Tăng khả năng tiếp cận thông tin cho người dân trong công tác giảm nghèo

Việc được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời đã giúp người dân nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo...

Giảm nghèo về thông tin là một trong 2 tiểu dự án góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo.

Tại Tuyên Quang, những cách làm sáng tạo trong truyền tải thông tin đã giúp người dân nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy sản xuất và tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giảm nghèo.

Theo ông Nguyễn Văn Dưng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh xác định giảm nghèo thông tin chính là chìa khóa của giảm nghèo đa chiều. Bởi chỉ khi người dân nắm được kiến thức, kỹ năng, nắm được thông tin thị trường, kỹ thuật canh tác… thì mới thay đổi được tư duy và có khả năng tự vươn lên thoát nghèo. Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, tỉnh càng chú trọng nội dung này.

Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm nghèo về thông tin, với các hình thức thực hiện đa dạng và phong phú. Nổi bật là việc nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống truyền thanh cơ sở, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền thông qua việc xây dựng, duy trì các nhóm Zalo thôn, xã.

Cùng với đó, tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông cho cán bộ cơ sở; biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền dễ hiểu, phù hợp với đặc thù từng vùng; tăng cường hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, phát triển kinh tế; phổ biến các mô hình sản xuất hiệu quả qua hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội và các buổi sinh hoạt thôn…

Hiện nhiều địa phương tại Tuyên Quang đã chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cấp hệ thống truyền thanh FM lên mô hình truyền thanh thông minh không dây. Đây là bước đột phá quan trọng, giúp cán bộ phụ trách không còn phải vận hành các thiết bị cồng kềnh, mà có thể biên tập, sản xuất nội dung số thông qua các phần mềm chuyên dụng.

Ông Dương Văn Tuấn, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Sơn Dương, cho biết hệ thống internet và các thiết bị thông minh đã mang lại diện mạo mới cho truyền thông cơ sở, đặc biệt trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận phương thức phát triển kinh tế mới, những mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Trước đây, rào cản lớn nhất không phải do thiếu chính sách mà do người dân chưa nắm được thông tin hoặc chưa biết cách vận dụng. Còn nay, thông tin minh bạch và kịp thời đã giúp họ thay đổi tư duy, mạnh dạn tham gia các mô hình sản xuất, tự tin tiếp cận chính sách hỗ trợ. Khi hiểu rõ quyền lợi và cơ hội của mình, người dân trở nên chủ động hơn rất nhiều trong hành trình thoát nghèo.

Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống truyền thanh, các địa phương còn phát huy hiệu quả nền tảng mạng xã hội phổ biến để tạo dựng kênh kết nối thông tin hai chiều giữa chính quyền và người dân.

Tại xã Xuân Vân, các nhóm Zalo và Facebook đã trở thành “Văn phòng thông tin di động” của chính quyền cơ sở. Với một nhóm chung của Ủy ban nhân dân xã kết nối với trưởng thôn, và các nhóm thôn kết nối trực tiếp với từng hộ dân, mọi thông tin cần thông báo, tuyên truyền đều được truyền tải tức thời.

Kết quả đạt được trong việc triển khai giảm nghèo về thông tin đã góp phần vào kết quả giảm nghèo chung trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021-2024, tính theo chuẩn nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Tuyên Quang cũ giảm từ 23,45% xuống còn 10,19%, giảm 13,26% so với đầu giai đoạn, bình quân giảm 4,42%/năm, vượt kế hoạch đề ra.

Đối với tỉnh Hà Giang cũ, số hộ nghèo đa chiều cuối năm 2024 còn 69.740 hộ (36,35%), giảm 11.711 hộ, tương đương mức giảm 6,26% so với năm trước, cũng vượt mục tiêu đề ra. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số giảm mạnh từ 37,31% xuống còn 16,04%, với mức giảm bình quân 7,09%/năm, giảm gấp đôi kế hoạch.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảm nghèo, củng cố cơ sở vật chất cho truyền thanh cơ sở, mở rộng không gian truyền thông trên nền tảng số, giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm phát triển sản xuất một cách thuận lợi nhất.

Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Dưng, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2025-2030, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân 3 - 4%/năm, trong đó giảm mạnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục mở rộng trạm BTS, nâng cao chất lượng 4G, tiến tới 5G tại một số khu vực trung tâm; hoàn thiện hệ thống truyền thanh số, phấn đấu 100% đài truyền thanh xã vận hành bằng công nghệ thông minh.

Cùng với đó, mở rộng đào tạo kỹ năng số cho người dân, đặc biệt nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số, thanh niên và hộ nghèo; thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ vào nông nghiệp số, du lịch số, thương mại điện tử, giúp người dân bán sản phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến…