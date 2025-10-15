Quỹ ngoại: Việt Nam nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới

Dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới.

Báo cáo thường niên của quỹ đầu tư Vietnam Holding Limited vừa công bố đã cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong báo cáo này, quỹ ngoại nhấn mạnh: Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện được dẫn dắt chủ yếu bởi lực lượng nhà đầu tư trong nước ngày càng đông đảo, có tầm nhìn và khẩu vị rủi ro khác biệt so với khối ngoại.

Trong những tháng gần đây, dù nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh bao gồm cả một số cổ phiếu vốn hóa lớn mà Quỹ nắm giữ nhưng nhà đầu tư trong nước lại gom ròng một số cổ phiếu trụ nằm ngoài danh mục nắm giữ của quỹ. Sự phân hóa này khiến hiệu suất của Quỹ kém hơn tương đối so với chỉ số chung.

Theo đó, trong năm tài chính vừa qua, giá trị tài sản ròng (NAV) trên mỗi cổ phiếu của quỹ giảm 2,5%, trong khi hiệu suất chỉ số Vietnam All Share (VNA) tăng 9,8%.

Mặc dù vậy, tính dài hạn hiệu suất của quỹ vẫn tích cực. Trong 5 năm qua, hiệu suất của quỹ đạt tốc độ tăng trưởng kép trung bình 17%/năm sau phí, vượt trội so với các quỹ khác trên thị trường. Tổng lợi nhuận 5 năm đạt 117%, cao hơn so với 68% của VEIL, 64% của VOF và 48% của chỉ số VN-Index (tính theo USD).

Tính đến ngày 30/6, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,52% so với cùng kỳ, mức cao nhất trong 15 năm. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8–8,5% cho năm 2025, và hướng tới mức tăng hai con số trong những năm kế tiếp.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam đang đẩy mạnh cải cách hành chính và cơ cấu lại bộ máy nhà nước, giảm số tỉnh từ 63 xuống còn 34, đồng thời tăng cường vai trò của khu vực tư nhân trong phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả bền vững trong dài hạn.

"Ngay cả khi không đạt các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, Việt Nam vẫn sẽ nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới", ông Craig Martin, Chủ tịch Dynam Capital, đơn vị quản lý quỹ nhấn mạnh.

Trong vòng 20 năm qua, thị trường vốn Việt Nam đã có bước nhảy vọt ngoạn mục. Giá trị vốn hóa thị trường tăng từ 300 triệu USD lên 300 tỷ USD, trong khi giá trị giao dịch trung bình hàng ngày tăng từ 1 triệu USD lên 1 tỷ USD. Hiện có 12 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 5 tỷ USD, trong đó 6 doanh nghiệp nằm trong danh mục đầu tư của quỹ.

Đặc biệt, hệ thống giao dịch KRX mới được triển khai vào tháng 5 đã giúp nâng cấp hạ tầng thị trường, khắc phục nhiều vấn đề kỹ thuật được các tổ chức quốc tế như FTSE Russell và MSCI từng nêu ra. Việc này thúc đẩy quá trình nâng hạng của Việt Nam lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp”, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho thị trường vốn.

Song song đó, Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hai Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn và khát vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến tài chính khu vực trong hai thập kỷ tới.

Dù môi trường kinh tế trong và ngoài nước vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục nổi lên là một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất thế giới.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% từ năm 2026 trở đi, theo vị này, Việt Nam cần đẩy mạnh cải cách, kích hoạt các động lực tăng trưởng mới, và khơi dậy tiềm năng khu vực tư nhân.

"Chúng tôi tin rằng các hoạt động cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam vẫn bền vững, và khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò trung tâm trong giai đoạn phát triển tiếp theo. Ba chủ đề đầu tư trọng tâm của quỹ tập trung trong thời gian tới gồm công nghiệp hóa, tiêu dùng nội địa, và đô thị hóa. Đây là những nhóm ngành đang được đẩy mạnh, mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn và bền vững cho nhà đầu tư", Chủ tịch Dynam Capital nhấn mạnh.