Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghiêm thủ tục mua bán nhà ở xã hội

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được yêu cầu thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán theo quy định. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ, đúng giấy tờ, hạn chế việc bổ sung, đi lại nhiều lần và chỉ ký hợp đồng khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ mua, bán nhà ở xã hội trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa thông báo yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng trình tự, thủ tục mua bán nhà ở xã hội theo quy định pháp luật, nhằm bảo đảm quá trình tiếp nhận hồ sơ diễn ra trật tự, công khai, minh bạch và thuận lợi cho người dân.

Theo đó, khi tiếp nhận hồ sơ của khách hàng, các chủ đầu tư phải kiểm tra kỹ lưỡng từng hồ sơ theo đúng mẫu quy định; đồng thời, hướng dẫn đầy đủ để người dân chuẩn bị các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội, hạn chế việc phải bổ sung, đi lại nhiều lần. Chủ đầu tư chỉ được ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội khi hồ sơ của khách hàng đã đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

Đối với các dự án đã khởi công và đang triển khai xây dựng, chủ đầu tư cần tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành để đưa dự án vào kinh doanh theo kế hoạch. Với các dự án dự kiến đưa vào kinh doanh, chủ đầu tư có trách nhiệm công khai đầy đủ thông tin về dự án đang triển khai trên địa bàn, tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.

Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, các chủ đầu tư phải bố trí nhiều điểm tiếp nhận, phân chia theo khung giờ, ngày hoặc theo khu vực dân cư; lắp đặt biển hướng dẫn, bố trí lực lượng hỗ trợ điều tiết, phân luồng nhằm tránh tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm. Đồng thời, cần xây dựng phương án dự phòng trong trường hợp số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận.

Trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ, chủ đầu tư phải kịp thời thông báo công khai tại các điểm tiếp nhận trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm tất cả các đối tượng đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Sở Xây dựng khuyến khích các chủ đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tiếp nhận hồ sơ, như tiếp nhận trực tuyến, xếp hàng điện tử, phát hồ sơ online…, qua đó, giảm tải lượng người đến giao dịch trực tiếp và nâng cao tính minh bạch.

Sau khi ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội, chủ đầu tư có trách nhiệm gửi danh sách người mua về Sở Xây dựng và UBND cấp xã - nơi có dự án để cập nhật lên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và địa phương, phục vụ công tác hậu kiểm, phòng ngừa việc trùng lặp đối tượng.

Đối với người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, cần chủ động tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan để tránh bị lợi dụng, trục lợi; đồng thời, tiếp cận thông tin về các dự án nhà ở xã hội qua các kênh chính thống. Người dân chỉ làm việc trực tiếp theo hướng dẫn của cán bộ, nhân viên của chủ đầu tư, tuyệt đối không mua bán thông qua “cò mồi”, môi giới, hoặc tin vào các thông tin về “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

Người nộp hồ sơ cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ tại điểm tiếp nhận, giữ trật tự, không chen lấn, xô đẩy; kê khai trung thực và chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ đăng ký, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và không nhờ người khác đứng tên thay.