Đông Tăng Long từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị, nâng chuẩn môi trường sống tại phía Đông TP.HCM

Sự chỉn chu trong từng giai đoạn phát triển đang mang lại góc nhìn hoàn toàn mới về một đại đô thị sống động. Nơi đây, sự hài hòa giữa hạ tầng kỹ thuật và môi trường sinh thái tự nhiên trở thành điểm tựa bền vững, mở ra không gian an cư chất lượng và gia tăng giá trị theo thời gian cho cộng đồng cư dân.
Sở hữu quy mô lớn 159,36 ha, Khu đô thị Đông Tăng Long được quy hoạch bài bản để trở thành một không gian sống đồng bộ và dài hạn cho cư dân tại khu vực phía Đông TP.HCM. Dự án định hình một không gian đô thị hoàn chỉnh với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, các phân khu chức năng được sắp xếp khoa học bao gồm các phân khu nhà ở, quỹ đất giáo dục, khu thương mại - dịch vụ cùng hệ thống không gian cộng đồng.
Điểm nhấn nổi bật trong không gian đô thị là hệ thống công viên và hồ cảnh quan Hạc Cầm với quy mô gần 20 ha, bao gồm khoảng 7 ha mặt nước. Khoảng mở tự nhiên này đóng vai trò là “trái tim xanh” của khu vực, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe, thư giãn và sinh hoạt ngoài trời cho toàn thể cư dân.
Quá trình hoàn thiện liên tục các hạng mục cảnh quan cùng hạ tầng kỹ thuật đang từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân. Sự chuyển mình này không chỉ tạo ra một môi trường sinh hoạt trong lành, khoáng đạt với đầy đủ tiện nghi, mà còn đặt nền móng vững chắc cho diện mạo của một khu đô thị hiện đại.
Sự phát triển của một khu đô thị quy mô lớn luôn gắn liền với năng lực và tầm nhìn dài hạn của chủ đầu tư. Đồng hành cùng quá trình phát triển Đông Tăng Long là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) - doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, với hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển nhà ở và kiến tạo đô thị. Bề dày kinh nghiệm cùng năng lực triển khai các dự án đô thị là nền tảng để HUD từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một không gian sống đồng bộ, hiện đại và gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.
Hơn ba thập kỷ phát triển, HUD đã tham gia phát triển nhiều khu đô thị trên cả nước, tích lũy kinh nghiệm từ quy hoạch, đầu tư hạ tầng đến tổ chức không gian sống theo hướng đồng bộ. Qua từng dự án, năng lực của doanh nghiệp không chỉ được thể hiện ở quy mô triển khai, mà còn ở quá trình hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và diện mạo đô thị theo định hướng dài hạn.
Nền tảng kinh nghiệm đó tiếp tục được phát huy tại Đông Tăng Long khi HUD bước vào giai đoạn mới với kế hoạch chỉnh trang, nâng cấp hệ thống cảnh quan. Các hạng mục công cộng, mảng xanh và hạ tầng kỹ thuật được định hướng rà soát, đầu tư đồng bộ, qua đó từng bước tạo diện mạo khang trang và hiện đại hơn cho toàn khu.
Với một khu đô thị có quy mô lớn như Đông Tăng Long, quá trình nâng cấp không chỉ tạo thay đổi về diện mạo mà còn góp phần hoàn thiện chất lượng không gian sống trên tổng thể. Khi hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan tiếp tục được đầu tư, Đông Tăng Long có thêm nền tảng để phát huy giá trị của một khu đô thị được quy hoạch bài bản, hướng tới môi trường sống ổn định và lâu dài cho cộng đồng cư dân.
Giá trị thực của một không gian an cư không chỉ đến từ quy hoạch bên trong, mà còn được cộng hưởng từ hệ sinh thái tiện ích đa lớp và mạng lưới giao thông xung quanh. Tại Đông Tăng Long, sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà ở, không gian xanh mặt nước của công viên - hồ cảnh quan Hạc Cẩm cùng hệ thống tiện ích toàn diện tạo nên một môi trường sống đồng bộ.
Nhịp sống hằng ngày của cư dân được đáp ứng thuận lợi nhờ hệ thống giáo dục liên cấp từ mầm non đến trung học phổ thông. Cư dân không phải di chuyển xa để tìm kiếm các dịch vụ thiết yếu hay không gian sinh hoạt, bởi ngay trong nội khu đã hiện diện các cụm thương mại, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, câu lạc bộ du thuyền, khu hội nghị cho đến các không gian thể thao giải trí.
Bên cạnh các tiện ích nội khu, vị trí tiếp giáp với hệ thống giao thông ngoại khu cũng đem lại nhiều thuận lợi cho dự án. Tọa lạc giữa các trục giao thông trọng điểm như Nguyễn Duy Trinh, Liên Phường, Lã Xuân Oai và Vành Đai 3, dự án sở hữu khả năng liên kết linh hoạt đến các hệ thống hạ tầng cấp vùng.
Cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận hệ thống trường đại học, bệnh viện đa khoa, trung tâm TP.HCM, cao tốc TP.HCM - Dầu Giây và sân bay Long Thành. Nhịp di chuyển linh hoạt không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian sinh hoạt hằng ngày, mà còn đặt dự án vào đúng hành lang phát triển của khu vực.
Đặc biệt, phân khu nhà ở thấp tầng số 8 có quy mô giới hạn 129 sản phẩm, gồm 95 nhà liền kề có sân vườn và 34 nhà vườn liền kề. Trong bối cảnh Đông Tăng Long đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và các không gian chức năng, phân khu trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những khách hàng tìm kiếm sản phẩm nhà ở gắn liền với đất và có định hướng sở hữu dài hạn.
Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD)
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Địa chỉ: KĐT mới Đông Tăng Long, phường Long Phước, thành phố Hồ Chí Minh
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