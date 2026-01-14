Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục mua bán nhà ở xã hội

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 14/01/2026
Hoàng Bách
14/01/2026, 07:00
Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ, đúng giấy tờ, hạn chế việc bổ sung, đi lại nhiều lần và chỉ ký hợp đồng khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ…
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa thông báo yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra trật tự, công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân.
Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, các chủ đầu tư phải kiểm tra kỹ lưỡng từng hồ sơ theo đúng mẫu quy định; đồng thời, hướng dẫn đầy đủ để người dân chuẩn bị các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội, hạn chế việc phải bổ sung, đi lại nhiều lần. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.
Đối với các dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành để đưa dự án vào kinh doanh theo kế hoạch. Với các dự án dự kiến đưa vào kinh doanh, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.
Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, các chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư; lắp đặt biển hướng dẫn, bố trí lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng nhằm tránh tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Đồng thời, cần xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận.
Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải kịp thời thông báo công khai tại các điểm tiếp nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm tất cả các đối tượng đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
Sở Xây dựng khuyến khích các chủ đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tiếp nhận hồ sơ, như tiếp nhận trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online…, qua đó, giảm tải lượng người đến giao dịch trực tiếp và nâng cao tính minh bạch.
Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi danh sách người mua về Sở Xây dựng và UBND cấp xã - nơi có dự án để cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và địa phương, phục vụ công tác hậu kiểm, phòng ngừa việc trùng lặp đối tượng.
Đối với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan để tránh bị lợi dụng, trục lợi; đồng thời, tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội qua các kênh chính thống. Người dân chỉ làm việc trực tiếp theo hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư, tuyệt đối không mua bán thông qua “cò mồi”, môi giới, hoặc tin vào các thông tin về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.
Người nộp hồ sơ cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ tại điểm tiếp nhận, giữ trật tự, không chen lấn, xô đẩy; kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đăng ký, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và không nhờ người khác đứng tên thay.
Nhu cầu về nhà ở cho người lao động, chuyên gia, kỹ sư tại Hải Phòng đang tăng mạnh nhờ những thay đổi khi thành phố này đang là một trong những địa phương thu hút đầu tư sản xuất, logistics và công nghiệp mạnh nhất miền Bắc; dòng vốn FDI liên tục mở rộng tại các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tràng Duệ, Đình Vũ - Cát Hải…
Thời gian qua, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án, các đối tượng xấu đã tung tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách, gây hoang mang trong nhân dân, kích động khiếu kiện, tụ tập đông người. Trước thực tế đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những thông tin chưa được kiểm chứng để không bị lôi kéo….
Việc triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội đã giúp xử lý nhiều dự án, đất đai tồn đọng kéo dài. Đến nay có 5.203 dự án được tháo gỡ hoặc xác định hướng tháo gỡ. Trên cơ sở đó, Chính phủ đang tiếp tục khơi thông các “điểm nghẽn”, tạo dư địa cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới...
Phát biểu tại Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (ngày 13/1), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nêu rõ mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại, nhất là chung cư xuống mức hợp lý, phù hợp sự phát triển chung của đất nước; Kiểm soát tín dụng vào các động lực tăng trưởng kinh tế và có chính sách quản lý rủi ro với tín dụng vào bất động sản.
Đầu năm 2026, dự án Hacom Tower tại trung tâm thành phố Phan Rang (cũ) chính thức được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận đủ điều kiện mở bán. Đồng thời, hợp đồng mua bán đã được phê duyệt và tiến độ xây dựng thực tế đã lên đến tầng 4-5.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: