Dòng tiền bắt đáy chọn lọc

Thứ Năm, 22/01/2026
Kim Phong
21/01/2026, 15:38
Thị trường về tổng thể không có cải thiện trong phiên chiều nay, nhưng một số cổ phiếu có thay đổi rất tích cực. Độ rộng cho thấy so với buổi sáng chỉ khoảng 20 mã đổi màu giá thành công, còn dòng tiền chủ đạo là chặn đỡ vùng giá đỏ.
Thanh khoản sàn HoSE phiên chiều tăng 13,2% so với buổi sáng, đạt khoảng 18.343 tỷ đồng không kể thỏa thuận. Đây là mức giao dịch buổi chiều cao nhất 4 phiên. Hầu hết cổ phiếu tạo đáy sâu nhất ngày trong buổi chiều và dù đại đa số vẫn đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng biên độ phục hồi đã tốt hơn hẳn phiên sáng. Do đó mức gia tăng thanh khoản này cũng mang nét tích cực.
VN-Index có thêm một nhịp trượt sâu và chạm đáy khoảng 2h, giảm 34,53 điểm (-1,82%). Rất nhiều trụ cũng giảm mạnh ở thời điểm này trước khi quay đầu phục hồi. Đóng cửa chỉ số co hẹp lại còn giảm 8,34 điểm (-0,44%).
Thống kê trong rổ VN30 tất cả các cổ phiếu đều có phục hồi so với giá thấp nhất, trong đó 12 mã phục hồi từ 2% trở lên. Dù vậy cuối ngày độ rộng cũng chỉ là 9 mã tăng/20 mã giảm, cho thấy không phải cổ phiếu nào cũng đủ sức mạnh để vượt tham chiếu. Dù vậy số lớn cổ phiếu hồi giá biên độ rộng cũng phản ánh diễn biến hồi ở VN-Index có tính đại diện cao, không đơn thuần chỉ là vài mã trụ lớn nhất.
Dĩ nhiên sức ảnh hưởng của các trụ vẫn là hàng đầu. GAS chiều nay có biến động cực kỳ ấn tượng. Lúc gần 2h trụ này cũng giảm theo xu thế chung, bốc hơi tới 3,35% so với tham chiếu. Từ đáy này GAS có cầu đánh ngược lên lên tục, đóng cửa mức cao nhất phiên, tăng 5,26%. Như vậy cổ phiếu này có màn lội ngược dòng biên độ tới 8,91%. DGC cũng ấn tượng không kém, thậm chí sức mạnh có phần hơn cả GAS. Cổ phiếu này chốt phiên sáng đã tăng 1,09% và chỉ 5 phút sau khi vào phiên chiều đã “bốc” mạnh. Khoảng 2h10 DGC đã chạm tới giá trần, thời gian còn lại “thanh toán” nốt dư bán giá trần. Thanh khoản của DGC thuộc nhóm cao nhất thị trường phiên chiều, đạt hơn 605 tỷ đồng.
Trong 9 cổ phiếu VN30 tăng giá lúc đóng cửa, DGC và STB chốt mức kịch trần. GAS tăng 5,26%, CTG tăng 1,39%, LPB tăng 1,42%, còn lại khá nhẹ. Tuy vậy điểm khác biệt là mức tăng nhẹ có được là do nỗ lực thoát đáy và phục hồi mạnh mẽ so với buổi sáng. Phần còn lại chưa có cải thiện rõ rệt, nhưng cũng không còn “nằm bẹp” ở đáy thấp nhất.
Trạng thái hồi giá biên độ lớn chiều nay cũng khá phổ biến, là tín hiệu cải thiện rõ nét nhất so với diễn biến phiên sáng, dù tổng thể giá đỏ vẫn áp đảo hoàn toàn. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 96 mã tăng/246 mã giảm, không thay đổi nhiều so với phiên sáng (76 mã tăng/241 mã giảm). Tuy nhiên biên độ hồi giá thì tốt hơn: Khoảng 27% số cổ phiếu đạt mức hồi vượt 2% so với giá thấp nhất (phiên sáng khoảng 14,3%). Nếu tính từ biên độ phục hồi 1% trở lên, phiên sáng có 28,6% số cổ phiếu, chiều nay là 51,3%.
Sự tương phản giữa độ rộng và số lượng cổ phiếu hồi giá mạnh là hệ quả của hoạt động bắt đáy thận trọng vùng giá thấp. Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 13,2% so với buổi sáng và giá có phục hồi cho thấy bên mua đã chủ động hơn ở vùng giá cực thấp, nhưng chưa sẵn sàng để đẩy giá lên mạnh hơn vùng gần tham chiếu hoặc trên tham chiếu.
Số ít cổ phiếu như GAS, DGC, STB nhận được sự chú ý của dòng tiền và giao dịch nổi bật. Một số khác cũng rất mạnh như BSR cũng được “đánh lên” cùng thời điểm với GAS và kết phiên chốt thành công mức kịch trần. GMD tăng 3,37%, POW tăng 2,45%, PVD tăng 4,39%, DPM tăng 1,44%, DBC tăng 1,44%, TCX tăng 1,35% là các cổ phiếu khác đáng chú ý khi thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Đây là những cổ phiếu được dòng tiền nâng đỡ một cách rõ ràng và chủ động chấp nhận rủi ro cao hơn hẳn phần còn lại.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng quay đầu mua ròng 301,8 tỷ đồng, so với mức bán ròng 593 tỷ của phiên sáng. Các mã được mua ròng nổi bật là GMD +129,9 tỷ, KBC +103,5 tỷ, VHM +95,7 tỷ, DGC +91,1 tỷ, ACB +85,4 tỷ, VPB +81,7 tỷ, GAS +77,2 tỷ. Phía bán ròng có VNM -192,2 tỷ, VCB -151,7 tỷ, VIC -102,2 tỷ, HCM -85,1 tỷ, GEX -62 tỷ.
Tới 22/30 cổ phiếu trong rổ blue-chips trượt dốc trong phiên chiều nay, bao gồm cả các trụ ngân hàng, khiến VN-Index bị ảnh hưởng đáng kể. Trong khi VN-Index chốt phiên giảm 0,4%, VN30-Index tăng yếu 0,09% thì Midcap vẫn tăng 1,44%, Smallcap tăng 1,22%.
Các nhịp tăng mang tính chu kỳ của giá urê có thể giúp các nhà sản xuất Việt Nam duy trì sản lượng xuất khẩu và ổn định lợi nhuận, dù mặt bằng giá chung năm 2026 được dự báo thấp hơn năm 2025.
Các quỹ đầu tư tiếp tục ghi nhận một năm rút ròng kỷ lục chủ yếu do hoạt động chốt lời và tái cơ cấu danh mục.
Số lượng quỹ có hiệu suất vượt VN-Index và VN30 ở mức hạn chế (10/77 quỹ), và chỉ 40/77 quỹ ghi nhận hiệu suất cải thiện so với năm 2024.
Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.
