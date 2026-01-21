Thứ Năm, 22/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền bắt đáy chọn lọc

Kim Phong

21/01/2026, 15:38

Thị trường về tổng thể không có cải thiện trong phiên chiều nay, nhưng một số cổ phiếu có thay đổi rất tích cực. Độ rộng cho thấy so với buổi sáng chỉ khoảng 20 mã đổi màu giá thành công, còn dòng tiền chủ đạo là chặn đỡ vùng giá đỏ.

VN-Index vẫn còn cơ hội vượt 1900 điểm nếu các trụ đồng thuận trở lại.
VN-Index vẫn còn cơ hội vượt 1900 điểm nếu các trụ đồng thuận trở lại.

Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 13,2% so với buổi sáng, đạt khoảng 18.343 tỷ đồng không kể thỏa thuận. Đây là mức giao dịch buổi chiều cao nhất 4 phiên. Hầu hết cổ phiếu tạo đáy sâu nhất ngày trong buổi chiều và dù đại đa số vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng biên độ phục hồi đã tốt hơn hẳn phiên sáng. Do đó mức gia tăng thanh khoản này cũng mang nét tích cực.

VN-Index có thêm một nhịp trượt sâu và chạm đáy khoảng 2h, giảm 34,53 điểm (-1,82%). Rất nhiều trụ cũng giảm mạnh ở thời điểm này trước khi quay đầu phục hồi. Đóng cửa chỉ số co hẹp lại còn giảm 8,34 điểm (-0,44%).

Thống kê trong rổ VN30 tất cả các cổ phiếu đều có phục hồi so với giá thấp nhất, trong đó 12 mã phục hồi từ 2% trở lên. Dù vậy cuối ngày độ rộng cũng chỉ là 9 mã tăng/20 mã giảm, cho thấy không phải cổ phiếu nào cũng đủ sức mạnh để vượt tham chiếu. Dù vậy số lớn cổ phiếu hồi giá biên độ rộng cũng phản ánh diễn biến hồi ở VN-Index có tính đại diện cao, không đơn thuần chỉ là vài mã trụ lớn nhất.

Dĩ nhiên sức ảnh hưởng của các trụ vẫn là hàng đầu. GAS chiều nay có biến động cực kỳ ấn tượng. Lúc gần 2h trụ này cũng giảm theo xu thế chung, bốc hơi tới 3,35% so với tham chiếu. Từ đáy này GAS có cầu đánh ngược lên lên tục, đóng cửa mức cao nhất phiên, tăng 5,26%. Như vậy cổ phiếu này có màn lội ngược dòng biên độ tới 8,91%. DGC cũng ấn tượng không kém, thậm chí sức mạnh có phần hơn cả GAS. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã tăng 1,09% và chỉ 5 phút sau khi vào phiên chiều đã “bốc” mạnh. Khoảng 2h10 DGC đã chạm tới giá trần, thời gian còn lại “thanh toán” nốt dư bán giá trần. Thanh khoản của DGC thuộc nhóm cao nhất thị trường phiên chiều, đạt hơn 605 tỷ đồng.

Trong 9 cổ phiếu VN30 tăng giá lúc đóng cửa, DGC và STB chốt mức kịch trần. GAS tăng 5,26%, CTG tăng 1,39%, LPB tăng 1,42%, còn lại khá nhẹ. Tuy vậy điểm khác biệt là mức tăng nhẹ có được là do nỗ lực thoát đáy và phục hồi mạnh mẽ so với buổi sáng. Phần còn lại chưa có cải thiện rõ rệt, nhưng cũng không còn “nằm bẹp” ở đáy thấp nhất.

Dòng tiền mua vẫn đang canh giá sâu hơn là đẩy lên mạnh.
Dòng tiền mua vẫn đang canh giá sâu hơn là đẩy lên mạnh.

Trạng thái hồi giá biên độ lớn chiều nay cũng khá phổ biến, là tín hiệu cải thiện rõ nét nhất so với diễn biến phiên sáng, dù tổng thể giá đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 96 mã tăng/246 mã giảm, không thay đổi nhiều so với phiên sáng (76 mã tăng/241 mã giảm). Tuy nhiên biên độ hồi giá thì tốt hơn: Khoảng 27% số cổ phiếu đạt mức hồi vượt 2% so với giá thấp nhất (phiên sáng khoảng 14,3%). Nếu tính từ biên độ phục hồi 1% trở lên, phiên sáng có 28,6% số cổ phiếu, chiều nay là 51,3%.

Sự tương phản giữa độ rộng và số lượng cổ phiếu hồi giá mạnh là hệ quả của hoạt động bắt đáy thận trọng vùng giá thấp. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 13,2% so với buổi sáng và giá có phục hồi cho thấy bên mua đã chủ động hơn ở vùng giá cực thấp, nhưng chưa sẵn sàng để đẩy giá lên mạnh hơn vùng gần tham chiếu hoặc trên tham chiếu.

Số ít cổ phiếu như GAS, DGC, STB nhận được sự chú ý của dòng tiền và giao dịch nổi bật. Một số khác cũng rất mạnh như BSR cũng được “đánh lên” cùng thời điểm với GAS và kết phiên chốt thành công mức kịch trần. GMD tăng 3,37%, POW tăng 2,45%, PVD tăng 4,39%, DPM tăng 1,44%, DBC tăng 1,44%, TCX tăng 1,35% là các cổ phiếu khác đáng chú ý khi thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Đây là những cổ phiếu được dòng tiền nâng đỡ một cách rõ ràng và chủ động chấp nhận rủi ro cao hơn hẳn phần còn lại.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay đầu mua ròng 301,8 tỷ đồng, so với mức bán ròng 593 tỷ của phiên sáng. Các mã được mua ròng nổi bật là GMD +129,9 tỷ, KBC +103,5 tỷ, VHM +95,7 tỷ, DGC +91,1 tỷ, ACB +85,4 tỷ, VPB +81,7 tỷ, GAS +77,2 tỷ. Phía bán ròng có VNM -192,2 tỷ, VCB -151,7 tỷ, VIC -102,2 tỷ, HCM -85,1 tỷ, GEX -62 tỷ.

Cổ phiếu ngân hàng giảm cả loạt, thị trường điều chỉnh diện rộng

12:03, 21/01/2026

Cổ phiếu ngân hàng giảm cả loạt, thị trường điều chỉnh diện rộng

Chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân: Cổ phiếu nhóm nào được lợi nhất?

09:31, 21/01/2026

Chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân: Cổ phiếu nhóm nào được lợi nhất?

Năm 2026 thị trường chứng khoán phân hóa cực mạnh, phải "chọn mặt gửi vàng"

09:30, 21/01/2026

Năm 2026 thị trường chứng khoán phân hóa cực mạnh, phải

Từ khóa:

cổ phiếu bsr cổ phiếu dgc cổ phiếu gas cổ phiếu stb cổ phiếu VN30 nhận định chứng khoán VN-Index hôm nay

Đọc thêm

Cổ phiếu lớn lao dốc

Cổ phiếu lớn lao dốc "ép" đỏ chỉ số, dòng tiền chống đỡ tốt ở nhóm vừa và nhỏ

Tới 22/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips trượt dốc trong phiên chiều nay, bao gồm cả các trụ ngân hàng, khiến VN-Index bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi VN-Index chốt phiên giảm 0,4%, VN30-Index tăng yếu 0,09% thì Midcap vẫn tăng 1,44%, Smallcap tăng 1,22%.

Cổ phiếu phân bón bùng nổ, triển vọng thế nào trong năm 2026?

Cổ phiếu phân bón bùng nổ, triển vọng thế nào trong năm 2026?

Các nhịp tăng mang tính chu kỳ của giá urê có thể giúp các nhà sản xuất Việt Nam duy trì sản lượng xuất khẩu và ổn định lợi nhuận, dù mặt bằng giá chung năm 2026 được dự báo thấp hơn năm 2025.

Thêm một năm rút ròng kỷ lục của các quỹ cổ phiếu, quy mô 31.000 tỷ đồng

Thêm một năm rút ròng kỷ lục của các quỹ cổ phiếu, quy mô 31.000 tỷ đồng

Các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận một năm rút ròng kỷ lục chủ yếu do hoạt động chốt lời và tái cơ cấu danh mục.

Điểm danh top 5 quỹ cổ phiếu hiệu suất lên tới 74% vượt xa cả VN-Index trong năm 2026

Điểm danh top 5 quỹ cổ phiếu hiệu suất lên tới 74% vượt xa cả VN-Index trong năm 2026

Số lượng quỹ có hiệu suất vượt VN-Index và VN30 ở mức hạn chế (10/77 quỹ), và chỉ 40/77 quỹ ghi nhận hiệu suất cải thiện so với năm 2024.

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Dân sinh

Ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng tầm thương hiệu chè Thái Nguyên

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

Dân sinh

Thanh Hóa: Đẩy mạnh số hóa, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Thế giới

So sánh lợi nhuận của các loại tài sản theo từng giai đoạn

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nhu cầu “sống sang” đang được định hình từ những giá trị bền vững

Bất động sản

2

VietinBank dành 60.000 tỷ đồng tín dụng để đồng hành phát triển hạ tầng chiến lược

Tài chính

3

VietinBank tiếp tục dẫn đầu dịch vụ ngoại hối tại Việt Nam

Tài chính

4

Dòng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Kinh tế Hàn Quốc bất ngờ giảm tốc

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy