Giá vàng hồi mốc 4.100 USD/oz trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng thêm

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (26/10), lấy lại mốc chủ chốt 4.100 USD/oz, trong lúc giá dầu thô suy yếu và nhà đầu tư chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này...

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục đà bán ròng của tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.018,4 USD/oz, tăng 21,5 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng hơn 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 54,09 USD/oz, tăng 0,04 USD/oz, tương đương tăng gần 0,01%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,8%, đóng cửa ở mức 4.038,4 USD/oz.

Sau khi đương đầu với áp lực giảm mạnh từ đà leo thang của giá dầu trong tuần trước, giá vàng đã có cơ hội để hồi phục trong phiên đầu tuần khi giá dầu quay đầu đi xuống.

Dầu thô giảm giá nhẹ khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saudi Arabia có cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Iran tại Tehran trong nỗ lực giảm căng thẳng âm ỉ giữa hai nước. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi thân Iran ở Yemen liên tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia trong những tuần gần đây, với mục tiêu bao gồm cả hạ tầng dầu khí và các mục tiêu dân sự.

Tuy nhiên, đồng USD tăng giá đã hạn chế mức tăng của giá vàng trong phiên này. Chỉ số Dollar Index tăng 0,22%, đạt 102,03 điểm.

Trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ, lợi suất gần như đi ngang trong phiên này nên không có tác động đáng kể tới diễn biến giá vàng.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm gần như không thay đổi ở mức 4,986%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 2 điểm cơ bản, còn 5,299%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng 3 điểm cơ bản, đạt 4,716%.

“Giá dầu thô đã thoái lui một chút, hỗ trợ cho giá vàng. Nhiều nhà đầu tư cũng tranh thủ việc giá vàng giảm mạnh trong tuần trước để mua vào. Tôi cho rằng khối lượng giao dịch trên thị trường vàng sẽ giữ ở mức thấp và giá sẽ dao động quanh mức 4.000 USD/oz cho tới khi Fed đưa ra tuyên bố sau cuộc họp”, chiến lược gia trưởng Bob Haberkorn của công ty StoneX nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy giảm phiên này, giá dầu Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - vẫn giữ gần 116 USD/thùng, gần mức cao nhất 6 tháng thiết lập vào tuần trước và đã tăng 12% trong tháng 10 này.

Giới phân tích cho rằng chừng nào xung đột ở Vùng Vịnh chưa xuống thang, giá dầu sẽ còn cao, đồng nghĩa áp lực lạm phát toàn cầu còn lớn, các ngân hàng trung ương như Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng. Kim loại quý này là một kênh đầu tư chống lạm phát truyền thống, nhưng hiện tại dường như không phát huy được vai trò đó.

Cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Fed sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 90% Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức 82%.

Vào ngày thứ Năm tuần này, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng để thị trường định hình rõ nét hơn triển vọng lãi suất Fed trong thời gian tới.

Quan điểm của của giới chuyên gia kinh tế hiện nay là với áp lực lạm phát còn lớn, Fed sẽ không tạm dừng việc tăng lãi suất trong thời gian dài - theo kết quả một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Mối quan tâm trên thị trường tài chính cũng đang hướng tới cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3/11. Kết quả cuộc bầu cử này có thể tác động đáng kể tới chính sách tài khóa của Mỹ và tâm lý của thị trường nói chung.

“Điều chúng tôi quan tâm nhất không phải là kết quả bầu cử, mà là tác động của kết quả đó tới chính sách tài khóa, thuế quan, chi tiêu quân sự và mức độ bất định chính sách của Mỹ. Những hàm ý chính sách đó có thể tác động tới lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, tỷ giá đồng USD và giá vàng”, một báo cáo của ngân hàng OCBC nhận định.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.040,7 tấn vàng. Tuần trước, quỹ bán ròng hơn 17 tấn vàng.

Đầu giờ sáng nay (27/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á giằng co nhẹ quanh mức đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,4 USD/oz, còn 4.018 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,02 USD/oz, đạt 54,11 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Quỹ đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 126,1 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.640 đồng (mua vào) và 26.050 đồng (bán ra), tăng 30 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.