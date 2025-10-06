Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Kinh tế số

Đồng Nai sẽ lập quy hoạch Khu đổi mới sáng tạo 300ha

Minh Hà

06/10/2025, 13:21

Đồng Nai đã triển khai Khu công nghệ thông tin tập trung rộng hơn 100ha tại huyện Long Thành (cũ). Tỉnh cũng đang làm thủ tục quy hoạch chi tiết Khu đổi mới sáng tạo diện tích 300ha tại xã Bình An…

Hai Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai: ông Võ Hoàng Khai và ông Nguyễn Minh Quang cùng chủ trì họp báo sự kiện Techfest Đồng Nai 2025.
Hai Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai: ông Võ Hoàng Khai và ông Nguyễn Minh Quang cùng chủ trì họp báo sự kiện Techfest Đồng Nai 2025.

Tại buổi họp báo thông tin về chuỗi sự kiện “Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2025” (Techfest Đồng Nai 2025), ông Nguyễn Minh Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai, cho biết Techfest Đồng Nai 2025 mang chủ đề: "Đường băng sáng tạo - Đồng Nai cất cánh", diễn ra từ ngày 8 - 10/10/2025 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Techfest Đồng Nai 2025 nhằm chào mừng các sự kiện: Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10), Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 cùng các sự kiện chính trị xã hội quan trọng khác của tỉnh.

Theo ông Nguyễn Minh Quang, ngày hội Techfest Đồng Nai 2025 có hơn 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghệ, giải pháp sáng tạo, sản phẩm OCOP và dự kiến thu hút khoảng 1.500 đại biểu, khách mời tham dự. Qua đó, tạo cơ hội kết nối, giao lưu giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Trong những ngày diễn ra sự kiện, sẽ có nhiều hội thảo chuyên đề, quan trọng như: Hội nghị thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì một Đồng Nai phát triển bền vững; Hội nghị, hội thảo về thúc đẩy liên kết giữa 4 chủ thể: Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư; Hội thảo về kết nối cung - cầu công nghệ, thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ và gọi vốn đầu tư cho các dự án khởi nghiệp; Hội thảo về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa và lộ trình thực hành ESG (môi trường, xã hội và quản trị).

Tại buổi họp, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai cũng thông tin về Khu công nghệ thông tin tập trung hơn 100ha (huyện Long Thành trước đây) đang làm thủ tục quy hoạch chi tiết và cho chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đổi mới sáng tạo 300ha (xã Bình An), nhằm tạo cú hích để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các dự án khoa học, công nghệ.

Theo Ban tổ chức, Techfest Đồng Nai 2025 sẽ là nơi ghi nhận những thành tựu khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam. Đồng thời mang lại một diễn đàn hiệu quả, kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển vùng Đông Nam bộ thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.

chuyển đổi số đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ Techfest Đồng Nai 2025

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy