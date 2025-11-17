Hà Nội sắp có tuyến cầu vượt sông Đáy

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Phương Nhi
17/11/2025, 14:29
Tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy có chiều dài khoảng 2,6 km, sẽ tạo kết nối trực tiếp giữa tỉnh lộ 419 với đê Tả Đáy và mở ra hướng phát triển không gian đô thị, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Nam Hà Nội...
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 5622/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án tuyến cầu Lê Thanh vượt sông Đáy và đường giao thông hai bên cầu, tỷ lệ 1/500 tại các xã Hồng Sơn, Vân Đình, thành phố Hà Nội.
Cụ thể, tuyến đường có điểm đầu giao với tỉnh lộ 419, điểm cuối giao với đê Tả Đáy, chiều dài khoảng 2,6 km.
Hướng tuyến phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung xây dựng các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa (cũ) được duyệt.
Cầu Lê Thanh là công trình cấp III; đường hai đầu cầu là đường cấp III đồng bằng; có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 21m gồm các thành phần: mặt cầu rộng 20m, lan can hai bên cầu 2x0,5m, chiều dài khoảng 320m, khoảng thông thủy cầu dài khoảng 241m.
Đường dẫn hai đầu cầu có bề rộng mặt cắt ngang điển hình 21m gồm các thành phần bao gồm lòng đường xe chạy rộng 2x7,5m (4 làn xe), lề đường hai bên rộng 2x3m, tổng chiều dài khoảng 2,3km.
Trong đó, đoạn đi qua khu vực dân cư phía Bắc đê Hữu Đáy (chiều dài khoảng 85m), mở rộng mặt cắt ngang với quy mô 39m để xây dựng đường gom dân sinh hai bên cầu, mỗi bên rộng 9m (gồm: lòng đường rộng 5,5m, vỉa hè phía dân cư rộng 3m và lề phía giáp chân cầu rộng 0,5m). Các đoạn tuyến đi qua khu vực đình Áng Hạ và chùa Lai Xá ở phía Đông tuyến đường, phạm vi xây dựng đường trùng ranh giới khu đất đình và chùa hiện có.
Các nút giao dọc theo tuyến là nút giao bằng, được xác định sơ bộ theo các quy hoạch chung xây dựng huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức (cũ) được duyệt. Cụ thể sẽ được nghiên cứu bổ sung, xác định chính xác trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường và các đường ngang giao cắt khác được cấp thẩm quyền phê duyệt.
Phạm vi xây dựng cầu và đường đầu cầu (chỉ giới đường đỏ) xác định trên cơ sở tim đường quy hoạch, bề rộng mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy trực tiếp trên bản vẽ.
UBND Thành phố giao UBND xã Hồng Sơn chủ trì tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến được UBND Thành phố phê duyệt để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện và bàn giao hồ sơ phương án tuyến cho UBND xã Vân Đình để quản lý. Đồng thời, tổ chức cắm mốc giới đồng thời trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường,…
20:07, 14/11/2025
Chiều 17/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa VIII tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét các nội dung về công tác cán bộ và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sáng 18/11, tại kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh quan trọng thuộc thẩm quyền, trong đó ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỉ lệ phiếu thuận 100%.
Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, Nghệ An chủ động tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư công, dồn nguồn lực về cấp tỉnh để đảm bảo điều hành đồng bộ. Việc chuyển dịch này được kỳ vọng giải quyết điểm nghẽn và tăng hiệu quả sử dụng vốn...
TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực phát triển hệ thống đường sắt đô thị, mục tiêu hoàn thành 6 tuyến đường sắt đô thị vào năm 2030. Thành phố đang đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng mở ra những triển vọng lớn…
Năm 2025, kinh tế Thanh Hóa đang tăng tốc mạnh mẽ, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Thanh Hóa dự kiến tăng trên 15% so với năm trước. Đây là một kết quả ấn tượng, phản ánh rõ nét sự phục hồi và phát triển năng động của tỉnh.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: