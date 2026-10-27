The Windsor Collection: Khi kiến trúc Anh quốc viết tiếp di sản 30 năm Ciputra

Giữa lòng Ciputra Hanoi, nơi những giá trị sống quốc tế được bồi đắp suốt ba thập kỷ, The Windsor Collection mở ra một chương kiến trúc mang cảm hứng Anh quốc. Nổi bật là The Elton Series với ba phong cách riêng biệt, nơi vẻ đẹp thanh lịch và dấu ấn cá nhân hội tụ trong những tư gia dành cho thế hệ tiếp nối.

Khởi nguồn năm 1996, Ciputra Hanoi là một trong những khu đô thị tiên phong phát triển mô hình quy hoạch quốc tế tại Thủ đô. Sau ba thập kỷ, nơi đây hình thành cộng đồng cư dân đa quốc gia, hệ tiện ích và không gian cảnh quan mang bản sắc riêng.

Tiếp nối nền tảng ấy, The Windsor Collection đưa cảm hứng kiến trúc Anh quốc đương đại vào khu vực Ciputra Hanoi Central Park. Bộ sưu tập hiện diện trong tổng thể quy hoạch khoảng 95,4ha, mật độ xây dựng theo giới thiệu là 14%, gồm ba phân khu The Royal, The Hyde và The Regent.

Một chương kiến trúc Anh quốc tại Ciputra Hanoi - Ảnh: The Windsor Collection.

Hai dòng sản phẩm của The Windsor Collection mang hai sắc thái: The Elton Series tập trung vào những tư gia thanh lịch; The Everbloom Series hướng đến biệt thự và dinh thự bề thế. Dù khác nhau về quy mô, cả hai cùng đề cao vẻ đẹp tinh tế và sự riêng tư.

THE ELTON SERIES – BA SẮC THÁI KIẾN TRÚC ANH QUỐC

Với diện tích lô đất 144–200m2, The Elton Series gồm ba phong cách kiến trúc phân bổ tại ba phân khu. Mỗi phong cách thể hiện một cá tính nhưng thống nhất ở tinh thần “sự kiêu hãnh không lời”, lấy tỷ lệ, đường nét và sự tiết chế làm dấu ấn.

The Royal – Uy nghi thanh nhã của Regency Architecture

Tại The Royal, các tư gia diện tích lô đất 144–168m² lấy cảm hứng từ Regency Architecture, phong cách gắn với nước Anh đầu thế kỷ XIX. Bố cục cân đối, tỷ lệ hài hòa và chi tiết trang trí tiết chế tạo nên diện mạo trang trọng nhưng không nặng nề.

Thay vì phô diễn sự cầu kỳ, The Royal đề cao vẻ đẹp chuẩn mực và thanh thoát, phản ánh gu thẩm mỹ kín đáo của gia chủ, đồng thời duy trì sự gần gũi với nhịp sống đương đại.

The Hyde – Phóng khoáng, lãng mạn của Refined Classical

Nếu The Royal gây ấn tượng bằng tính chuẩn mực, The Hyde mang đến cảm giác mềm mại hơn qua ngôn ngữ Refined Classical. Các tư gia có diện tích lô đất 200m2 hướng tới sự giao thoa giữa thẩm mỹ cổ điển và tinh thần hiện đại.

Những đường nét được chắt lọc, hình khối thanh nhã và cách tiếp cận ít cầu kỳ tạo nên nét phóng khoáng, giàu cảm xúc. The Hyde dành chỗ cho dấu ấn cá nhân mà vẫn giữ sự lịch lãm vốn có của kiến trúc cổ điển.

The Regent: Cổ điển, sang trọng, trường tồn - Ảnh: The Windsor Collection.

The Regent – Cổ điển sang trọng của British Townhouse

Mang cảm hứng British Townhouse, The Regent tái hiện tinh thần nhà phố Anh quốc trong các tư gia có diện tích lô đất 180m2. Phong cách này chú trọng nhịp điệu mặt đứng, tổ chức hình khối và sự hài hòa giữa từng tư gia với tổng thể đô thị.

Tại The Regent, vẻ đẹp cổ điển được diễn giải theo nhu cầu sống đương đại: giữ bản sắc kiến trúc mà vẫn coi trọng sự riêng tư của mỗi gia đình. Ba phân khu vì thế mang ba diện mạo riêng, cùng tạo nên tính thống nhất cho The Elton Series.

KIẾN TRÚC ĐỒNG HÀNH CÙNG NỘI THẤT VÀ CẢNH QUAN

Một tư gia không chỉ để chiêm ngưỡng mà còn là không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và gắn kết các thế hệ. The Windsor Collection vì thế đặt kiến trúc trong mối liên hệ với nội thất, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Dự án quy tụ P&T Group (Hồng Kông) tư vấn kiến trúc, 1508 London về nội thất và LJ Group (Brazil) về cảnh quan. Sự kết hợp hướng tới tổng thể thống nhất: kiến trúc định hình diện mạo, nội thất nâng cao trải nghiệm và cảnh quan tạo sự kết nối với thiên nhiên.

Trong không gian xanh và mặt nước thuộc định hướng quy hoạch Ciputra Hanoi Central Park, những tư gia được kỳ vọng mang lại cảm giác thư thái, hài hòa và riêng tư.

TỪ TƯ GIA ĐẾN GIÁ TRỊ TRUYỀN ĐỜI

Kiến trúc, cảnh quan và sự riêng tư hòa quyện tại The Windsor Collection - Ảnh: The Windsor Collection.

Bên cạnh Elton, The Everbloom Series gồm 56 biệt thự và 10 dinh thự theo tài liệu giới thiệu, diện tích lô đất 300–1.033m2. Lấy cảm hứng từ đóa hồng nước Anh, dòng sản phẩm này gợi mở vẻ đẹp bề thế và tính riêng biệt.

Hai dòng sản phẩm cùng gặp nhau ở quan niệm: sự sang trọng không cần phô trương. Với gia đình coi trọng sự tiếp nối, tư gia không chỉ là công trình kiến trúc mà còn là nơi lưu giữ ký ức, vun đắp nền nếp và gắn kết nhiều thế hệ.

Từ di sản đô thị 30 năm Ciputra đến những tuyển tác mang cảm hứng Anh quốc, The Windsor Collection hướng tới không gian sống nơi vẻ đẹp kiến trúc và giá trị gia đình cùng được bồi đắp theo thời gian.

The Windsor Collection – Khu đô thị Nam Thăng Long

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